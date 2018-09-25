«Вересневі самоцвіти»: почти полвека праздника

Минувшая неделя в Кропивницком прошла под знаком сорок восьмого фестиваля театрального искусства «Вересневі самоцвіти». Сложно сказать, какой день фестиваля был самым удачным и зрелищным – каждый вечер зал нашего театра заполнялся любителями живого действа на сцене. А вот самым многолюдным днем оказалась суббота.

Прекрасная погода, много музыки и литературы, яркие костюмы и радостные лица гостей музея-заповедника «Хутір “Надія”», искренне приветствовавших друг друга словами «С праздником!».

А теперь о самом празднике. Локации были на любой вкус. Можно было послушать оркестр театра Кропивницкого, посмотреть выступления аматорских театров, послушать стихи или самому почитать, купить понравившуюся книгу, поддержать аплодисментами талантливых детей, выбрать и приобрести что-то на память из многообразия произведений декоративно-прикладного искусства. А еще можно было выпить чаю из огромного самовара или поесть шашлык. Алкоголь не продавался – за этим строго следили полицейские.

Традиционно официально открыли праздник руководители области и столичные гости, среди которых была актриса тетра и кино Римма Зюбина. Она, оказывается, однокурсница нашей любимицы Инны Дорошенко, блистательно справившейся с ролью ведущей торжества в паре с не менее нами любимым Евгением Скрипником. А наш главный режиссер театра Евгений Курман работал с Риммой в киевском Молодом театре, где актриса в течение пятнадцати лет играла Русалочку.

Уже было далеко за полдень, но машины продолжали подъезжать. Интерес наших людей к театральному искусству неподдельный, и хорошо, что наши творцы его поддерживают. Да и место на хуторе располагает к неспешному проведению выходного дня, общению и приобщению к прекрасному и вечному. До встречи в следующем, предъюбилейном, году, театралы!