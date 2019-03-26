Охраняется государством…

Несколько дней назад в Интернете промелькнуло сообщение об акте вандализма по отношению к памятнику М. Л. Кропивницкому, установленному на его могиле в Харькове. Особенного ажиотажа в прессе города, названного в честь драматурга, это сообщение не вызвало…

Летом прошлого года автору этих строк довелось побывать в Харькове и пройти, так сказать, «по Кропивницким местам». Мы съездили на хутор Кропивницкого «Затышок», где он прожил последние 20 лет жизни, побывали в театре им. Шевченко, на сцене которого работал артист и ставились его пьесы, и, конечно же, почтили его память возле могилы, на которой установлен бронзовый бюст. Сообщение о повреждении надписи на могиле, честно говоря, повергло в шок, потому что слова «Марко Лукич Кропивницький. 1840–1910» были высечены на гранитном постаменте, и повредить их – значило серьезно повредить сам памятник.

Мы связались с начальником Управления культуры Харьковской ОГА Олегом Яцыной, который пообещал дать нам всю необходимую информацию. Через несколько минут в редакцию «УЦ» позвонил начальник отдела охраны недвижимого культурного наследия и музейного дела управления культуры ХОГА Александр Костин и успокоил, мол, сам памятник и надпись не пострадали: «Факт пошкодження охоронної дошки, прикріпленої на огорожу, мав місце. Невстановлені особи її дійсно зірвали, але небайдужий громадянин підняв табличку й відніс до найближчого відділку поліції. Ми табличку звідти вже забрали, і найближчим часом вона буде повернута на місце. Такі охоронні дошки ми встановлюємо, відповідно до програми розвитку культури, на всіх пам’ятках. Повторюся, вона була прикріплена до огорожі, і сам пам’ятник не постраждав».

Как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается, но есть вопросы, поскольку могила Кропивницкого находится не на кладбище, а посреди… парка Молодежный. В свое время городское кладбище, в лучших традициях большевиков, было превращено в городской парк, но несколько надгробий, в том числе и «батьки украинского театра», как писали местные газеты в 1914 году, остались на месте. Все другие «упраздненные» захоронения и сегодня достаточно отчетливо просматриваются в виде холмиков и углублений на всей территории парка…

Александр Костин пояснил, что по поводу памятника национального значения, находящегося на территории городской собственности, ведется переписка. Возможно, когда придет время благоустройства парка, стоит подумать и о новом ограждении, соответствующего статуса и архитектуры.