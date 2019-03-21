Чем привлекательны поездки автобусом по маршруту Киев-Краков?

Автобусные пассажирские перевозки из Киева на территорию Польши совсем неслучайно привлекают внимание соотечественников. Для них открываются неограниченные возможности для обучения в зарубежной стране, поиска высокооплачиваемой работы, поездок в командировки или туристические туры. Компания «TransTempo» предлагает широкий выбор маршрутов на территорию Польшу. Удобный сервис заказа билетов в онлайн-режиме позволяет забронировать любые места в автобусе, не выходя из дома и не посещая кассы автовокзала. К одному из популярных маршрутов относится посещение Кракова.

Город считается культурной столицей Польского государства и по праву привлекает внимание туристов, студентов, деловых людей, торопящихся на встречу с партнерами по бизнесу. Древняя архитектура, интересные традиции, национальные праздники, кукольные забавные представления, фестивали, значимые культовые события, интересные ярмарки, кулинарные соревнования, карнавальные шествия привлекают путешественников со всех стран мира. Гости с Украины, зная расписание автобуса Киев Краков, могут в удобное для них время посетить польский город, расположенный на реке Висле, в 295 км от Варшавы и насчитывающий населения, свыше 1 млн. человек. Комфортные условия передвижения придутся по душе каждому пассажиру.

Преимущества автобусного сообщения

Длина маршрута от Киева до Кракова составляет 866 км. Пассажиры будут находиться в пути меньше суток. Рейсы осуществляются два раза в неделю, по понедельникам и воскресеньям. Маршрут проходит автомобильным магистралям через Житомир, Ровно, Львов, Краковец. Каждый пассажир может по достоинству оценить высокий уровень сервисного обслуживания. К его услугам предоставляются:

комфортабельные кресла с функцией регулировки положения спины, ног и обивкой, соответствующей требованиям экологической чистоты, гипоаллергенности;

пледы, подушки, горячий кофе, чай;

бортовая электроника и современная мультимедийная система для обеспечения качественного показа кинофильмов, телевизионных передач, прослушивания музыкальных композиций;

WC, USB, WiFi, розетки на 220V, предоставляющие возможность выполнить подзарядку смартфонов, ноутбуков, планшетов;

туалет, расположенный в просторном салоне автобуса;

вместительный багажный отсек;

бесперебойная в салоне автобуса работа системы климат -контроля, предназначенной для создания чистого, свежего воздуха и комфортного уровня температурного режима, соответствующего требованиям СанПиНа.

Обслуживание проводят заботливые бортпроводницы.

Автобусный маршрут компенсирует отсутствие пассажирских поездов сообщением из Киева до Кракова. Желающим посетить Варшаву, также предоставляются комфортные условия передвижения на территорию Польского государства. Больше информации представлено на веб-странице https://transtempo.ua/route/kyiv-warszawa. Длина маршрута, проходящего через города Житомир, Ровно, Люблин, Радом, составляет 856 км. В поездке пассажиры будут находиться меньше суток. Уровень сервисного обслуживания соответствует стандартам международных перевозок на большие расстояния.