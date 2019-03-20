На сколько эффективны солнечные электростанции осенью и зимой

Уже достаточно долгое время для получения электрической энергии человечество использует природные явления, например поток воды, ветер и даже атомную энергию. Нашлось применение и для Солнца. Первая электростанция генерирующая электричество посредством солнечной радиации была создана в Крыму и запустилась в 1985 году. Рекомендуется перейти на сайт и узнать больше информации про солнечные электростанции по ссылке https://joule.net.ua/catalog/solnechnye-elektrostantsii .

Эффективность солнечных электростанций в осенний период

Так как ключевую роль в работе электростанций данного типа выполняют солнечные батареи (кпд которых напрямую зависит от количества световой энергии), следовательно в осенний сезон их способность аккумулировать электроэнергию существенно снижается. Так в полдень, при ясной погоде световое излучение, которое достигает поверхности батареи может составлять около 1 тыс. Вт на квадратный метр, в то время как при сильной облачности – не более 100 Вт/м2.

Существует простой способ для того, чтобы примерно определить кпд электростанции: если небо затянуто облаками, но в то же время предметы отбрасывают тень – эффективность батареи вдвое меньше номинального. Однако в случае солнечной погоды с небольшой облачностью количество, вырабатываемой энергии может увеличиться на 50% от номинальной. Это явление связано с тем, что помимо прямых солнечных лучей на поверхность батареи также будет падать свет, отраженный от облаков.

Насколько солнечные электростанции полезны зимой

Вопреки распространенному мнению, низкая температура увеличивает эффективность работы солнечных батарей, благодаря естественному охлаждению. Вызвано это тем, что процесс трансформации солнечной энергии в электрическую сопровождается значительным нагреванием.

Но несмотря на это количество добываемого электричества зимой в 5-6 раз меньше чем в летний сезон. Всё дело в низком положении Солнца над уровнем горизонта в зимнее время. Это вызывает трудности в прохождении солнечных лучей через атмосферу.

Еще одной причиной низкого кпд является снег. Батареи, занесённые снегом практически не накапливают энергию. Однако это проблема решается выбором оптимального угла наклона панелей или регулярной очисткой.