Приоткрывая занавес. Руслан Федосеев

Даже не верится, что рок-группы Stormbringer несколько лет назад в нашем городе не было. А ведь не было. Но, как только собрались вместе талантливые музыканты и дали жару, представить музыкальную жизнь Кропивницкого без них уже стало невозможным.

Все участники Stormbringer – наши добрые и надежные друзья. Поэтому они будут зажигать на рок-фестивале «Украина-Центр». В канун нашего юбилея мы поговорили с гитаристом группы Русланом Федосеевым. Кстати, Stormbringer сейчас ищет вокалиста. Обращаем на это внимание молодых людей с поставленным голосом и хорошим английским.

– Руслан, я не скрываю, что ты – мой самый любимый гитарист. А ты помнишь, когда началась моя любовь?

– Стесняюсь своих догадок… Исследуя архивы «УЦ», я нашел статью «Рок, блюз и милосердие» за 13 июня 2013 года, опубликованную после благотворительного концерта, в котором принимали участие многие коллективы города, в том числе и группа «Кардио». Но мне кажется, что наше знакомство произошло немного раньше, где-то в 2012-м, когда я участвовал в проекте WEST LIFE BEND с программой, где звучали saund track to Rush Eric Clapton, а также композиции других гитаристов: Stevie Ray, Larry Carlton, Jimmy Hendriх, Joe Bonomassa, творчество которых крепко повлияло на мое формирование как музыканта. Концерт был удачным, атмосфера приятной и для слушателей, и для музыкантов. Ну а устаканилась наша дружба, когда наш легендарный барабанщик Виктор Стрижевский (Стриж) стал «звездочетом», войдя в состав проекта Stargazer. Мы стали исполнять песни групп Rainbow и Deep Purple.

И нашей дружбе во многом способствовал Эдуард Гева – человек, без которого многое в музыкальном мире нашего города не состоялось бы.

– А что ты делал до того, как появился перед местными меломанами?

– Спасибо за интересный вопрос. В принципе, занимался тем же, чем занимаюсь сегодня: учился, преподавал, общался с другими музыкантами, приобретал опыт и хороших друзей. И, честно сказать, хочется этим заниматься и дальше.

– Кто твой гитарный кумир? А кто твой учитель?

– Кумира для себя определить, к сожалению, не могу. Но, как я уже говорил, есть гитаристы, которые влияли и продолжают влиять на мое восприятие музыки. Хочу заметить, что это не только гитаристы. Благодаря тому, что мои дети занимаются музыкой по классу фортепиано, начал слушать много классической музыки, которая вдохновляет современных музыкантов, в том числе и меня.

Что касается учителей, то первыми учителями были улица, друзья, одноклассники. А более осознанно и целенаправленно начал заниматься у своего наставника и коллеги Анатолия Дона в ДЮЦе, где в данный момент занимаюсь педагогической деятельностью по классу гитары на базе оркестра «Ория».

– Стриж называет тебя «Блэкморчик». Это тебя обязывает к чему-то?

– Ричи Блэкмор действительно является для меня одним из ярких гитаристов классического рока: и в отношении гитарных рифов, и мелодики, и при этом своей легко узнаваемой характерной душевностью, и убедительным драйвом. А Виктор Стрижевский – старой закалки музыкант, который реально может играть рок. Хочется пожелать ему здоровья и творческих успехов.

– Ты согласился участвовать в рок-фесте, организованном редакцией газеты. Не мелко для тебя? Что тебе с этого?

– Я хочу сказать огромное спасибо редакции «Украины-Центр». А сказать спасибо действительно есть за что. На моей памяти это единственная газета, которая освещает и пропагандирует в своих статьях рок-культуру в нашем городе, помогает молодым музыкантам, поддерживает, стимулирует. Участвовать в таком фесте, на такой сцене, с такого уровня музыкантами – это круто!

В следующем номере «УЦ» читайте блиц-интервью с еще одним звездным участником рок-феста «Украина-Центр».