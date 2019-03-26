Наше діло – прийти

31-го березня Україна розпочинає новий відлік часу в буквальному та переносному розумінні – ми переходимо на літній режим часу й обираємо президента України. Однак після візиту на декілька дільничних виборчих комісій обласного центру складається враження, що не всі до цього готові…

Як відомо, місто Кропивницький територіально розташоване у двох виборчих округах – №99 і №100. 99-й налічує 110 виборчих дільниць, а «сотий» – 13. У місті є 107 звичайних дільниць і 16 спеціальних, тобто розташованих у закритих установах охорони здоров’я чи пенітенціарної системи. Відповідальність за технічний стан ДВК покладена на міську раду, і в цьому плані все добре, а якщо є недоліки, то на їх усунення ще є час. Найпроблемнішими називають дві виборчі дільниці – на вулиці Варшавській і на вулиці Мінській, де приміщення потребують ремонту.

Але, як нас запевнили, місто робить все можливе для забезпечення процесу волевиявлення громадян, у тому числі й на шести нових локаціях. Одна з них із приміщення кібернетичного коледжу «переїхала» у приміщення ЗОШ №6. Голова ДВК №350913 Валентина Краснобаєва та член комісії Віталій Заєць розповіли про підготовку до голосування. Матеріально–технічне забезпечення можна вважати задовільним. Школа надала телефон, меблі, ноутбук і принтер. Уже отримали скриньки та кабінки для голосування, яке буде відбуватися в шкільному фойє.

Повністю забезпечена всім необхідним і ДВК № 350898, що розташована в дитячому садочку № 72 «Гномик». Його директор Світлана Діброва розповіла, що за рахунок дитсадка дільниця забезпечена всім необхідним, хоча, як кажуть, той же ноутбук і самим потрібен. З членами ДВК зустрітися не вдалося, бо на роботу вони з’являються не з самого ранку. Силами працівників дитсадку будуть облаштовані кабінки для голосування.

На ДВК № 3500900 (ЗОШ № 16) ми з самого ранку поспілкувалися з членом комісії Мариною Крупенко. Тут для ДВК школа теж надала приміщення, меблі, телефон, але оргтехніки немає, проте умови можна вважати задовільними, і не лише на цих дільницях, але й в цілому по місту.

Однак ризики для проведення голосування ховаються там, де їх начебто не повинно бути, і вони спільні практично для всіх ДВК. Перша проблема – катастрофічно не вистачатиме місця для наглядної агітації, тобто плакатів кандидатів, а їх 39! Не вистачить навіть шкільних коридорів, не те що набагато менших приміщень, тому не дивуйтеся, якщо з’являться повідомлення про масові порушення у вигляді відсутності біографії кандидата в доступному місці, але й це не головне. Учасники процесу з досвідом кажуть, що голосування перебуває якщо і не під загрозою зриву, то буде максимально ускладненим. Причина – обмежений кількісний склад ДВК, але ще гірше те, що більшість комісій не укомплектована навіть у мінімальному обсязі. У ДВК № 350913, де голосуватиме півтори тисячі осіб, з 13 членів ДВК «живих», тобто активних, які беруть участь у засіданнях, – лише 10. У ДВК №3500900 в списках виборців значиться ще більше людей – 2101, але навіть 13 активних членів комісії явно недостатньо, щоб забезпечити спокійне голосування. Для прикладу – три члени ДВК будуть забезпечувати голосування «на дому», п’ятеро – загальний нагляд, тому для роботи з видачею бюлетенів залишається лише п’ятеро працівників. Тому як мінімум прогнозуються черги та напруга, а якщо додати заміни й відмови керівників ДВК і членів комісій, то невідомо, як буде проходити волевиявлення взагалі. І все це через необов’язковість кандидатів, які повинні відповідати за дисціплину делегованих членів ДВК і навіть ОВК.