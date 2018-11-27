Историческая победа «Александрии»

Побеждать фаворитов в футболе можно по-разному. Можно закрыться в глухой обороне, отбиваться и выиграть благодаря случаю. А можно, как это сделала «Александрия» в домашнем поединке с киевским «Динамо», сыграть смело, без боязни, четко выполняя тренерскую установку и предложив соперникам свои козыри. Так что свою историческую победу, впервые обыграв киевлян в рамках чемпионатов Украины, хозяева поля абсолютно заслужили. Возможно, это была вообще лучшая игра в исполнении александрийской команды в элите украинского футбола.

При этом сам матч получился действительно классным со всех точек зрения и держал болельщиков в напряжении от первой и до последней секунды. И если бы все остальные команды в украинской Премьер-лиге выходили на матчи с грандами с такой заряженностью на борьбу, то наш чемпионат прибавил бы в привлекательности, интриге и яркости впечатлений.

Овации заслужили оба соперника, но все же главными действующими лицами на этом празднике футбола были именно александрийцы. На классе и в экономном режиме обыграть такую «Александрию» уже ни у кого не получается.

В этом матче мы увидели, что все предыдущие успехи команды Владимира Шарана совершенно не случайны. Наставники александрийцев четко просчитали, что динамовцы, только возвратившиеся из расположения своих сборных, находятся не в самых лучших физических кондициях и ослаблены повреждениями нескольких ведущих исполнителей.

Правда, и Владимир Шаран, лишившийся креативщиков Поляруса и Грицука, рисковал, когда выпускал молодого Бабогло и отвел левый фланг обороны номинальному опорнику Гречишкину. Но великолепно сыграла вся команда. Хозяева поля предложили своим визави высочайший темп и, что потрясло, выдержали его на протяжении всей встречи. А еще были высокий прессинг на чужой половине поля, предельные самоотдача и концентрация.

Наши земляки прекрасно выбегали из обороны в атаку и не остановились даже тогда, когда в начале каждого из таймов выходили вперед в счете. Для вице-чемпионов Украины подобная лихость соперников оказалась неожиданной, и они до конца встречи так и не смогли подстроиться под такие действия.

И знаете, очень символично, что в перерыве матча, когда счет был ничейным, прошла волнующая церемония награждения футболистов ФК «Кропивницкий», за который играют в основном наши герои – воины 3-го отдельного полка специального назначения имени Святослава Храброго. Напомним, что наша команда выиграла Открытый чемпионат Украины героев АТО. И вот под овации восторженных трибун кропивницкие воины получили из рук народного депутата Украины Анатолия Кузьменко и председателя Кировоградской областной федерации футбола Виктора Безсмертного золотые медали, чемпионский кубок и ценные подарки.

Но вернемся к игре. Нет, были моменты, когда класс гостей сказывался и они брали игру под свой контроль. Но даже в этой ситуации лихие ребята Шарана продолжали гнуть свою линию и не собирались уступать в единоборствах. И нужно признать, что в большинстве таких единоборств александрийцы оказывались настойчивее, быстрее и продуктивнее. Ну и свою роль сыграл фактор надежности голкиперов. У хозяев в воротах стоит стеной и заряжает партнеров уверенностью Юрий Панькив (на фото справа), а вот у «Динамо» очередную результативную ошибку, когда «привез» себе решающий пенальти, допустил Денис Бойко (на фото слева). Впрочем, отвечая на послематчевой пресс-конференции на мои вопросы о кредите доверия своему стражу ворот, сложности с составом и эксперименте с выходом на позиции центрбека Сидорчука наставник динамовцев Александр Хацкевич подчеркнул, что все ошибаются и в поражении виноваты тоже все. Свежести в игре, особенно во втором тайме, когда количество ошибок даже в простых ситуациях возросло, действительно не хватило, и это сыграло на руку соперникам. А эксперимент с Сидорчуком – мера вынужденная, с прицелом на то, что Сергей обладает классным первым пасом и умением бороться на втором этаже, что в условиях такой игры было немаловажным. Иных же возможностей для усиления игры в атаке, кроме выхода на поле второго нападающего Русина, в данный момент просто не было, подытожил Александр Хацкевич.

Ну а Владимир Шаран признался, что есть вещи поважнее даже таких вот незабываемых спортивных побед. Дело в том, что отец Владимира Богдановича тяжело болен, и мыслями наставник был далеко. Так что, возможно, ребята сыграли прекрасно, чтобы морально поддержать своего главного тренера. Сам Богданович поблагодарил футболистов за то, что выполнили все намеченное, президента клуба Сергея Кузьменко – за доверие и постоянную поддержку.

Ну а от себя добавлю, что несколько удивило и обескуражило отсутствие в этот вечер аншлага на трибунах «Ники». Каких же еще успехов должна достичь команда, чтобы стадион был забит до отказа?

Ну как бы там ни было, а «Александрия» обошла «Динамо» в турнирной таблице УПЛ и вышла на второе лигочемпионовское место. Впереди только «Шахтер» и еще достаточно длинная турнирная дистанция. Теперь главное – не сбавлять оборотов…

Фото с сайта ФК «Александрия».