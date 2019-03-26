«Ляпис» с аншлагом

Кто такой Ляпис Трубецкой, он же Сергей Михалок, объяснять, надеюсь, не надо. Сам артист бывал в Кропивницком неоднократно с группой BRUTTO. Но, видимо, пришла очередь вновь менять имидж – и «брутальный» Михалок в воскресенье выступил в нашем городе уже как лидер группы «Ляпис-98».

От проекта с таким названием публика ожидала старых, проверенных временем хитов «Ляписа-Трубецкого». И не ошиблась – репертуар концерта, прошедшего в Кировоградской областной филармонии при аншлаге, полностью состоял из знакомых песен, начиная с ранних, образца середины 90-х («Ты кинула», «Ду-ду-ду», «Когда яблони цветут»), и заканчивая композициями из альбомов «Капитал» и «Манифест», которые по настроению и остросоциальной тематике уже были больше похожи на то, что позже делал Михалок вместе с BRUTTO. Этот довольно длинный период своего творческого пути Сергей назвал термином «радикальный шансон», а самого себя – «старым павианом».

Артист предстал перед зрителями в несколько обновленном виде – отпустил волосы (из-за чего приобрел некоторое сходство с лидером группы «Ленинград» Шнуром). Он читал со сцены стихи собственного сочинения и рассказывал истории из бурной юности, когда в конце 80-х молодая поп-панк группа «Ляпис-Трубецкой» выступала в привокзальном кафе «Радуга» Заводского района города Минск. Это заведение было известно тем, что давало возможность выступить на сцене многим белорусским панк-группам, а также тем, что его завсегдатаями были местные криминальные авторитеты. Сергей изъяснялся витиеватым и очень образным языком, не всегда до конца понятным зрителям (чтобы «въехать» в смысл некоторых сентенций, нужно было знать, например, древнегреческую мифологию хотя бы на уровне школьной программы).

Нам сразу стало интересно, а какова судьба проекта BRUTTO? Ведь «Ляпис-98» – это однозначно реанимация старого творческого наследия, трудно при такой концепции представлять на суд публики что-то новое. Даже старые песни «Ляписа» разных лет будто находятся на противоположных полюсах, и особенно хорошо эта разница чувствовалась оттого, что пелись они сразу друг за другом – за шедевральной (по мнению автора), полной символических образов «Африкой» шла откровенно наивная «Любовь», а меланхолически-подростковая «Ты кинула» входила в диссонанс с «Манифестом». Раннее творчество «Ляписа» – это пародия, а позднее – едкая и бескомпромиссная сатира, местами прерывающаяся погружением в себя и философскими размышлениями о своем месте в мире. Но все без исключения хиты зрители принимали на ура, радостно подпевая и танцуя. Эти песни были восприняты как подарок – если бы не ряд жизненных обстоятельств, вынудивших Сергея Михалка осесть в Украине, мы, жители Кропивницкого, так и не услышали бы их вживую. В нулевых годах «Ляпис-Трубецкой» выступал на самых престижных площадках России и купался в лучах славы на всем постсоветском пространстве. При таком размахе маленький Кропивницкий, как правило, остается за бортом событий. Но нужно отдать должное Сергею и его команде – они не пошли на сделку с совестью и честно высказали свою позицию относительно политических процессов, происходящих в их родной Беларуси, Украине и России, поплатившись за это популярностью со всеми вытекающими. Теперь дом «Ляписа» – Украина, от выступлений в России Михалок отказался сам, а в Беларусь ему въезд запрещен.

Естественно, «УЦ» хотела задать множество вопросов Сергею Михалку – и о творческом переломе, и о BRUTTO, и о его личном отношении к культурной политике в нашей стране, – и много еще о чем другом. Хотелось услышать, что он сказал бы украинцам, до сих пор считающим, что белорусский президент Александр Лукашенко должен стать образцом для украинских политиков. Но артист отказался от интервью – и в этом вопросе был так же принципиален, как и в других