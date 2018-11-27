Каменные свидетели тысячелетий

Собрание древностей Кировоградского областного краеведческого музея пополнилось двумя уникальными экспонатами: каменными стелами, возраст которых приближается к 5 тысячам лет.

Артефакты были найдены в буквальном смысле посреди поля, точнее – у подножия одного из курганов недалеко от села Алексеевка. Как рассказал нам главный хранитель фондов краеведческого музея и один из организаторов экспедиции Павел Рыбалко, ранее эту местность изучал историк Александр Босый (кстати, работавший когда-то в нашем педуниверситете). Результаты своих изысканий он опубликовал в профильном журнале «Этнология и народное творчество». И хотя основным предметом экспедиции Босого были вещи, связанные с казачеством (эти места тесно связаны с жизненным путем Максима Зализняка), обойти стороной серию курганов по дороге в село ученый не смог.

– Этот курган примечателен тем, что, если взобраться на его вершину, становится видна линия, состоящая из 9 подобных курганов, выстроенная по линии восток-запад, – рассказал нам Рыбалко. – Тянется она на 2 километра. Босый поднялся на курган, а потом в статье написал, что неподалеку были выявлены антропоморфные стелы. Но обнаружили эти стелы уже на самом кургане.

У этой нестыковки есть два возможных объяснения. Первое – вероятно, каменные глыбы мешали местному фермеру, и он отволок их с поля на курган. Второе более драматично – избегая указания точного местоположения артефакта, историки и археологи надеются, что он не попадет в руки «черных» археологов. Скифские и половецкие бабы с Кировоградщины несколько раз оказывались на российских аукционах – по словам хранителя музея, там они пользуются весьма высоким спросом. Собственно, спешка, с которой организовывался вывоз стел с бобринецкого поля, объясняется довольно высокой вероятностью их кражи. Официальная археология, в отличие от «черной», связана со множеством бюрократических процедур, съедающих драгоценное (в прямом смысле) время. Но каменным бабам из Алексеевки повезло – разрешение от областного департамента культуры и культурного наследия на вывоз и размещение стел в краеведческом музее было получено в течение нескольких дней. А вот организация собственно вывоза уже легла на плечи сотрудников музея.

Стелы нашли студенты Кропивницкого инженерного колледжа (бывший машиностроительный техникум) Ира Белан, Юрий Фрунза и Егор Бельченко во главе с преподавателем истории Александром Шевченко. Они же вместе с директором колледжа Николаем Сторожуком помогли доставить первую из них. Проделали самую тяжелую часть работы – оттащили тяжелые каменные фигуры с кургана ближе к дороге. Но забрать в тот раз удалось лишь одну. Средства на поездку за второй стелой уже предоставил краеведческий музей. По регламенту при изъятии артефакта с места, где он был обнаружен, должны присутствовать представители СМИ и фотограф, фиксирующий происходящее. Корреспондент «УЦ» и стал одним из необходимых для процедуры лиц. А грузить тяжелый, но очень ценный кусок камня в этот раз помогли местные – жители села Алексеевка, за что им отдельное спасибо.

Чем же так ценны эти каменные фигуры, на самом деле мало напоминающие людей?

– Эти стелы относятся к периоду позднего неолита – ранней бронзы, – рассказывает Рыбалко. – В этот период на территории области жили племена, принадлежащие к ямной культуре. Но известно, что люди ямной культуры сами не изготовляли статуи, а использовали оставленные представителями более ранних культур. Такими камнями, как эти стелы, они накрывали могилы. Но до ямной в этих местах жили племена, принадлежавшие к кеми-обинской культуре, – это около 3 тысяч лет до нашей эры. Люди этой культуры хоронили умерших в курганах, а на вершину кургана устанавливали стелы. Но к тому кургану, на котором были найдены эти стелы, они не имеют отношения.

Для областного краеведческого музея эти находки ценны еще и тем, что до этого в учреждении была всего одна стела столь давнего периода. Теперь их три. Однако пока музей не располагает местом, где можно было бы экспонировать эти образцы искусства древних. Эта проблема – общая для большинства региональных музеев. Например, по словам Рыбалко, краеведческий музей Днепра имеет внушительную коллекцию из более сотни каменных статуй и стел различных эпох – и тоже не может выставить их все на обозрение посетителей. Хотя для обустройства такой экспозиции не нужны особенные условия, только ровная площадка. Ведь эти свидетели тысячелетий в почти неизменном виде простояли под открытым небом целых 5 тысяч лет.