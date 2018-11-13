Больше тепла, меньше денег, или Опыт XXI века

Сети изрядно изношены, предприятия тепловых сетей убыточны, долги становятся неподъемными, тарифы растут, а качество отопления – ухудшается. Не правда ли, напоминает наш город? Еще пару лет назад такая ситуация была в Никополе (Днепропетровская область). Но сегодня этот город живет без центрального отопления. Таких в Украине несколько, и, чтобы наш областной центр стал следующим, команда Артема Стрижакова, выезжая на места, непосредственно изучает успешный опыт. Ведь другого пути, как децентрализация отопления, на самом деле нет.

Во время последней рабочей поездки специалисты Муниципального бюро во главе с Артемом Стрижаковым встретились с замом мэра Никополя. Сергей Донец – человек, который непосредственно вместе с городским головой перевел город на альтернативные источники теплоснабжения – твердотопливное, газовое и электрическое.

«Задолженность, большая аварийность и большой процент абонентов на автономке – при такой ситуации тянуть было некуда. Руководство города вовремя поняло, что перспективы у централизованного отопления нет, и приняло волевое решение. В 2016-м город отказался от центрального отопления. Была собрана большая рабочая группа из специалистов, которая разработала современную программу. План действий был следующий: больницы, школы, детсады перевести на индивидуальное отопление за счет инвесторов; всем жителям выдать разрешения на установку автономок, а малообеспеченным – выделить из городского бюджета средства для установки индивидуального отопления. “Днепропетровскгазу” и “ДТЭК Днепровские электросети” поручили модернизировать сети. Конечно, скептиков хватало. Но это был тот случай, когда нужно переломить ситуацию», - рассказывает заместитель городского головы Никополя Сергей Донец.

Рабочая группа трудилась в усиленном режиме, ежедневно отчитываясь городскому голове отдельно по каждому объекту. Финансовые расходы по обеспечению автономками объектов социально-культурной сферы легли на инвесторов. К слову, желание принять участие в конкурсе изъявили 9 компаний, по итогам договор заключили с одной.

Жителям, которые не могли самостоятельно перейти на индивидуальное отопление, выдали матпомощь – в 2016 году около 30 млн грн. Фактически за год город распрощался с центральным отоплением. Параллельно в Никополе продолжали модернизировать электрические и газовые сети.

Люди почувствовали разницу сразу, говорит Сергей Донец. Уже после первого отопительного сезона экономия составила 12%, а качество тепла несоизмеримо улучшилось. Кроме того, полностью исчезла проблема с регулярными порывами труб.

«Первомайск, Каменское (бывший Днепродзержинск. - Авт.), Марганец, Никополь… Здесь у всех людей дома тепло, за отопление жители платят меньше, чем прежде. В бюджетных учреждениях, садиках, школах никто не мерзнет и не переплачивает, а городской бюджет не перечисляет миллионы на убыточные тепловые предприятия. Это все реально воплотить в нашем городе, и мы сейчас подробно изучаем, как, - говорят в Муниципальном бюро. - Если есть желание, проблему можно решить раз и навсегда».