3-4 листопада в Кіровоградській обласній філармонії вперше пройде Міжнародний фестиваль-конкурс талантів «Твоя мрія». Якщо вам вже виповнилося п’ять років, ви гарно співаєте, танцюєте, впевнено почуваєтесь на сцені або ж навіть пишете авторську музику – не прогавте свій шанс. Прийом заявок проходить до кінця жовтня. Деталі «УЦ» розповіла організаторка фестивалю, голова журі, художній керівник філармонії Наталія Бондаренко.

– Як виникла така амбітна ідея – започаткувати міжнародний мистецький фестиваль ?

– Колеги з Києва, Умані, Черкас та інших міст неодноразово запрошували мене та інших представників нашої філармонії брати участь у багатьох конкурсах дитячої творчості – і як голову і як члена журі. Відповідно, ми це все бачили q вирішили, якщо в нас є своя база, свої прекрасні члени журі – і заслужені, і народні, і почесні, – то чому б нам самим не зробити фестиваль?

– Які номінації у фестивалю та які вікові категорії?

– Усі деталі ви можете знайти на сайті фестивалю: http:// atman-fest.kr.ua. Якщо коротко, то номінації такі: хореографія, інструментальна музика, вокал, театральне мистецтво. Ми вперше беремо ще й композиторську номінацію. На всіх фестивалях, які я відвідала, такого не було. За якістю театрального мистецтва спостерігатиме заслужений артист України Олександр Ярошенко. Він – один з нашого журі.

– Взагалі на кого розрахований цей фестиваль?

– «Твоя мрія» більше для районів, сіл, тому що місцеві юні артисти-початківці їдуть до Києва на більш престижні конкурси. Ну це вони думають, що на більш престижні, а там у журі та ж Бондаренко (сміється), і та ж Забіляста, і та ж Сікорська, які сидять і тут.

– До якого часу можна подавати заявки і в якому форматі?

– До кінця жовтня. Бланк заявки на сайті фестивалю. Заповнену заявку можна надсилати на електронну пошту фестивалю або ж приносити в роздрукованому варіанті до філармонії.

– А відео знімати не потрібно хіба?

– Ні. Це так би мовити сліпе прослуховування. Учасники приїздять, і ми одразу їх прослуховуємо/дивимося (по два твори в кожного).

– Чи платна участь у цьому фестивалі? Чи має він спонсорів?

– Участь коштує від 150 до 250 гривень. Фестиваль пройде за підтримки благодійного фонду «Атман». Дорогу, харчування, проживання учасники забезпечують собі 100% самі, тому що «Твоя мрія» – некомерційний проект, і всі зібрані нами кошти підуть на подарунки, медалі й грамоти.

– У журі добре відомі люди – львів’янин Остап Шутко та італієц Ніколо Візаллі.

– Остап Шутко буде не тільки членом журі. 5 листопада він разом зі своїм старшим сином Романом (а цей хлопчина в цьому році отримав стипендію Президента, а колись таку стипендію отримував сам Остап) дасть концерт. Найбільша інтрига в тому, що в цьому концерті візьме участь переможець фестивалю. Остап – це мій особисто друг. Коли я тільки почала працювати художнім керівником, Остап саме починав свою кар’єру скрипаля. Ми здружилися, потім його мистецький проект «Музичні вечори Остапа Шутка» проходив саме в нас, на Кіровоградщині. І, до речі, зі своєю дружиною він познайомився саме в нас. Їхнє кохання почалося під час кіровоградських гастролей (вони також разом грали в Національному камерному ансамблі «Київські солісти» у народного артиста України Богодара Которовича). Для них Кіровоград – це таке дуже романтичне місто. А нині це подружжя має вже трьох синів. Не дивлячись на те, що зараз Остап Шутко дуже затребуваний музикант європейського рівня, ми щороку зустрічаємося. Ми ще тільки розвісили афіші з Шутком, а в касі вже запитують квитки. Остапа люблять на Кіровоградщині, він не тільки віртуозно грає, він ще й вміє розмовляти з публікою, сам веде свої концерти. Приходьте до нас 5 листопада, о 18:30, – не пошкодуєте!