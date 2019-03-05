Новые украинские реалии: взятка за «служить»?

Кому на Кировоградщине несут деньги, чтобы служить, а кому – чтобы «откосить», зачем взяточники хотят стать мошенниками и почему их поимка может угрожать уголовной ответственностью самим антикоррупционерам, «УЦ» рассказал оперативный сотрудник спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления Службы безопасности Украины.

Поводом обратиться к Службе за комментариями стало сообщение о разоблачении майора Нацгвардии. По версии следствия, замначальника отдела кадров одной из ее частей, которая дислоцируется на территории региона, требовал от местного жителя тысячу долларов за решение вопроса о заключении с ним контракта на прохождение военной службы.

– Взял деньги за трудоустройство человека на контракт, его сопровождение на всех этапах отбора в вертолетную часть Национальной гвардии, которая находится в Александрии, – поясняет наш собеседник. – Сам кадровик является бывшим сотрудником милиции, он не прошел там переаттестацию, работал в александрийском горотделе. Там не сложилось, он устроился в эту часть.

По нашей информации, фамилия подозреваемого – Бесараб, а деньги ему носил выпускник местного техникума. По сути, за трудоустройство, а не за военную службу.

– Сейчас военным подняли зарплаты, минимальная начинается от 10-12, а со стажем доходит до 20-30 тысяч. Для Александрии неплохо. К тому же часть не боевая, а транспортная. Они практически не принимают участия в реальных боевых действиях. Рота охраны, например: отдежурил сутки, двое – трое сидишь дома, занимаешься, условно говоря, чем хочешь. Работа «не пыльная» быть там дежурным. И в нашем случае речь шла не о пилоте, а об обслуживающем персонале, их там много – автослужба, штабисты, охрана и так далее.

По словам сотрудника СБУ, кадровик особенно не стеснялся, сразу называл вещи своими именами, конкретно разъяснил, что будет дальше. В цепочке могли быть задействованы и другие люди.

– На первой встрече он озвучил, что это стоит тысячу долларов, «приноси на следующий раз, я тебе все расскажу». «Психолог – я позвоню, договорюсь, медкомиссия – договорюсь, ты, главное, принеси деньги…» Понятно, что у него связи есть. Но даже если бы он называл конкретные фамилии, мы бы за руку никого не поймали. Документировать всю цепочку – есть большой риск того, что не удастся отследить деньги как предмет преступления и возникнут сложности с доказательно базой.

С ростом в последние годы зарплат и престижа службы в армии и других силовых структурах в Украине, к сожалению, становится больше и связанных с ними коррупционных прецедентов, – констатирует оперативник.

– Армия не оторвана от общества. Если оно пронизано этими моментами, армия тоже пронизана. Отдельные сотрудники военкоматов, если есть возможность брать за «отмазку» от армии, берут. В прошлом году по материалам СБУ был вынесен приговор сотруднику областного военкомата. Человек, который даже не «сидел на призыве», – сотрудник финансового подразделения, требовал от призывника 750 долларов. При этом он попросил коллегу, который непосредственно занимался этими вопросами, чтоб призывнику сделали «белый» билет. Дело прошло через суд, есть приговор. Также касательно взяток за трудоустройство есть другой пример из практики. Около двух лет назад мы брали начальника районного отдела ГСЧС в Добровеличковке, который взял, между прочим, тоже тысячу долларов за трудоустройство обычным пожарным. Опять же, соцпакет, нормальная зарплата, выслуга, пенсия… Разные люди работают в военных частях. Намного меньше подобного в боевых подразделениях, таких, как наш третий полк спецназа, например. Там и отбор серьезней, и зарплаты повыше, кадровая ситуация совсем другая.

Майору из Александрии грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, на сегодняшний день он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса, получение неправомерной выгоды отягощается, по версии следствия, фактом ее вымогательства. Но завершение следствия и передача дела в суд – только начало борьбы за приговор.

