Футбольные качели уходящего года

Именно сейчас, когда многое в уходящем году проясняется, появилось сразу несколько поводов поговорить о ногомете. Именно так, по-своему, называют футбол в Хорватии.

Лига амбиций и характеров

Почему начал именно с хорватского ногомета? Да потому, что пишу эти строки под впечатлением вроде бы неудачи вице-чемпионов мира в Лиге наций. Команда, тон в которой задает блистательный Лука Модрич, вылетела в дивизион В. Кстати, туда же отправилась вместе с исландцами и поляками еще и сборная Германии, которая с Левом продолжает падение.

Но вернемся к хорватам. Они-то как раз продемонстрировали, что свое звание второй команды в мире носят абсолютно заслуженно. Просто диву даешься, глядя на Хорватию, – откуда же там постоянно берется такое количество футбольных талантов? И они, как у нас, «сверкнув», не блекнут, как Денис Гармаш, Виктор Коваленко и иже с ними, а продолжают прогрессировать и восхищать. И национальную федерацию в Хорватии возглавляет не политик-заробитчанин, которого постоянно обвиняют в коррупции, а легендарный игрок Давор Шукер. Именно Шукер – бронзовый призер мирового первенства 1998 года и его лучший бомбардир, напомню, перед решающим матчем отбора к чемпионату мира в России с украинцами решился на кардинальный шаг, который многие не понимали и осуждали. Он предложил заменить главного тренера национальной сборной Анте Чачича на малоизвестного Златко Далича. Успех такого шага мы увидели вначале в Киеве, затем на недавнем мундиале и продолжаем наблюдать сейчас.

Да, хорваты, на волне эйфории и потеряв сразу нескольких ведущих исполнителей, завершивших выступление за сборную, получили оплеуху от испанцев – 6:0. Но потом-то «шашечные» собрались и взяли прекрасный по игре реванш у тех же испанцев и были в десяти минутах от победы над Англией на «Уэмбли». И только усталостью после напряженнейшей битвы с Испанией, когда победа была «вырвана» в дополнительное время, можно объяснить поражение от невыразительной команды Гарета Саутгейта.

Англичане, как и на чемпионате мира, снова были фартовыми, забив подсевшим соперникам два гола после стандартов. Но не было в игре этой россыпи молодых и чуть более опытных наследников родоначальников футбола никакой мысли и изюминки. А вот у Модрича с партнерами были четкая стратегия и тактика, но им элементарно не хватило сил. Но свою порцию оваций хорваты все же заслужили, поскольку снова показали класс, характер, уверенность и целеустремленность.

В полуфинал же Лиги наций из этой группы вышли испанцы, которых Луис Энрике встряхнул, но еще не вывел на реальный топ-уровень. А вот Рональду Куману удалось вернуть новому поколению голландских талантов лихую удаль и уверенность в собственных силах. И вот уже сборная Нидерландов абсолютно по делу заставила капитулировать чемпионов мира – французов, игравших, правда, без Поля Погба. Оставалось «оранжевым» для полного удовлетворения своих амбиций не проиграть проблемной Германии и стать едва ли не главными претендентами на победу в дебютной Лиге наций. Но немцы могли напоследок хлопнуть дверью и до 85-й минуты выигрывали – 2:0. Однако Куман снова удивил, когда перевел центрбека Ван Дейка вперед и разбудил невнятно действовавших подопечных. Как следствие – «оранжевые» отыгрались (второй гол на счету Ван Дейка) и таки обошли в турнирной таблице не только немцев, но и действующих чемпионов мира – французов.

А первыми полуфиналистами турнира стали португальцы, игравшие без Криштиану Роналду, испанцы и швейцарцы, которые опустили с небес на землю бельгийцев (не было Лукаку, де Брюйне, Вертонгена, Бентеке, Фелаини), обыграв лучшую по рейтингу ФИФА сборную мира со счетом 5:2, уступая на своем поле – 0:2.

В целом же Лига наций, по моему мнению, себя полностью оправдала. Хотя этот турнир добавил головной боли тренерам клубных команд. Ведь сейчас каждый матч имеет турнирное значение, вырос уровень конкуренции, и риск получения травмы значительно увеличился.

Ну а нас не может не радовать, что через два года в Лиге А выступит сборная Украины. Более того, при грядущей жеребьевке Евро-2020 наша команда будет находиться во второй корзине, что значительно повысит шансы на успех в отборочном турнире.

