Субсидия задним числом

В связи с повышением цены природного газа правительство внесло ряд изменений в законодательство о субсидиях. Требования стали несколько мягче, а возможности – больше.

Постановление Кабмина позволяет гражданам, обратившимся в управления соцзащиты населения в ноябре, получить субсидию, датируемую началом отопительного сезона. Кроме того, были пересмотрены ограничения, касающиеся площади жилья и поездок за границу.

– Давайте я начну с последних нововведений, а именно с возможности начисления субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона. Если вы по каким-то причинам не обратились за субсидией в октябре, вы можете сделать это в ноябре, но при этом имеете право на начисление субсидии с октября, – поясняет нам тонкости новых норм замначальника Кировоградского областного департамента соцзащиты населения Надежда Крымская. – Это предусмотрено изменениями в Постановлении правительства №848, и именно об этой норме говорит Минсоцполитики как о компенсации стоимости коммунальных услуг.

Кроме того, действует другая норма, защищающая малообес­печенных граждан на случай повышения тарифов: если человек обратится за субсидией в течение трех месяцев с даты повышения, субсидию ему начислят именно с этой даты.

– Если понятно, что вы не сможете оплачивать коммунальные услуги по новой стоимости, лучше, конечно, оформить субсидию заранее, – отмечает Крымская. – Но даже если вы обратитесь в управление соцзащиты через месяц, два или три после повышения, вы имеет право на начисление субсидии с даты повышения тарифа.

Новая цена на газ – 8,55 грн за кубометр – вступает в силу с 1 ноября. Это значит, что гражданам, обратившимся за субсидией в ноябре, декабре и даже январе, компенсацию коммуналки насчитают с ноября. Но, пока будет идти оформление (а мы уже писали о том, что это небыстрый процесс, занимающий до двух месяцев), платить коммуналку вам придется в полном объеме.

Чтобы было понятно, насколько вырастут расходы семьи, живущей в частном доме с газовым отоплением, после повышения цены на газ, мы произвели подсчет на основе объема газа, потребляемого в ноябре семьей автора статьи. Если ранее, при цене 6,96 грн за метр кубический в ноябре мы обогревались примерно на 200-220 кубометров газа, и это стоило нам 1500 грн, то при цене 8,55 грн это уже будет сумма в 1900 грн. Немало, но с получением положительного ответа часть этих средств будет перераспределена на следующие месяцы как переплата.

Кроме субсидий «задним числом», правительство пересмотрело нормы площади жилья. Помните, владельцы квартир площадью 120 квадратных метров и более или домов площадью от 200 квадратов не имеют права на субсидии? Эту норму теперь следует понимать иначе: речь идет об отапливаемой площади!

– Хорошо, что эта норма была изменена, – говорит Крымская. – Дело в том, что в селах есть много домов, превышающих 200 квадратных метров, но основную их площадь составляют, например, подвалы, гаражи или неотапливаемые пристройки. Поэтому законодательство было доработано, и теперь положения о 120 и 200 квадратах касаются не общей, а только отапливаемой площади помещений.

Перечень граждан, имеющих право на субсидию на сверхнормативную площадь жилья, пополнился новыми категориями. Это лица, получающие пенсию по утере кормильца или по инвалидности, пенсионеры по выслуге лет, а также семьи, в которых есть дети с инвалидностью или инвалиды детства. Представители этих категорий, проживающие в жилье, площадь которого больше установленной нормы для получения субсидий, имеют право на субсидию сверх этой нормы – до 30% от общей площади помещения. Ранее такая возможность предусматривалась, если в квартире или доме проживала семья, состоящая только из нетрудоспособных граждан (например, пожилая пара), вопрос в каждом случае рассматривала комиссия.

Смягчили нормы и для «заробитчан». Ранее множество слов критики было высказано в связи с тем, что для получения субсидии им нужно было уплатить налог со своего заграничного заработка – притом, что страна пребывания также взимала с них свои налоги. Эту коллизию частично уладили для тех, кто работает в странах, заключивших с Украиной специальные договора о сотрудничестве. Если человек устроен официально в одной из таких стран (всего 21 государство, и – да, Польша в этом списке), платит там налоги и может подтвердить это документами, он имеет право на субсидию, не уплачивая налог с заработка в Украине. Если же человек был отправлен в командировку или учится за границей, субсидия начисляется на общих основаниях, и этот факт не принимается во внимание.

Изменили правила расчета субсидий для семей, в которых имеются студенты. Ранее при расчете субсидии учитывалась получаемая чадом стипендия, но само чадо при этом часто живет и учится в другом городе. В этом случае в управление соцзащиты нужно подать справку о регистрации студента в общежитии по месту обучения – и тогда его стипендию при расчете субсидии учитывать не будут.

Государство перед повышением цены на газ пообещало упростить получение субсидий. И даже в какой-то мере выполнило это обещание. А вот в какой – оценивать вам.