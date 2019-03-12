Кропивницкий и поселок Новый: объединимся?

В конце февраля в Новенский поселковый совет из горсовета Кропивницкого было отправлено официальное предложение об объединении. Готов ли депутатский корпус поселка его принять и наконец-то запустить процесс создания объединенной громады?

Разговоры о создании объединенной территориальной громады на основе города Кропивницкий и близлежащих пригородов ведутся уже как минимум два года. В качестве первого кандидата на объединение с городом рассматривался именно поселок Новый. За это время большинство окрестных сел уже успели создать собственные ОТГ, некоторые из них уже основательно поработали на улучшение качества жизни своих жителей. В самом поселке Новом по данному вопросу шли дискуссии – кроме объединения с Кропивницким, обсуждался вариант создания ОТГ с селом Грузское. Однако, по словам поселкового головы Сергея Денисенко, сейчас этот вариант объединения даже не рассматривается – экономические связи поселка с областным центром намного сильнее, и с этим нужно считаться.

– Среди жителей поселка одно время ходила идея сделать из него 102-й микрорайон Кропивницкого, – отметил он. – С одной стороны, это оправдано. Большинство жителей Нового работают в Кропивницком, наше предприятие «Теплоэнергетик» сейчас находится в собственности кропивницкого горсовета, об общественном транспорте также позаботился Кропивницкий. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

У городов – свой закон

Кировоградщина – один из лидеров по созданию объединенных территориальных громад. Закон, запустивший процесс объединения, был принят в 2014 году, но рассчитан он был в основном на сельские реалии. И для сел он в целом неплохо сработал. Но для того, чтобы полноценно стартовало преобразование в городах, понадобились четыре года и новая законодательная база. Закон о присоединении был принят только в апреле прошлого года, а в мае он был подписан Президентом. До этого одним из обязательных этапов создания громады было проведение выборов. В законе о присоединении выписан механизм объединения городов областного значения с окрестными населенными пунктами без проведения выборов – это значительно упрощает процесс. Однако преградой к объединению Нового с Кропивницким являются некоторые объективные обстоятельства, главное – и там, и здесь до сих пор нет генеральных планов, не проведена инвентаризация земель и не определены четкие границы территорий. Чтобы все это сделать, нужны время и деньги.

– С самого начала своей каденции я выносил на сессию вопрос о выделении средств на проведение инвентаризации земель и утверждение границ территории, – говорит Денисенко, однако депутатский корпус его не поддержал.

Кстати, вы знаете, где именно заканчивается территория Кропивницкого и начинается Новенская? На объездной трассе? А вот и нет, по словам Сергея Павловича, к поселку относится обширная промышленная зона от 101-го микрорайона до объездной дороги, и даже некоторые объекты, которые кропивничане считают городскими, на самом деле стоят на новенской земле. К примеру, завод модифицированных жиров. И это не считая более 300 гектаров пахотных земель и огромной территории чугунолитейного завода. По иронии судьбы, налоги с этих предприятий идут в бюджет Кропивницкого:

– Согласно Закону «О добровольном объединении территориальных громад», города областного значения без какого-либо объединения сразу получили полномочия ОТГ, – говорит Денисенко. – Налог на доходы физлиц с предприятий, зарегистрированных в Новенском поселковом совете, теперь идет в бюджет Кропивницкого, а это внушительная денежная сумма, которую поселок фактически теряет. Со стороны жителя Кропивницкого кажется, что город практически безвозмездно тратится на поселок Новый – на 12 миллионов гривен модернизировали котельную, установили новое оборудование на скважинах, из которых поселок обеспечивается водой, общественный транспорт опять же. Но если посмотреть, сколько налогов предприятия, работающие на территории поселка, платят в бюджет Кропивницкого, то эта точка зрения уже покажется спорной. Чтобы увидеть ситуацию в целом, нужно сесть за расчеты.

