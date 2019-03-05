Борьба с бедностью, или Мартовские пенсионные новшества

В среду, 20 февраля, Кабинет Министров Украины принял Постановление №124 о новом порядке расчета пенсионных выплат. Данное событие оказалось достаточно важным, так как 25 февраля на заседании Кабмина, где рассматривались изменения в начислении пенсий, выступили и Президент Петр Порошенко, и вице-премьер Павел Розенко.
«Да, это подкуп»
Оппоненты действующего Президента по избирательной гонке уже успели назвать все мартовские пенсионные новшества пиар-ходом и попыткой подкупа избирателей. Порошенко с ними не спорил. «Да, – отметил он. – Все следующие пять лет мы будем подкупать пенсионеров, повышая им пенсии, людей труда, повышая им зарплаты. Это – наша стратегия борьбы с бедностью». Прежде всего Президент прокомментировал анонсированную ранее одноразовую выплату: почти два миллиона украинских пенсионеров получат доплату в размере 2410 грн в качестве компенсации за отсутствие индексации пенсий в 2015-2016 годах. «Речь идет о поддержке граждан, которые имеют полный страховой стаж, кто много работал, но имеет низкие пенсии», – отметил на заседании Кабмина министр социальной политики Украины Андрей Рева. Президентская инициатива была мгновенно подхвачена средствами массовой информации, которые принялись проводить аналогии с «Юлиной тысячей». Действительно, эти две инициативы схожи, но денежные ресурсы, выделенные под них, имеют разное происхождение. «Петины» тысячи – это средства, поступившие в бюджет Украины от растаможки евроблях.
Но заседание 25 февраля было знаковым не только в связи с этим решением. Как уже говорилось, были внесены изменения в формулу, по которой начисляются пенсии, – теперь на ее размер влияет не только средняя зарплата, но и уровень инфляции. Таким образом правительство заложило фундамент для ежегодной индексации пенсий. Но обо всем по порядку.
Одноразовая выплата
Если быть более точным, то двухразовая – указанную сумму в 2410 грн разделят на две равные части и выплатят в марте и апреле вместе с основной пенсией. Как уже говорилось выше, получат эти средства только пенсионеры с полным страховым стажем. Какими же должны быть условия, чтобы вам начислили одноразовую выплату?
Первое: человек получает выплаты, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» – то есть по возрасту на основе общей для большинства пенсионеров формулы. Важный пункт, поскольку в стране действуют несколько законов для разных категорий пенсионеров. Например, пенсии военнослужащим регулирует Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы», – и им, получается, доплата не положена.
Второе: пенсия была назначена до 1 января 2019 года. Тут все ясно, новоиспеченные пенсионеры исключаются, поскольку в период, за который начислена компенсация, еще таковыми не являлись.
Третье: размер пенсии меньше 40% от минимальной зарплаты. Сейчас «минималка» составляет 4170 грн, соответственно, пенсия, позволяющая получить доплату, должна быть менее 1669,20 грн.
Четвертое: полный страховой стаж. Если пенсия была назначена до октября 2011 года, стаж должен составлять минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если после – 35 и 30 лет соответственно. Но почему именно 2410 грн?
Согласно данным, предоставленным «УЦ» Главным управлением Пенсионного фонда в Кировоградской области, такую сумму получили, увеличив уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан на 1 января 2019 года (1497 грн) на коэффициент 1,61.
Индексации – быть
Ранее ежегодное повышение пенсий по возрасту осуществлялось в связи с увеличением прожиточного минимума. Правительство не стало вносить кардинальные изменения в формулу начисления пенсий, добавив в нее всего один новый показатель: коэффициент роста. Он учитывает рост зарплат, инфляцию и еще несколько экономических показателей и, по идее, будет утверждаться Кабмином каждый год. На 2019 год было принято значение роста в 17%, а коэффициент был утвержден на уровне 1,17.
По словам Андрея Ревы, пенсии будут проиндексированы подавляющему большинству – 10 миллионам украинских пенсионеров. Средняя сумма повышения составит примерно 250 грн, минимальное повышение должно составить 100 грн. Как теперь это работает?
ГУ ПФУ в Кировоградской области любезно предоставило «УЦ» разъяснительные материалы по этой теме. Согласно им, право на ежегодную индексацию имеют следующие категории пенсионеров:
- Пенсионеры по возрасту, инвалидности и утере кормильца в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вышедшие на пенсию до 2018 года. Для них пенсии рассчитывались, исходя из показателя средней зарплаты 3764,40 грн.
- Пенсионеры по инвалидности или утере кормильца, получающие пенсии, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы». Речь идет только о военнослужащих срочной службы. Пенсии офицерскому составу и контрактникам начисляются по-другому и никак не зависят от средней зарплаты.
- Пенсионеры-чернобыльцы, получающие выплаты, согласно Закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Речь идет о пенсиях с заработка в зоне отчуждения.
Сам расчет пенсии при этом выглядит следующим образом: сначала показатель средней зарплаты умножается на коэффициент роста. Умножив 3764,40 грн на 1,17, получаем значение 4404,35 грн (для чернобыльцев расчет идет по среднему значению зарплаты 928,81 грн и составляет 1086,71 грн). Далее формула никак не меняется, разве что для всех последующих операций используется уже это, отиндексированное значение средней зарплаты – оно сначала умножается на индивидуальный коэффициент зарплаты, а затем получившееся значение множится на коэффициент страхового стажа. Для чернобыльцев имеется еще один показатель – процент утери трудоспособности, определяемый МСЭК.
Если в результате всех пересчетов итоговая сумма пенсии выросла менее, чем на 100 грн, начисляется доплата. При этом в нынешнем году не подлежат индексации пенсии тех, кому они были назначены в 2018-м. Однако, согласно данным ПФ, уже с марта следующего года они будут получать пенсию с учетом индексации.
Не стоит забывать и о плановом повышении пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность, – напомним, что в июле он вырастет до 1564 грн, в декабре – до 1638 грн.
Виктория Барбанова
Журналист «УЦ».