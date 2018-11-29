Рио-де Жанейро – город карнавалов

Любители проводить отпуск в экзотических местах не должны обходить вниманием город Рио-де Жанейро. Великолепная природа, побережье Тихого океана и яркая самобытная культура бразильцев вряд ли может кого-нибудь оставить равнодушным.

Здесь отличное место для любителей различного вида отдыха. Спокойное времяпрепровождение на пляже одних сменяется активными занятиями спортом и насыщенной туристической программой других гостей города.

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Пляжный отдых

Природа дарит этому месту тёплое солнце круглый год. Но для любителей пляжного отдыха лучшим временем считается период с мая по сентябрь, когда в Бразилии наступает зима. Солнечные лучи в это время не такие палящие, и загар получается отменным.

Самым знаменитым пляжем города является Копакабана. Правда, для любителей плавания он не подходит, а вот серферам он обязательно понравится.

Пляж Ипанема является продолжением Копакабана, но более высоким по классу. Главная его часть с белым песком располагается в тени горы «Два брата». Здесь на побережье отличные рестораны, бутики, художественные галереи, которые любят посещать знаменитости. Публика на этом пляже более приличная.

Пляж Леблон. Самое хорошее место для отдыха с детьми. Для них здесь установлено множество детских площадок и весёлых аттракционов. Кроме родителей с детьми, здесь любят отдыхать состоятельные туристы.

Активный отдых

Береговая линия — это не только место для пляжей, но и для активного занятия спортом. Здесь проложены велосипедные дорожки, оборудованы спортивные площадки с турниками, поля для волейбола и футбола. Океаническое побережье – рай для любителей сёрфинга и парусного спорта.

Любители экстремальных приключений могут попробовать совершить полёт на дельтаплане, во время которого посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

Посетив школу Самбо в Рио-де-Жанейро, можно не только выучить танцевальные шаги, но и познакомится с философией и образом жизни людей, преданных своему делу.

Местные достопримечательности

Город щедро одарён природными и рукотворными памятниками поэтому экскурсионных мест здесь хватает с лихвой для всех желающих. Вот некоторые из самых популярных:

символ города –скульптура Иисуса Христа на горе Корковаду. Поток туристов, мечтающих полюбоваться на статую с близкого расстояния не уменьшается круглый год;

гора Сахарная голова не менее популярна . На её вершине расположен небольшой парк и смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на весь город

потрясающая архитектура зданий муниципальной библиотеки и муниципального театра, разноцветная лестница Селарона, замок Илха-Фискал, где открыт музей бразильского флота. Эти и многие другие места наполнены местным колоритом и историей города;

прекрасный ботанический сад, где собраны экзотические растения со всех концов света;

бразильцы-настоящие фанаты футбола. Сердце болельщиков Рио-де-Жанейро – стадион Маракана.

Нельзя говорить о Рио-де Жанейро и не упомянуть о ежегодном карнавальном шествие. Красочное представление собирает каждый год в феврале-марте огромное количество туристов. Не мудрено, что цены в это время для путешественников значительно возрастают, но они окупаются удовольствием и впечатлениями от яркого праздника.