И хочется, и колется

В целом, по мнению Сергея Павловича, создание ОТГ – это положительное явление, однако имеются риски, которые необходимо учесть:

– Во многих громадах качество жизни людей стало лучшим, есть много положительных изменений. Но есть громады, в которых ситуация не такая красивая. Например, когда после объединения сел вокруг одного, центрального, села весь общий бюджет тратится на развитие только этого центра, а о других селах забывают. Чтобы вы понимали, что может оказаться в зоне риска: у нас практически вся инфраструктура находится рядом – есть своя школа, поликлиника, два детских сада, ДЮЦ «Сказка», свое жилищно-коммунальное предприятие. Все это финансируется из поселкового бюджета, мы сами распоряжаемся этими средствами. Например, в прошлом году совет подписал договор с энергосервисной компанией, что позволило решить многолетнюю проблему отопления одного из наших детских садиков. После объединения эта возможность сохранится, но решения такого плана будут приниматься уже не в поселковом совете, а в совете громады Кропивницкого. При этом возможностей влиять на эти решения у нас будет не так много – если поселок присоединяется к городу, я как глава поселкового совета становлюсь старостой и членом горисполкома Кропивницкого. Мы можем ввести в горсовет несколько депутатов от громады поселка. Но, если большинство примет решение не в пользу Нового, сможем мы как-то это изменить? Нет, потому что у нас банально не будет хватать голосов. Поэтому прежде чем начинать процедуру объединения, нужно сесть за стол переговоров и хорошенько рассмотреть все эти нюансы.

У руководства небольших населенных пунктов, соседствующих с городами областного значения, вопросы в целом такие же. Кое-где процесс присоединения уже состоялся и есть возможность изучить опыт первопроходцев. Сергей Павлович привел нам в пример Глобино в Полтавской области. В ОТГ этого города вошли 7 близлежащих сел и поселков, и одной из первых пришлось решать проблему подачи питьевой воды в одном из населенных пунктов. Так же, как и на Новом, воду качали из скважин.

– Была проведена глубокая модернизация системы водоснабжения с заменой труб на пластиковые. Старые чугунные трубы сдали на металл, выручив для бюджета более миллиона гривен, – отметил Денисенко. – У нас также провели модернизацию оборудования на скважинах – этим, кстати, занималось НПО «Радий». В результате потребление электроэнергии на добычу воды сократилось в три раза. Но в новенской воде повышенное содержание железа. Это проблема, но решить ее можно, например, установив фильтрационную станцию.

Если помните, решать проблему водоснабжения Нового брались разными методами, в том числе предлагали присоединить поселок к водоводу «Днепр-Кировоград» (жители Нового выступили против этой идеи). Еще одна насущная коммунальная проблема – вывоз мусора. Объединение с Кропивницким позволит решить ее в короткие сроки. Но при этом возникает вопрос: что будет с местным ЖЭКом? Его судьба волнует жителей Нового не только из-за перспективы ездить за справками в Кропивницкий – в поселке до сих пор нет ни одного ОСМД.

Дело времени

На вопрос, будет ли принято предложение «руки и сердца» от Кропивницкого, глава поселкового совета Нового ответил утвердительно:

– Объединяться придется рано или поздно. Лучше это сделать рано – в пределах года. Может, всю процедуру удастся провести до конца нынешнего года, может, в следующем году. Но затягивать с этим вопросом нельзя, иначе с нами поступят, как в Польше. То есть всех, кто не объединился добровольно до какого-то момента, просто объединят в произвольном порядке решением сверху. Поэтому лучше это сделать по своей воле вовремя и получить преференции от объединения.

Нынешний неопределенный статус поселка Нового имеет множество недостатков, и один из основных – невозможность участия в иностранных инвестиционных проектах.

– Мы находимся в довольно незавидной ситуации, – говорит Денисенко. – Вокруг нас циркулируют крупные денежные ресурсы, предоставляемые на развитие территорий иностранными партнерами Украины, но все эти деньги идут мимо нас, потому что предназначены они для объединенных громад. Европейские, американские грантовые программы, инвестиционные проекты – мы не имеем права бороться за них. И это реально обидно.

По словам Денисенко, решение о присоединении рассматривалось поселковым советом и ранее. Но для его принятия не хватало голосов. Поселковый совет Нового состоит из 26 депутатов, следовательно, необходимо найти минимум 14 голосов «за». Раньше этих голосов не было.

– Позиция депутатского корпуса неоднородна, – отмечает Сергей Павлович. – Раньше многие депутаты не хотели проведения перевыборов, определенная часть депутатов хочет до конца добыть эту каденцию. Сейчас нет необходимости в организации выборов, нужно только решение поселкового совета. В этот раз, надеюсь, нужные голоса найдутся.