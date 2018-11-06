Приоткрывая занавес. Михаил Пахманов

Очень надеемся, что вы с таким же нетерпением, как и мы, ждете наш юбилей и рок-фестиваль, посвященный 25-летию газеты «Украина-Центр». Да, мы решили уйти от стандартов: торжественного собрания, бутербродов, заезженных поздравительных речей и грамот. Мы решили по нашему празднику «ударить роком».

Рок-фест состоится 21 декабря. Его программа будет сюрпризом для приглашенных друзей. Но кое-что рассказать, предваряя музыкальное событие, можем себе позволить. Мы очень обрадовались, узнав, что нашим гостем и участником фестиваля будет Михаил Пахманов. Да-да, тот самый, многими любимый, прямо из Берлина – к нам. Что будет петь Пахманов и с кем, мы пока опустим. Сегодня – небольшое интервью.

– Михаил, вам приходилось участвовать в фестивалях, организованных редакциями газет?

– Мне приходилось участвовать в разных фестивалях. Не поверите, я участвовал даже в сопотском фестивале в 1989 году. Но это не были мероприятия, организованные газетами. Так что ваш фестиваль для меня первый такого формата.

– Мы вас, понятно, любим. Мечтали, чтоб вы к нам приехали. А что для вас стало стимулом приехать на наш юбилей?

– Ответ в самом вопросе: ваш юбилей! Вы же мои родные. Вы меня любите, мечтаете, чтоб я приехал. Ну разве это не стимул?

– Для нас вы – «золотой голос». Вас признали. А вспомните «клетку» в родном городе, где вы начинали.

– Мне очень радостно, что меня признали. И для меня большая честь именоваться «золотым голосом». А в «клетке» я был только «позолоченным голосом». Тогда мы были молоды и пели «запрещенные» песни. Но мы их пели, несмотря ни на что. И именно тогда меня и нас признали. И признают до сих пор. И я постараюсь не разочаровать тех, кто меня признал, кто меня любит и ждет в родном городе.

– Рок-фест… Вам не кажется, что редакция газеты нестоличного города решила прыгнуть выше головы?

– Можно было бы заказать корпоратив с голозадыми и большегрудыми «попсушками» и под ритмичное виляние бедер распивать вискарик со зваными гостями – нужными и важными. Однако редакция вашей газеты поступила иначе, организовав рок-фестиваль. Не для избранных, а для всех своих друзей. Не столица делает газету популярной, а газета делает город популярным своим фестивалем. Я надеюсь, что ваш рок-фест станет ежегодным и престижным.

– И – ваши пожелания землякам.

– Я искренне желаю, чтобы рок-фестиваль «Украина-Центр» стал традиционным. Чтобы раз в год в город съезжались лучшие рок- группы со всей страны и из зарубежья. Чтобы жители города могли встречаться и наслаждаться музыкой своих любимых рок-коллективов. А что, почему нет? Разве Вудсток, Вакен и другие мировые места проведения излюбленных рок-фестивалей – столицы? Так почему и мой родной город не может стать одним из таких мест?

В ближайших номерах «УЦ» читайте блиц-интервью с другими участиками рок-феста «Украина-Центр».