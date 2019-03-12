Знакомьтесь: наследие Дмитрия Чижевского

К юбилею ученого мирового уровня, одного из авторитетнейших славистов Дмитрия Чижевского (1894–1977), областная универсальная научная библиотека, носящая его имя, обещает сделать доступным с любого ноутбука описание книг из коллекции, которая ранее хранилась в университете города Гейдельберг (Германия), где он и работал. Правда, понадобилось десять долгих лет после того, как коллекция книг была приобретена для нашей ОУНБ за средства областного бюджета. Или подарена?

На пыльных страницах…

Интересно, что о творческом наследии одного из самых крупных ученых-гуманитариев, родившихся на территории области, известно не очень-то и много. В смысле для широкой общественности, ведь среди специалистов труды Чижевского пользуются авторитетом хоть в Австралии, хоть в Гонконге, не говоря уже о славяно-говорящих странах или диаспорах славянского происхождения. Дело давнее, возможно, поэтому история приобретения этой небольшой коллекции окутана тайной, которых должно быть много в любом книгохранилище. Но книги хранят свои тайны до тех пор, покуда не становятся доступными для широкой общественности.

Даже в том, что в доме семьи Чижевских в городе Александрия Кировоградской области позже размещалась публичная библиотека, заложен глубокий смысл – труды Дмитрия Чижевского должны изучаться и быть доступными на его родине. Этому будет способствовать и доступная читателям коллекция его книг. Правда, ситуация с ее происхождением не прояснилась и во время разговора с заведующей отделом редких и ценных изданий ОУНБ Наталией Зеленской, поскольку она не занималась этим вопросом, но рассказала, что Дмитрий Чижевский завещал свою личную коллекцию университетской библиотеке Гейдельберга. Кстати, говорят, что, когда он получил право формировать фонды этой библиотеки, бухгалтерия учебного заведения мирового уровня пришла в тихий ужас – настолько обширными были заявки. Понятно, ведь Чижевский всегда считался заядлым библиофилом и за свою жизнь собрал и потерял несколько крупных библиотек.

Согласно логике и традиции, каждая «именная» библиотека должна иметь как можно более полное собрание работ человека, в чью честь она была названа, желательно с автографами. Скажем, библиотека имени Владимира Короленко приобрела его книги с автографами за большие деньги, и это понятно. Наверное, этой логикой руководствовалась и наша библиотека, когда появилась возможность заполучить книги из коллекции Дмитрия Чижевского. В середине двухтысячных Гейдельбергский университет решил расстаться с частью своей библиотеки и оценил часть коллекции Дмитрия Ивановича в определенную сумму. При содействии Владимира Янцена, исследователя творчества Чижевского, начались переговоры о покупке более 300 книг для нашей библиотеки. Есть электронная копия письма Янцена от 8 ноября 2008 года, в котором указывается стоимость коллекции: «Средняя цена за том по этому списку составляет сейчас 18,63 евро, что ниже предложенной Вами цены в письме от 10 октября (20–25 евро за единицу, которые ОУНБ хотела купить в первую очередь). Возможным это стало потому, что, выяснив рыночную цену за каждый том, я старался придерживаться собственных предложений оптовых цен и во многих случаях именно рыночная цена стала причиной снижения, а в более редких – повышения цены. В среднем это привело к экономии для библиотеки и к увеличению числа томов».

Тогда сошлись на сумме около шести тысяч евро, которые и были якобы выделены при активном содействии руководства области. Книги планировалось отправить четырьмя коробками, в Германию ездил даже представитель библиотеки и вроде бы привез первые десять книг, но потом немецкая таможня наложила запрет, поскольку в одной из партий были якобы обнаружены… наркотики! Таковы слухи, но, так ли это, проверить уже сложно. Впрочем, вполне возможно, что задержка с отправкой была вызвана какими-то другими причинами.

Долго ли, коротко, но книги из «списка Янцена» таки заняли свое почетное место на стеллажах отдела редких и ценных изданий ОУНБ им. Д. Чижевского. Правда, насколько они ценные, предстоит ответить специалистам, для чего эти книги изучаются, вносятся в каталог и описываются для удобства интересующейся публики. Из того, что видел я, даже в проекте списка много действительно очень специальной литературы, но есть издания, которые интересны не только литературоведам, но и историкам.

