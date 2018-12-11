Новогодний мюзикл для детей и родителей

Приближаются новогодние праздники, а значит, наших детей ждет встреча с героями новой сказки, которую по традиции готовят актеры музыкально-драматического театра им. М. Кропивницкого. Что же увидят они в этот раз?

Главный режиссер театра Евгений Курман справедливо заметил: главное, чтобы сказка нравилась прежде всего мамам и бабушкам, и тогда они расскажут о ней своему малышу и приведут его в театр. Думаем, что мам и бабушек, которые в свое время посмотрели прекрасные экранизации и мультики по мотивам сказки о Дроздобороде (а их существует около десятка), в Кропивницком более чем достаточно. Ну а если кто-то не видел, тем более стоит посмотреть.

– Мы делаем новогодний спектакль по сказке братьев Гримм «Король Дроздобород», - рассказал нам Евгений Курман. - Но у нас будет современная трактовка, с современным взглядом на сказку, а главное – что это мюзикл. Музыку написал киевский композитор Юрий Шевченко, и это очень сложная партитура. Текст по мотивам сказки братьев Гримм написал Богдан Стельмах. К Новому году премьера этой же сказки также состоится в Киевском театре оперы и балета для детей, и там она позиционируется как опера. Мы взяли эту музыку за основу и трансформировали под наши театральные возможности. В сказке сложная вокальная партитура, будет живая музыка – мы делаем эту сказку вместе с оркестром. Музыка оперного жанра, в ней богатая хоровая составляющая, очень интересные песни-арии, танцы. Это наш еще один шаг вперед – то, чего здесь никогда не было.

– Евгений Васильевич, а не проявятся ли здесь возрастные ограничения для детей?

– Нет, конечно, это же сказка – как «Золушка», «Снежная королева». Ну а музыка… Мы же музыкально-драматический театр, поэтому стараемся, чтобы все наши спектакли были музыкальными со всех точек зрения. Занята в сказке, как всегда, вся труппа. У нас в этом году будут новшества и возле елки. Мы окончательно распрощались с Дедом Морозом, и приветствовать всех будет Святой Николай – как во всем мире традиционно приветствует Санта-Клаус, то есть тот же Святой Николай. Будет новая игровая программа, с новыми персонажами, любимыми детьми, новые костюмы. Ну а на сцене после игровой программы – мюзикл-сказка.

– Как вы успеваете работать одновременно над несколькими премьерами?

– Как бы ты ни старался, репетировать новогоднюю сказку заранее не получается. У нас очень насыщенная осень – и «взрослая» премьера, и поездки, и много всяких других событий. И так получается, что до детского спектакля руки доходят практически в середине ноября, и за месяц нужно сделать качественный, мощный большой спектакль, который понравился бы нашим маленьким зрителям и их родителям. Это будет красивая история любви со множеством скрытых сюжетов, таинств – того, что любят наши дети.