Женщина – о женщинах

У жителей Кропивницкого уже сформировалась привычка – обязательно ходить в театр на новые спектакли, а их в сезон, как правило, бывает несколько. Не успели еще закончиться обсуждения «Наполеона и корсиканки», а уже 7 марта – премьера спектакля «Обережно – жінки!» по пьесе Андрея Курейчика в постановке заслуженной артистки Украины Людмилы Колосович.

О предстоящей премьере читателям «УЦ» рассказал главный режиссер театра им. Кропивницкого Евгений Курман.

– Евгений Васильевич, театр готовит премьеру к 8 Марта?

– И не только. Мы стараемся ставить спектакли не только датские, а с прицелом на то, чтобы они оставались в репертуаре и потом долго жили и были интересны зрителям. Вроде бы все к этому располагает: грамотный режиссер, отличный актерский состав, острая веселая пьеса с вечным конфликтом. «Единство и борьба противоположностей» – помните такую диалектическую категорию? Вот она здесь и представлена (смеется) – пьеса о том, что мужчины и женщины не могут друг без друга и в таком вот столкновении и пребывают.

– Значит, с женщинами, судя по названию пьесы, все-таки нужно быть осторожными? Как в метро – «Не прислоняться!»?

– Еще есть вариант: «Осторожно, злая собака!» (смеется). Но все это, конечно, шутки. А вот женщина в гневе – это уже серьезно. Нельзя женщину доводить до такого состояния, потому что в гневе она способна разрушить все вокруг себя – и свой мир в первую очередь. Поэтому с женщинами нужно всегда обращаться с любовью и лаской.

– Расскажите нам немного о режиссере, которая работает над этим спектаклем.

– Людмила Колосович. Она прошла конкурсный отбор, как это предусмотрено новым законом. Мы хотим, чтобы с теми режиссерами, которых приглашаем, у нас были долгосрочные отношения, а не один спектакль. Если мы придемся ко двору друг к другу, если нас устроит, как она работает, если ее устроят условия работы в нашем театре, мы готовы будем сотрудничать дальше, а для этого нужно, чтобы человек работал в штате театра.

Людмила Леонидовна Колосович – профессиональный человек, она точно ставит задачу и знает, как ее достигать. Она много работала в разных театрах, была художественным руководителем театра им. Леси Украинки во Львове. Когда у нее закончился контракт во Львове, она стала работать как приглашенный режиссер в разных театрах Украины – в Днепропетровске, в Хмельницком. Сейчас она в Киеве, на базе Центра Курбаса, открыла свой небольшой театр «Соло» – я так понимаю, что они ставят моноспектакли.

Кроме появления женщин – глав государств, очень много женщин стало появляться в такой мужской профессии, как режиссура. Это ведь тоже не случайно. Вопрос не в том, что там меньше мужчин становится, а в том, что понимание жизни как таковой теперь невозможно без женского взгляда. Женский взгляд в режиссуре очень отличается от мужского, но он точно так же важен. В конце концов, давайте не забывать, что 70% театральных зрителей – женщины, они ходят в театр и в лучшем случае ведут своих мужчин. Поэтому нужно думать и взвешивать эти моменты и соответственно строить политику театра.

– Я не помню, чтобы в нашем театре были женщины-режиссеры…

– Значит, пришло и наше время. Хотя женщины в украинской режиссуре давно есть – из старшего поколения это Ада Куница, Алла Бабенко из Львова, Ирина Молостова – это вообще такой монстр режиссуры был в хорошем смысле слова, школа целая Ирины Молостовой существует и актерская, и режиссерская. Сейчас Тамара Трунова – это вообще хэдлайнер украинской режиссуры, Роза Саркисян, в Харькове есть, то есть много женщин-режиссеров, которые практикуют и создают какой-то свой новый театр. И почему мы не должны работать в этом контексте?

– В общем, нужно непременно идти на спектакль…

– Конечно. Это другой режиссер, другая манера, другой подход – и это всегда интересно. Кроме того, в спектакле прекрасный состав – Евгений Скрипник, Инна Дорошенко, Даша Ярошенко и Людмила Швец.

Что ж, господа театралы, увидеть женский взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины непременно стоит. А значит, нужно поспешить за билетами. Премьера спектакля «Обережно – жінки!» состоится 7 марта, в 18.00, и 9 марта, в 16.00.