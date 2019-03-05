Борьба с бедностью, или Мартовские пенсионные новшества

В среду, 20 февраля, Кабинет Министров Украины принял Постановление №124 о новом порядке расчета пенсионных выплат. Данное событие оказалось достаточно важным, так как 25 февраля на заседании Кабмина, где рассматривались изменения в начислении пенсий, выступили и Президент Петр Порошенко, и вице-премьер Павел Розенко.

«Да, это подкуп»

Оппоненты действующего Президента по избирательной гонке уже успели назвать все мартовские пенсионные новшества пиар-ходом и попыткой подкупа избирателей. Порошенко с ними не спорил. «Да, – отметил он. – Все следующие пять лет мы будем подкупать пенсионеров, повышая им пенсии, людей труда, повышая им зарплаты. Это – наша стратегия борьбы с бедностью». Прежде всего Президент прокомментировал анонсированную ранее одноразовую выплату: почти два миллиона украинских пенсионеров получат доплату в размере 2410 грн в качестве компенсации за отсутствие индексации пенсий в 2015-2016 годах. «Речь идет о поддержке граждан, которые имеют полный страховой стаж, кто много работал, но имеет низкие пенсии», – отметил на заседании Кабмина министр социальной политики Украины Андрей Рева. Президентская инициатива была мгновенно подхвачена средствами массовой информации, которые принялись проводить аналогии с «Юлиной тысячей». Действительно, эти две инициативы схожи, но денежные ресурсы, выделенные под них, имеют разное происхождение. «Петины» тысячи – это средства, поступившие в бюджет Украины от растаможки евроблях.

Но заседание 25 февраля было знаковым не только в связи с этим решением. Как уже говорилось, были внесены изменения в формулу, по которой начисляются пенсии, – теперь на ее размер влияет не только средняя зарплата, но и уровень инфляции. Таким образом правительство заложило фундамент для ежегодной индексации пенсий. Но обо всем по порядку.

Одноразовая выплата

Если быть более точным, то двухразовая – указанную сумму в 2410 грн разделят на две равные части и выплатят в марте и апреле вместе с основной пенсией. Как уже говорилось выше, получат эти средства только пенсионеры с полным страховым стажем. Какими же должны быть условия, чтобы вам начислили одноразовую выплату?

Первое: человек получает выплаты, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» – то есть по возрасту на основе общей для большинства пенсионеров формулы. Важный пункт, поскольку в стране действуют несколько законов для разных категорий пенсионеров. Например, пенсии военнослужащим регулирует Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы», – и им, получается, доплата не положена.

Второе: пенсия была назначена до 1 января 2019 года. Тут все ясно, новоиспеченные пенсионеры исключаются, поскольку в период, за который начислена компенсация, еще таковыми не являлись.

Третье: размер пенсии меньше 40% от минимальной зарплаты. Сейчас «минималка» составляет 4170 грн, соответственно, пенсия, позволяющая получить доплату, должна быть менее 1669,20 грн.

Четвертое: полный страховой стаж. Если пенсия была назначена до октября 2011 года, стаж должен составлять минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если после – 35 и 30 лет соответственно. Но почему именно 2410 грн?

Согласно данным, предоставленным «УЦ» Главным управлением Пенсионного фонда в Кировоградской области, такую сумму получили, увеличив уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан на 1 января 2019 года (1497 грн) на коэффициент 1,61.

Индексации – быть

Ранее ежегодное повышение пенсий по возрасту осуществлялось в связи с увеличением прожиточного минимума. Правительство не стало вносить кардинальные изменения в формулу начисления пенсий, добавив в нее всего один новый показатель: коэффициент роста. Он учитывает рост зарплат, инфляцию и еще несколько экономических показателей и, по идее, будет утверждаться Кабмином каждый год. На 2019 год было принято значение роста в 17%, а коэффициент был утвержден на уровне 1,17.

По словам Андрея Ревы, пенсии будут проиндексированы подавляющему большинству – 10 миллионам украинских пенсионеров. Средняя сумма повышения составит примерно 250 грн, минимальное повышение должно составить 100 грн. Как теперь это работает?

ГУ ПФУ в Кировоградской области любезно предоставило «УЦ» разъяснительные материалы по этой теме. Согласно им, право на ежегодную индексацию имеют следующие категории пенсионеров:

Пенсионеры по возрасту, инвалидности и утере кормильца в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вышедшие на пенсию до 2018 года. Для них пенсии рассчитывались, исходя из показателя средней зарплаты 3764,40 грн. Пенсионеры по инвалидности или утере кормильца, получающие пенсии, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы». Речь идет только о военнослужащих срочной службы. Пенсии офицерскому составу и контрактникам начисляются по-другому и никак не зависят от средней зарплаты. Пенсионеры-чернобыльцы, получающие выплаты, согласно Закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Речь идет о пенсиях с заработка в зоне отчуждения.

Сам расчет пенсии при этом выглядит следующим образом: сначала показатель средней зарплаты умножается на коэффициент роста. Умножив 3764,40 грн на 1,17, получаем значение 4404,35 грн (для чернобыльцев расчет идет по среднему значению зарплаты 928,81 грн и составляет 1086,71 грн). Далее формула никак не меняется, разве что для всех последующих операций используется уже это, отиндексированное значение средней зарплаты – оно сначала умножается на индивидуальный коэффициент зарплаты, а затем получившееся значение множится на коэффициент страхового стажа. Для чернобыльцев имеется еще один показатель – процент утери трудоспособности, определяемый МСЭК.

Если в результате всех пересчетов итоговая сумма пенсии выросла менее, чем на 100 грн, начисляется доплата. При этом в нынешнем году не подлежат индексации пенсии тех, кому они были назначены в 2018-м. Однако, согласно данным ПФ, уже с марта следующего года они будут получать пенсию с учетом индексации.

Не стоит забывать и о плановом повышении пенсий в связи с изменением прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность, – напомним, что в июле он вырастет до 1564 грн, в декабре – до 1638 грн.