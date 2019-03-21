Аппараты для эпиляции и массажа: помощники вашей красоты!

На сегодняшний день существуют множество способов продлить молодость кожи лица и тела, подтянуть формы последнего. И в этом специалистам помогают различные установки. Так, для лазерной эпиляции предлагаются аппараты, способствующие эффективному удалению ненужных волос. Более подробно узнать о них можно, пройдя по ссылке http://medicalaser.com.ua/katalog-tovarov/apparaty-po-proceduram/lazernaya-epilyaciya/.

Работа лазерной установки: критерии оценки

Чтобы осознать правильность выбора аппарата по лазерной эпиляции, обращают внимание на следующие параметры:

степень эффективности, пропорциональная числу удаленных волос за каждую процедуру. Эта цифра будет связана с реальной длительностью соответствующего курса. В этом плане лидирующие позиции занимает александритовый лазер, ликвидируя до 90% растительности. Далее следует рубиновый вариант, а самыми слабыми считаются диодный и неодимый аппараты, удаляющие за сеанс лишь половину нежелательных волос;

скорость функционирования, связанный с особенностями диаметра световой вспышки. Более высокая цифра способствует большей площади обработки поверхности насадки. Этот показатель будет близким у всех вариантов, за исключением диодного, с которым процедура замедлится на обширных участка воздействия. Зато удалять волосы в труднодоступных местах или вросшую растительность будет лучше;

тип установки. В большинстве случаев все приспособления – стационарного вида и располагаются в отдельном помещении со всеми соответствующими прилегающими. Крайне нежелательны перемещения установок, дабы не навредить каким-то функциям или настройкам. Это же касается и других аппаратов, например, для вакуумно-роликового массажа, с информацией по которому можно ознакомиться, пройя по ссылке http://medicalaser.com.ua/katalog-tovarov/apparaty-po-proceduram/vakuumno-rolikovyj-massazh/. Важно помнить о расчете на определенное количество вспышек в рубиновом и александритовом вариантах. Обычная замена ламп предполагается каждые 3-4 месяца регулярного применения;

надежность и безопасность использования. Чуть более проявляется чувствительность при рубиновом и неодимовом лазере. А так возможен весь спектр ощущений – от легкого покалывания до жжения.

Чтобы смягчить некоторую болезненность процедуры, разработаны методы дермоохлаждения во время эпиляционного процесса.

Роликово-вакуумный массаж: нюансы и преимущества

Несмотря на суждения о невозможности существенно повлиять на жировую прослойку без иных процедур и немалую стоимость курса, как правило, не одного, большинство специалистов и клиентов признают очевидные плюсы использования роликово-вакуумного массажа. Связаны они с воздействием ролика на мышечные и подкожные ткани, способствуя:

расширению и очищению лимфатических сосудов и повышению иммунитета;

активизации процессов метаболизма;

улучшению процесса дыхания и питания тканей;

увеличению мышечного тонуса и повышения четкости очертаний тела;

исчезновению складок, растяжек и морщинок;

ликвидации токсинов и жидкостей, накопленных в пространстве между клетками;

активизации процессов липолиза, что активно борется с целлюлитными отложениями.

Таким образом, подобная процедура, проводимая во многих современных украинских клиниках, например, «Медикалазер», оптимальна для борьбы с кожными несовершенствами и целлюлитом. Подобное вмешательство не даст осложнений или неприятных ощущений, а главное, – активизирует ресурсы внутри, а не вторжение снаружи.