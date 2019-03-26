Детский сад? Продано!

Постоянным источником информации разной степени важности для журналистов остаются аппаратные совещания специалистов исполкома и Горсовета Кропивницкого. Именно там можно узнать все, что происходит в городе хорошего или плохого. Мэр конкретно и не всегда мягко указывает чиновникам на просчеты в работе городского хозяйства. Но иногда сдержаться ему просто тяжело.

На совещании 25 марта речь зашла о работе депутатского корпуса во время проведения 15-й сессии городского совета, на которой из-за отсутствия кворума остались непринятыми ряд решений по земельным вопросам. Причем мэр отметил, что при их рассмотрении депутаты должны проявлять максимум внимательности и принципиальности: «Готуємо друге засідання сесії по земельним питанням. Може проскочити якесь резонансне питання, але для того й депутати, щоб розбиратися». Как пример Андрей Райкович рассказал, что на прошлой неделе в детский сад № 1 (его еще знают как Детский дом «Барвинок» в микрорайоне Алексеевка, возле Горсада) пришло некое частное лицо и заявило права на часть территории коммунального учреждения с целью начать строительство!

Оказывается, что еще в 2017 году сессией горсовета было утверждено решение о выделении земельных участков для участников АТО, и каким-то непонятным образом было выделено три участка… на территории детского сада. Вскоре они были кому-то проданы или перепроданы. Возмущению мэра не было предела: «Я не хочу коментувати дії тих, кому надавали ділянки, але ж їх надавали не для того, щоб виставляти на вторинний ринок? Тому питання до тих, хто готував документи, як розглядалося питання, як дозволили об’єднати три ділянки?» Андрей Райкович распорядился провести служебное расследование.

По нашей информации, на украденной у детей территории находится детская спортивная площадка. Мэр приказал провести управлениям образования и здравоохранения тотальную проверку земель коммунальной собственности и подчеркнул, что правильно сделал, когда уволил одного заместителя и нескольких чиновников, чья деятельность могла способствовать совершению подобных неправомерных действий с землей.