Не спешите с овациями

И все же я бы не стал преувеличивать достижение команды Андрея Шевченко. Будем откровенны в том, что со жребием и состоянием соперников на момент ключевых матчей нам серьезно повезло. Да и в самих победных поединках дважды с чехами и дома со словаками мы выиграли не без доли фарта. Манера игры национальной сборной стала действительно более привлекательной и зрелищной. Но запаса прочности, какой можно наблюдать у обновившихся хорватов, испанцев, голландцев, швейцарцев, итальянцев, не говоря уже о французах и бельгийцах, я у нашей сборной не увидел. А ведь с этими командами, за исключением хорватов, украинцам предстоит мериться силами в следующей Лиге наций. И только наличие в элитном дивизионе России или Швеции, Боснии и Герцоговины, ну и с оговорками Дании при определенных раскладах может позволить не вылететь в группу В. Пессимизм же мой основан на игре сборной Украины в недавнем поединке со словаками.

Самый худший матч

Матч Словакия – Украина показал, что в группе А Лиги наций, да и в грядущем отборочном цикле Евро-2020 у команды Андрея Шевченко могут быть огромные проблемы. Это еще хорошо, что мы нарвались на таких словаков уже в концовке турнира. Нашу команду безбожно «возили» по полю, как хотели. Только не говорите мне о тренерских экспериментах, недостатке мотивации или кадровых проблемах. Вон швейцарцы, уступавшие бельгийцам – 0:2 на 14-й минуте, тоже могли бросить играть. Да, там было громадное желание, но еще и профессионализм. У нас же вдруг даже многие специалисты решили, что официальное противостояние со словаками не важное, и ребят с наставниками, которые, дескать, выполнили поставленную задачу, за такую игру можно понять и простить. Не согласен с этим категорически. В футболе нужно каждый раз доказывать свою состоятельность, невзирая на предыдущие успехи. Есть престиж команды и страны, который такой разгром точно не поднял. И кажется мне, что это словацкое фиаско нам еще аукнется.

Да, право на эксперименты было. Но не так, чтобы превращать игру в посмещище.

Кто подсказал Андрею Шевченко перейти на схему игры в три защитника, разрушив модель игры, приносящую результат, – сложно сказать. Но для этого нужны хотя бы один центрбек, обладающий классным первым пасом, действенные крайние бровочники, умеющие здорово защищаться, коими ни Караваев, ни Зинченко не являются. Да и перевод Коноплянки в центр и появление на острие Борячука, фамилию которого главный тренер не смог вспомнить на послематчевом интервью, смотрелись странными. Если прибавить к этому бесполезность в нападении Степаненко, не понявших новую модель Малиновского с Цыганковым, то закономерно получаем ужасающий первый тайм.

Словаки играли с громадным желанием и забивали нам даже на одной ноге. А украинцы вышли отбывать номер, без элементарного понимания, как же нужно противостоять соперникам. И дело тут не в ошибках Дениса Бойко, появление которого в воротах было совсем не обязательным. Но ведь, кроме попавшего под раздачу голкипера, остальные тоже не сыграли. Опорная зона – тихий ужас. Оборона – полная неразбериха, а атака с острием в виде Борячука (как по мне, то Марьян Швед сейчас интереснее и полезнее), который еще в игре с «Динамо» больше разговаривал, нежели играл, – абсолютный ноль. Чего добился таким составом и такой игрой тренерский штаб сборной Украины, трудно сказать. Оставалась надежда на спасительный во всех отношениях перерыв.

Казалось бы, начало второго тайма вселило в нас оптимизм. Но гол Коноплянки оказался не более чем всплеском. Огромные дыры в защите никуда не делись, как и отсутствующая подстраховка со стороны опорников. Так что этим безобразием в нашей обороне словаки быстренько еще дважды воспользовались и перестали высоко прессинговать. Это дало возможность подопечным Андрея Шевченко немного поатаковать. Феерией такого наплевательства на болельщиков стал выход на поле Виктора Коваленко, наверное, как бонус за победный гол в ворота «Динамо». А апофеозом «мастерства» в этом провальном поединке стали удар Степаненко метров с 15-ти, когда никто не мешал, в сторону углового флажка и «выстрел» Виктора Цыганкова в перекладину собственных ворот.

Нет, были при счете 4:1 симпатичные моменты, неплохая перепасовка и нереализованные моменты. Но общей провальной картины это не улучшило. А истинную силу словаков мы увидели в бездарно проигранном противостоянии с чехами. Уступив по всем статьям, словаки вылетели в дивизион С.

