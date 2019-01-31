Основные виды современной рабочей одежды

Причиной появления рабочей одежды является необходимость защиты персонала предприятий и организаций от негативных внешних факторов, которые могут повлиять на здоровье и самочувствие. Учитывая назначение спецодежды, важно проверять соответствие готовых изделий основным требованиям:
- Удобный крой. Рабочая одежда не должна ограничивать свободу движений человека. Это поможет более качественно выполнять свои обязанности, не отвлекаясь на неудобства.
- Функциональность. Дизайн и конструкция спецодежды должны предусматривать дополнительные элементы, повышающие комфорт и возможности работника: карманы различных видов и фасонов, пристегивающиеся капюшоны, рукава, утеплительные подкладки, лямки и ремни, другая фурнитура.
- Физические свойства. Спецодежда должна отталкивать воду, грязь, не концентрировать на себе электрический заряд, сохранять стойкость к частым стиркам и санитарной обработке.
- Теплопроводность. В зимний период рабочая одежда сохраняет тепло человеческого тела, задерживая холодный воздух, а летом обеспечивает достаточную вентиляцию и способствует выводу испарений и влаги.
- Износоустойчивость. Высокая прочность изделий имеет первостепенное значение. Она позволяет не только надежно защищать человека от возможных повреждений, но и помогает сэкономить деньги при длительной эксплуатации спецодежды.
Разновидности рабочей одежды
В вопросе закупки рабочей одежды для нужд предприятия необходимо руководствоваться в первую очередь соответствием заявленных производителем параметров тем задачам, для которых она предназначена. Перечислим основные разновидности спецодежды:
- Общего назначения. Предохраняет от стандартных производственных загрязнений (пыль, мелкофракционные частицы, грязь, брызги воды, масла и т.д.).
- Зимняя. Защита от действия низких температур, снега, льда. Включает утепленные варианты штанов, комбинезоны, куртки, шапки, рукавицы, нижнее белье и т.д.
- Защита от высоких температур. Изделия должны быть огнестойкими, обладать повышенными прочностными характеристиками. Такая одежда часто комплектуется специальными головными уборами, обувью, перчатками, рукавицами.
- Сигнальная. На внешней поверхности размещаются элементы и полоски с эффектом светоотражения. Это помогает лучше идентифицировать человека в условиях ограниченной видимости.
- Гигиеническая. Применяется в медицинских учреждениях, пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания. Может комплектоваться респираторами, специальными повязками из марлевой ткани и головными уборами.
Компания “Укртекстиль” производит широкий ассортимент спецодежды и средств индивидуальной защиты, в который входит и рабочая одежда, под ТМ OZON. Продукция предлагается в отделениях и филиалах Киева и обласных центров Украины (Депр, Харьков, Одесса, Запорожье и др.), а также в интернет-магазине компании, где можно выгодно приобрести товар и оформить удобную доставку.
Андрій Флоренко
Спеціаліст із верстки редакції «Україна-центр», журналіст, громадський діяч.