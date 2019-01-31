Основные виды современной рабочей одежды

Причиной появления рабочей одежды является необходимость защиты персонала предприятий и организаций от негативных внешних факторов, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие. Учитывая назначение спецодежды, важно проверять соответствие готовых изделий основным требованиям:

Удобный крой . Рабочая одежда не должна ограничивать свободу движений человека. Это поможет более качественно выполнять свои обязанности, не отвлекаясь на неудобства.

Рабочая одежда не должна ограничивать свободу движений человека. Это поможет более качественно выполнять свои обязанности, не отвлекаясь на неудобства. Функциональность. Дизайн и конструкция спецодежды должны предусматривать дополнительные элементы, повышающие комфорт и возможности работника: карманы различных видов и фасонов, пристегивающиеся капюшоны, рукава, утеплительные подкладки, лямки и ремни, другая фурнитура.

Физические свойства . Спецодежда должна отталкивать воду, грязь, не концентрировать на себе электрический заряд, сохранять стойкость к частым стиркам и санитарной обработке.

Спецодежда должна отталкивать воду, грязь, не концентрировать на себе электрический заряд, сохранять стойкость к частым стиркам и санитарной обработке. Теплопроводность. В зимний период рабочая одежда сохраняет тепло человеческого тела, задерживая холодный воздух, а летом обеспечивает достаточную вентиляцию и способствует выводу испарений и влаги.

Износоустойчивость. Высокая прочность изделий имеет первостепенное значение. Она позволяет не только надежно защищать человека от возможных повреждений, но и помогает сэкономить деньги при длительной эксплуатации спецодежды.

Разновидности рабочей одежды

В вопросе закупки рабочей одежды для нужд предприятия необходимо руководствоваться в первую очередь соответствием заявленных производителем параметров тем задачам, для которых она предназначена. Перечислим основные разновидности спецодежды:

Общего назначения. Предохраняет от стандартных производственных загрязнений (пыль, мелкофракционные частицы, грязь, брызги воды, масла и т.д.).

Зимняя . Защита от действия низких температур, снега, льда. Включает утепленные варианты штанов, комбинезоны, куртки, шапки, рукавицы, нижнее белье и т.д.

Защита от действия низких температур, снега, льда. Включает утепленные варианты штанов, комбинезоны, куртки, шапки, рукавицы, нижнее белье и т.д. Защита от высоких температур . Изделия должны быть огнестойкими, обладать повышенными прочностными характеристиками. Такая одежда часто комплектуется специальными головными уборами, обувью, перчатками, рукавицами.

Изделия должны быть огнестойкими, обладать повышенными прочностными характеристиками. Такая одежда часто комплектуется специальными головными уборами, обувью, перчатками, рукавицами. Сигнальная. На внешней поверхности размещаются элементы и полоски с эффектом светоотражения. Это помогает лучше идентифицировать человека в условиях ограниченной видимости.

Гигиеническая. Применяется в медицинских учреждениях, пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания. Может комплектоваться респираторами, специальными повязками из марлевой ткани и головными уборами.

Компания “Укртекстиль” производит широкий ассортимент спецодежды и средств индивидуальной защиты, в который входит и рабочая одежда, под ТМ OZON. Продукция предлагается в отделениях и филиалах Киева и обласных центров Украины (Депр, Харьков, Одесса, Запорожье и др.), а также в интернет-магазине компании, где можно выгодно приобрести товар и оформить удобную доставку.