Все грустно

Теперь обратим взор на футбольную Украину. В первой лиге выступления клубов Кировоградщины особого оптимизма не внушают. Здесь, наверное, наши надежды больше были связаны с «Ингульцом», который в прошлом сезоне финишировал четвертым. Но нынешний турнир во втором по значимости украинском дивизионе едва ли не сильнейший за последнее десятилетие. Бороться с днепровским «Днепром-1», харьковским «Металлистом 1925», луцкой «Волынью», которым серьезную конкуренцию в борьбе за путевки в Премьер-лигу составляют предельно стабильный ковалевский «Колос» и реанимированная Сергеем Ковальцом киевская «Оболонь – Бровар», команде Сергея Лавриненко необычайно сложно. И серьезные провалы в начале и в концовке турнира показали, что достаточного кадрового ресурса для решения серьезных задач у клуба из Петрово просто нет. Так что нужно либо серьезно усиливаться в межсезонье, либо смириться с ролью твердого середняка. А это амбициозного президента ФК «Ингулец» Александра Поворознюка вряд ли устроит. Но уже сейчас, при 7-й позиции в турнирной таблице, отставание от явного лидера «Днепра-1» составляет 19 очков, что видится непреодолимой пропастью.

Ну есть, правда, еще один путь в элиту – в случае расширения Премьер-лиги до 16 клубов. И, насколько известно, «Ингулец» со своей инфраструктурой может пройти лицензирование. Но тут вопрос дискуссионный – готовы ли сами петровчане к выступлению на таком уровне и пойдет ли руководство Премьер-лиги на кардинальные изменения уже после этого сезона? Конечно, в идеале хотелось бы иметь полноценный чемпионат. Но тут нужно учесть все экономические и маркетинговые составляющие. Решение будет окончательно принято в феврале 2019 года. Как по мне, то если и переходить на старую-новую систему, то начиная с сезона 2020-21, когда все будут в равных условиях с самого начала. Но в нашем футболе возможно всякое.

Еще в прошлом году мы переживали за кропивницкую «Зірку» в элите, а сейчас с тревогой и сожалением следим за тем, как команда-аутсайдер выступает в первой лиге. И тут, как и в случае с «Ингульцом», для стремительного прогресса нужно кадровое усиление. Чудес ведь не бывает. И не могут бывшие игроки юношеского и дублирующего составов на равных сражаться с опытными футбольными дядьками. Как следствие – последнее, 15-е место с 6-очковым отставанием от ближайшего конкурента. А в активе после 17 поединков только одна «мегасенсационная» победа над земляками из «Ингульца» и еще одна ничья с ФК «Сумы», который может постичь участь харьковской «Кобры», снявшейся с турнира. Кропивничанам, судя по заверениям президента клуба Максима Березкина, заявившего при общении с игроками и тренерами, что команда была, есть и будет, подобные неприятности пока не грозят. Но все же болельщикам хочется большей ясности относительно дальнейших перспектив одного из старейших футбольных клубов Украины. Но тут, как говорится, остается ждать, надеяться и верить. Ведь если не Максим Березкин, то кто?..

Ну и бальзам на душу…

Завершим же наш обзор восторгами по поводу выступления в нынешнем сезоне «Александрии», которые она полностью заслужила. Еще после удачного старта стало ясно, что запаса исполнительской прочности, глубины состава и тренерского умения, подкрепленных стабильным экономическим положением клуба, в ФК «Александрия» достаточно для того, чтобы замахнуться на большее, нежели просто участие в еврокубках. И как тут не вспомнить «истинных поклонников» александрийской команды, которые год назад в это же время требовали отставки Владимира Шарана? Но Богданович, получив кредит доверия от клубного руководства, сделал правильные выводы из ошибок прошлого. Тренерскому штабу удалось укрепить состав настолько, чтобы травмы отдельных лидеров, как ранее, не выбивали из колеи. Получилось и отыскать забивного нападающего в лице Дмитрия Шастала, а также немного разнообразить игру. Теперь «Александрия» уже не только бьется за результат, но и способна навязать конкурентам свой стиль, дожимая даже самых неудобных и неуступчивых соперников. И вот уже многие из тех, кто «хоронил» команду в минувшем чемпионате, сейчас уже требуют от нее Лиги чемпионов. И ведь, как бы фантастически это ни выглядело, но эта цель сейчас на расстоянии 3 очков. А Владимир Шаран меж тем, прекрасно осознавая груз психологической ответственности, продолжает настаивать на том, что задача команды – пробиться в шестерку после первого этапа. А дальше нужно будет решать другие задачи. Но часть ответов на интересующие нас вопросы мы получим уже 25 ноября. Именно в этот день александрийцы на своем поле сразятся с набравшим ход, но делегировавшим массу своих игроков в различные сборные киевским «Динамо». Сейчас от действующих вице-чемпионов Украины наших земляков отделяют 2 очка. В случае победы команда Кировоградщины впервые в украинской футбольной истории имеет шансы завершить год на втором месте. Впрочем, мы с вами предполагаем, а логики в футболе, как говаривал легендарный Виктор Прокопенко, искать не стоит. Но желать успеха любимым командам и верить в их победы это не мешает…