Огласите весь список!

Для того чтобы иметь хотя бы короткую информацию, все книги в библиотеках описываются. Описание книг нужно еще и потому, что оно должно иметь не только название, но и указания о имеющихся в книге авторских пометках. И в большинстве случаев именно наличие комментариев на полях или просто автографов делает издания ценными, а в отдельных случаях и очень ценными. Нет полноценной описи – никому и не интересно, кроме тех, кто знает о наличии неучтенных автографов известных людей. За примерами далеко ходить не надо, все знают, что, пока специалисты не сделали опись коллекции Ильина, она существенно сократилась, в том числе и за счет пропажи редких и ценных книг. Кстати, такие действительно редкие книги на территории области существовали. Когда в Александрии открывали церковь, построенную бывшим министром Юрием Кравченко, митрополиту УПЦ МП был поднесен презент (или дали почитать) в виде едва ли не оригинала издания первопечатника Федорова. Из каких запасников или коллекций она была извлечена – неизвестно. В общем, есть тема для разговора, но Наталия Зеленская наши сомнения развеяла.

Она рассказала и показала, что в библиотеке имеется соответствующее правилам описание книг из коллекции Дмитрия Чижевского с указанием пометок или автографов ученого. Надо сказать, что в представленных нам экземплярах каких-то обширных комментариев или хотя бы читаемых пометок на полях книг нет. На сегодня в библиотеке имеется 297 книг из коллекции Чижевского, и они все описаны. Автографов или собственных подписей Дмитрия Ивановича немного, но они есть. Наталья Николаевна говорит, что в последнее время интерес к коллекции возрос, но в то же время большинство книг – это издания на немецком языке, причем значительная часть – из различных разделов математики. Это уж точно на любителя. Для более широкой публики интерес могут представлять издания на славянских языках, в т. ч. украинском, русском и белорусском, журналы со статьями Чижевского и его работы. Но вот пользоваться ими проблематично, ведь, по словам Наталии Зеленской, главной задачей отдела редкой и ценной книги является сохранение издания, даже в ущерб доступности. Кстати, именно поэтому нам не разрешили сфотографировать всю коллекцию, стоящую на полках.

Все для народа

Понятно, что редкие издания для того и имеют особенный режим хранения, чтобы уберечь их от внешнего влияния. Но, с другой стороны, они должны быть доступными, и тут на помощь приходят современные средства копирования и коммуникации. За счет первых книги могут быть оцифрованы, то есть переведены в электронный вид, а за счет вторых – стать доступными для широкой общественности. Много времени прошло – десять лет, и скоро все книги из «немецкой» коллекции ученого станут доступными благодаря информационной библиотечной системе IRBIS. Благодаря ей любой желающий может зайти на сайт библиотеки и получить доступ к нужному изданию. Если говорить официально, то в библиотеке работа идет, согласно утвержденным планам, рассказывает Наталия Зеленская: «Повний бібліотечний опис колекції вже існує. До 125-річчя Дмитра Чижевського буде доступ до каталогу його колекції і в мережі Інтернет, і з будь-якої точки Землі зможуть із ним працювати. Це стало можливим завдяки приєднанню бібліотеки до інформаційно-пошукової бібліотечної системи. Подальше дослідження колекції Чижевського теж є в планах бібліотеки, а на запитання, чому так довго, можу сказати, що ми працюємо над дослідженням багатьох колекцій, які перебувають у нас на зберіганні, і там є багато матеріалів для різноманітних книгознавчих досліджень».

Выходит, что проблем с хранением коллекции Чижевского и доступом к ней вроде бы и нет, и это радует. Что осталось невыясненным, так это стоимость приобретения. На наш вопрос директор библиотеки Елена Геращенко сказала, что речь о деньгах вообще не идет, так как во время проходивших ранее переговоров обстоятельства изменились и часть коллекции Дмитрия Чижевского была нам просто подарена…

Фото Павла Волошина, «УЦ».