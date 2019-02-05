Январская почта

Наконец-то закончилась череда новогодне-рождественских праздников, и можно разобрать редакционную почту. Итак, чем поделились с нами наши читатели?

Надеемся, все прочитали колонку главного редактора «УЦ» о жутко популярном рекламном слогане «Закупись!»? Оказывается, и наших читателей он возмущает. Например, Г. С. Рожинский из Кропивницкого пишет, что достаточно заменить пару букв – и получится матерное слово: «Зачем почти матом украшают рекламу? Мы что, демонстрируем этим нашу высокую духовную культуру?» К огромному сожалению, приходится констатировать, что нецензурная лексика очень прочно вошла в нашу жизнь. Матерятся взрослые, а также школьники и дошкольники, студенты, причем зачастую из тех учебных заведений, которые призваны, простите за штамп, нести в массы культуру, молодые мамочки кроют нецензурными словами своих еще мало что понимающих младенцев, и они впитывают эту манеру общения… Ну а качественной и красивой рекламы у нас настолько мало, что она просто теряется на фоне грубой, убогой и бессмысленной. Вот и остается всем просто «закупиться»…

Нынешняя зима стала настоящим испытанием не только для жителей Кировоградщины, но и для местной власти и коммунальных служб. Об этом пишет наш постоянный читатель С. Еременко. Процитируем его письмо, потому что, как говорят, ни убавить, ни прибавить: «Как только выпадает много снега, у нас принято ругать мэра и коммунальщиков. Правда, в прошлом году демонстрировали новую закупленную снегоуборочную технику, и благодаря ей теперь чистятся основные транспортные магистрали, чтобы город не встал. В то же время в отдаленных районах, особенно где частная застройка, в этом году было буквально стихийное бедствие.

И хотя основные дороги в городе почищены, то тротуары, пешеходные переходы и особенно остановки транспорта – форменная катастрофа: горы снега выше человеческого роста, тропинки шириной в одну ступню, по которым нужно перейти с так называемого тротуара на проезжую часть, а на самих тротуарах – в лучшем случае снежная каша почти по косточки, в худшем – лед, присыпанный той же кашей, выйти из транспорта и зайти в него – целое испытание.

Мне кажется, новые троллейбусы и автобусы – это прекрасно, но самым срочным делом должна стать закупка такой малогабаритной техники, которая может чистить именно тротуары и придомовые территории возле многоэтажек. Еще помнится, в городе когда-то были пару снегоуборочных машин, которые сгребали снег с обочин дороги и с помощью транспортера сгружали его в грузовики, вывозя­щие его за город. Ходят упорные слухи, что они в свое время были проданы в Черкассы. Такая техника тоже крайне необходима городу».

Сразу два наших читателя – жители областного центра Т. И. Солдатченко и Ю. Лаппа – в своих письмах затронули тему ритуальных услуг. Очень многое в них – к сожалению, горькая правда: и волокита с вызовом милиции в случае смерти человека дома, а не в больнице, и борьба за оказание услуг между некоторыми приватными ритуальными организациями, и непомерные цены на похоронные услуги, и бумажная волокита после похорон для получения положенных выплат… Но давайте попробуем разобраться. Вызов милиции – иногда очень нужное дело, ведь не секрет, что бывают случаи, когда покойному помогли покинуть этот мир. Поэтому лучше спокойно дождаться справки от правоохранителей, что все произошло ненасильственным образом, чем потом в случае чего доказывать, что ты не убийца. Приватные ритуальные организации, коих в городе довольно много, – хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо: когда случается несчастье в семье, все ли в курсе, что и как нужно делать, и все ли в состоянии бегать по инстанциям, магазинам, храмам, чтобы организовать достойные похороны? У сотрудников таких фирм (думаю, у большинства) все расписано, и вы только подтверждаете, чего и сколько необходимо для похорон. Да и цены в таких фирмах (по крайней мере, я лично знаю таких) дифференцированные: с бабульки, у которой ее кровные копейки в платочек завернуты, и с крутого мужика в килограммовых цепях на шее одинаковые деньги вряд ли возьмут. Из плохого стоит выделить лишь навязывание своих услуг некоторыми ритуальщиками и не всегда качественное их выполнение. Но решение этой проблемы есть: нужно прислушиваться к отзывам людей, а еще лучше – иметь контакты конкретной проверенной фирмы. Ну а с бюрократией чиновников, на мой взгляд, бороться бесполезно. Она неистребима, к сожалению…

Еще одна проблема, с которой безуспешно борются жители Кропивницкого, – работа «Укртеле­кома». Месяцами, а то и годами, как в нашем доме, неработающие телефоны, молчащее радио, ожидание мастера, который так и не приходит, невозможность дозвониться, чтобы сделать заявку, или попасть на прием к начальнику – вот основные жалобы наших читателей. Один из них – Г. Ф. Алениченко из областного центра, у которого замолчала радиоточка. Неоднократно, чтобы попытаться помочь нашим читателям, мы через газету пытались достучаться к руководству «Укртелекома», потому что дозвониться туда тоже не можем. Бесполезно. Выход, думаю, один: просто отказаться от их услуг. Мобилки есть практически у всех, да и радиоприемничек маленький, думаю, не баснословных денег стоит. А нервы и время свои вы сохраните.

Интересное письмо получили мы из Александрии от О. А. Олийныка. Он предлагает нам вариант, как увеличить тираж газеты. По его мнению, мы должны много писать о наших олигархах: «Збільшити кількість матеріалів викривального характеру /…/ про наших олігархів…» Согласны, тема более чем интересная. Но скажите, пожалуйста, где нам взять сотрудников, которые будут профессионально заниматься такими расследованиями? С этими товарищами куча антикоррупционных органов справиться не могут, а вы предлагаете этим заняться нам. Это нереально! Что касается еженедельной информации о футболе, то это также невозможно. Кроме футбола, есть и другие виды спорта, и Юрий Илючек всегда профессионально определяет, о чем следует писать в каждом конкретном номере, что на данный момент важнее. Но в любом случае мы благодарны нашему читателю за заботу о нашей газете. Стараемся делать ее лучше и лучше.

Напоследок мы всегда оставляем благодарности. 18 января свой день рождения отметил главврач областного онкодиспансера Владимир Илларионович Ярынич. В далеком 1962 году он начинал свою врачебную деятельность в с. Катериновка Кировоградского района. Всего 2 года он проработал в этом селе, но до сих пор жители Катериновки и окрестных населенных пунктов считают Владимира Илларионовича своим семейным доктором и при необходимости всегда обращаются за помощью именно к нему. Отказа не было за эти годы ни разу. От имени односельчан нам написали Т. И. Громова и Н. Г. Мирная: «С днем рождения, дорогой Владимир Илларионович! Мы низко кланяемся за Ваш бесценный труд по спасению человеческих жизней. Долгих лет жизни! Вы нужны людям как воздух!» Редакция «УЦ» присоединяется к поздравлениям.

С удовольствием прочитали письмо кропивничанина Михаила Федоровича Ленива. Спасибо огромное за поздравление с юбилеем газеты и добрые слова в адрес наших журналистов!