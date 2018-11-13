Следите за общественным здоровьем

В Кировоградской области началась процедура создания регионального центра общественного здоровья. Что это за организация и какими вопросами она будет заниматься?

Проект создания регионального центра общественного здоровья сначала был принят на последней сессии областного совета, а на минувшей неделе состоялось совещание, целиком посвященное организации данной структуры. В совещании приняли участие все заинтересованные стороны – заместитель главы ОГА Сергей Коваленко, председатель обл­совета Александр Черноиваненко, гендиректор территориального центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, глава областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко и руководители ряда медучреждений области. Предполагается, что создаваемая структура будет функционировать в формате неприбыльного коммунального предприятия, которое объединит в себе несколько ведомств, ныне действующих по отдельности: лабораторный центр, учреждения медицинской статистики, центр мониторинга и оценки.

– Фактически мы можем говорить о возвращении санитарно-эпидемиологической службы, но в новом формате, – прокомментировал нововведение глава Кировоградского областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко. – Частично ее функции сегодня выполняют территориальное управление центра общественного здоровья МОЗ и областной лабораторный центр. При этом территориальный центр МОЗ на сегодня – часть структуры министерства, а лабораторный центр находится в ведении нашего департамента. Объединение разрозненных ведомств, занимающихся вопросами общественного здоровья, – это очередной шаг медицинской реформы, призванный повышать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. На недавнем совещании был определен также временный руководитель Центра общественного здоровья – им стал директор областного лабораторного центра Иван Касьяненко. По завершении процесса объединения будет избран уже полноценный руководитель.

В ведении регионального центра общественного здоровья будут такие вопросы, как отслеживание текущей санитарной и эпидемиологической ситуации, информационная и иная поддержка мер профилактики инфекционных заболеваний (в том числе иммунизации), пропаганда здорового образа жизни и другие действия, направленные на улучшение общего уровня здоровья населения и повышение продолжительности жизни. Такие центры сейчас создаются и в других регионах Украины. Работать они все будут как коммунальные предприятия, однако финансирование их будет производиться из госбюджета по новому принципу. А вот полномочий инспектировать предприятия и выявлять нарушения санитарных норм (по крайней мере, в рамках, в которых до ликвидации работала предыдущая СЭС) у обновленной санэпидслужбы пока не предполагается.