– К сожалению, в украинском законодательстве есть статья 370 Уголовного кодекса – провокация взятки. Сознательное создание служебным лицом правоохранительного органа условий для получения взятки с целью разоблачения. Поэтому всем правоохранителям, в том числе и новосозданным НАБУ и ГБР, приходится лавировать на тонкой грани, чтобы зафиксировать правонарушение и собрать нормальную доказательную базу для суда. В подавляющем большинстве европейских стран, как и в американском законодательстве, провокация взятки вовсе не запрещена. В Штатах сотрудники специальных служб годами работают под прикрытием, например, как частные предприниматели, и на протяжении длительного времени входят в доверие к высокопоставленным должностным лицам, обращаются за помощью в решении разного рода вопросов, по сути создавая условия для получения ими взяток. Если же чиновник соглашается и называет сумму, то он несет серьезную уголовную ответственность. Еще, к примеру, если мы говорим об оперативной закупке наркотиков, например, по сути, это та же провокация – сотрудник покупает наркотики, чтобы доказать, что их сбывают. Это серьезный вопрос, такой статьи, по нашему мнению, быть в Уголовном кодексе не должно. Из-за этой юридической казуистики достаточно много проблем возникает в судах – при нашей судебной системе и уровне сращенности адвокатов с судьями. «Это провокация, меня подставили», – после антикоррупционных задержаний 90% подозреваемых об этом говорят.

Статья о провокации – не единственная «рогатка», расставленная на пути СБУ и других служб, занимающихся выявлением и привлечением к ответственности коррупционеров разных уровней в Украине.

– Есть еще одна проблема – «смежность» данной статьи. Наверное, читали недавно – прокурор городской прокуратуры, которого задерживали в прошлом году, получил три года условно по приговору Ленинского райсуда (речь о бывшем прокуроре Кировоградской местной прокуратуры Максиме Джулае. – Авт.). Достаточно громкое дело, есть взятка в 10 тысяч долларов, прокурор четко требовал, что он их хочет за закрытие уголовного дела. Дело пошло в суд. Мы не являемся стороной по делу и не можем влиять на ход слушаний. В конце концов из приговора узнаем, что дали прокурору условный срок. Потому что судья перешел с более тяжелой статьи, 368-й, – получение неправомерной выгоды, на 190-ю – мошенничество. Я могу утверждать, что в большинстве дел о получении взятки, которые рассматриваются в судах, адвокаты жестко борются, договариваются о переходе на эту статью. Потому что по ней можно получить «условно» или вообще 850 гривен штрафа. Ведь взятка (по новой трактовке – неправомерная выгода) – это получение денег за осуществление действий, которые четко прописаны в полномочиях и должностных обязанностях чиновника или правоохранителя. То есть что лично он мог подписать документ, выдать лицензию, закрыть уголовное дело и т.п. При негласной фиксации фактов взяточничества подозреваемые для убедительности говорят о том, что только он в состоянии решить тот или иной вопрос. А как дело доходит до суда, чиновник говорит: «У меня формально таких полномочий нет, я просто обманывал», и уголовное дело из взятки переквалифицируют в мошенничество. В результате большое количество коррупционеров уходит от реальной ответственности. Вот, например, есть начальник райотдела полиции. Мы его задерживаем за вымогательство взятки, за которую он обещал закрыть уголовное дело в отношении местного жителя. Все прекрасно понимают, что именно он решает этот вопрос, ведь следователь – его подчиненный и выполняет любое его указание. Но на суде он говорит: извините, следователь – это процессуально независимое лицо, я не мог на него повлиять. И формально он прав. Много законодательных моментов нужно менять для реальной борьбы с коррупцией.

Но в любом случае практика последних лет показывает серьезный уровень должностей лиц, задержанных Управлением СБУ в Кировоградской области за взяточничество. Поэтому мы очень заинтересованы в активной работе с гражданами по выявлению коррупции среди чиновников, правоохранителей, военных и просим всех обращаться к нам в приемную или по телефону 0522-361306 с информацией о таких фактах. Анонимность и защиту гарантируем.