Фестиваль миру, радості та добра

12-13 жовтня 2018 року в Кропивницькому відбувся національний Фестиваль-конкурс дитячої, юнацької та молодіжної творчості «FEST миру, радості, добра». Грант на його проведення від Українського культурного фонду кропивничани з клубу спортивного танцю «Олімп» виграли, обійшовши 670 конкурентів і зайнявши 36-те місце серед сотні обраних. Як проходив фестиваль, кому він приніс радість, а кому – добро, розповідає керівник проекту Марина Машина.

– Розкажіть більше про фестиваль та його ідею.

– Наш клуб «Олімп» працює з 1999-го, я маю досвід проведення творчих заходів з 2003-го. Тож виникла ідея об’єднатись з однодумцями та зробити щось масштабне. Тетяна Котенко стала куратором проекту, який відповідав за зовнішні зв’язки і з допомогою якого ми спланували бюджет і змогли грамотно оформити грантову заявку. Валерій Шевчук, керівник вокально-інструментального гурту «Офіцери», також долучився до роботи над творчою складовою фестивалю. З керівником імідж-центру «Ольга» Вікторією Вагжановою разом ми зробили дуже багато проектів, вона виконувала роль режисера «FESTу миру, радості, добра». В основу концепції фестивалю лягла ідея багатожанровості – тут було представлене мистецтво від хореографії й вокалу до виставок творчих робіт, конкурсів тематичних малюнків тощо. Ми вирішили не просто зібрати мистецьких дітей, а ще й залучити їх до якихось добрих справ на різних концертних локаціях.

– Чому ви назвали фестиваль саме так?

– Бо наші учасники дарували містянам і гостям Кропивницького і радість, і мир, і добро. 12 жовтня ми з дітьми провели благодійні концерти в обласній дитячій лікарні, у Кіровоградському будинку дитини, обласному психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням. Ми спеціально підібрали дату фестивалю наближено до Дня захисника України14 жовтня, а територія 3-го полку спецпризначення ЗСУ стала нашою четвертою локацією. Завдяки допомозі колективу обласного худмузею нам вдалося провести благодійний аукціон (продавали картини та hand-made) і зібрати кошти для одного з наших поранених військових – Юрія Савєльєва. Зібрали 1800 гривень, додали ще власних грошей і 13 жовтня на гала-концерті передали йому в руки конверт із трьома тисячами гривень. Окрім того, на кожній локації ми дарували свою творчість не з пустими руками: до будинку дитини завезли галетне печиво та памперси, у дитячу обласну лікарню – канцелярію (фарби для малювання, пензлики, олівці, альбоми), у психоневрологічний нам замовили м’якеньке печиво та цукерки, а військовим ми подарували власноруч зроблені пакунки з кави та чаїв. Також ми залучали до виступів дітей з інклюзією. Ось так ми поєднували культуру з різними реаліями і вчили дітей не боятися життя, а вміти допомагати і людині похилого віку, і маленькій дитинці. Щоб вони знали – є дітки, які живуть без батьків, і їм треба допомагати, чим можна. Тільки ми, дорослі, можемо цьому навчити. Хтось, знаєте, відгороджує своїх дітей від проблем – «от у нас все добре», і все. Наша задача навпаки – показати дітям ці реалії.

Увесь другий день ми провели у філармонії – конкурсний відбір проходив з 8-ї ранку до пізнього вечора. Причому там ми застосували переваги прогресу: учасники проходили електронну реєстрацію, члени журі ставили оцінки на планшетах, результати оцінювання поступали на комп’ютер, і одразу на друк виходили дипломи з результатами. Для того, щоб оцінювання було об’єктивне і неупереджене, під час виступів навіть не оголошували прізвища-імена. Наприклад, у хореографічному мистецтві – назва номера «Ой у лісі зелен гай», і все. 13 жовтня в нас була така велика кількість учасників, якої ми навіть не очікували, близько 1000 конкурсантів. У зв’язку з цим навіть трохи затягся початок гала-концерту.

– Який у фестивалю призовий фонд?

– У нас 150 медалей, 7 комплектів кубків за перші-другі-треті місця (7 перших, 7 других, 7 третіх) і окремо 7 кубків гран-прі. Тобто нагороджені кращі номери з усіх номінацій, які набрали найбільшу кількість балів. Окрім того, ми роздрукували та роздали всім учасникам дипломи за участь – іменні кожній дитині. Усі керівники колективів отримали квіти (50 дуже гарних букетів) та флешки. Також дітям дарували солодощі.

Про фінансову складову проведення фестивалю розповідає куратор проекту Тетяна Котенко.

– Яку суму виділив Український культурний фонд на проведення фестивалю в Кропивницькому?

– Загальний бюджет 414 914 гривень. Це гроші на реалізацію всього проекту впродовж 2 днів. Український культурний фонд підтримує всі проекти у два етапи: напередодні нашого фестивалю-конкурсу ми отримали 50% фінансування і 50% отримаємо по факту, коли прозвітуємо. Для всіх учасників «FEST миру, радості, добра» був безкоштовним. Це стимулювало велику кількість людей заявити про себе – це ви побачите в запису, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу www.olymp.org.ua.

– А багато грантових заявок подавалося цьогоріч до культурного фонду саме від Кіровоградщини?

– Наша заявка була єдина, але вона передбачала участь дітей майже зі всієї області. А от якщо переглянути мапу подавачів заявок до Українського культурного фонду, то там практично представлені всі області. Тому хочеться, щоб колективи повірили в себе і в підтримку держави й подавали заявки на конкурс. Тим більше що умови подачі досить лояльні – подаватися можуть і відділи культури, і адміністрації, і культурні осередки, і громадські організації тощо. Тож стежте за оголошеннями Українського культурного фонду й втілюйте найсміливіші творчі задуми в життя.

Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Інформація, викладена в публікації, не є офіційною позицією фонду.