Скажи-ка, папа, ведь недаром…

Казалось бы, о своих родителях мы знаем практически все. Когда же в преддверии юбилея отца мы стали беседовать о его спортивной биографии, то, к своему удивлению, я понял, как важно просто поговорить по душам с родным и близким человеком. В суете нашей жизни порой на это не хватает времени, но если приложить усилия, то можно узнать немало интересного. Во всяком случае, многое из рассказанного отцом стало для меня настоящей неожиданностью. И думаю, что нашим читателям будет интересно мнение человека, жизнь которого неразрывно связана с кировоградским спортом.

Итак, сегодня в спортивной гостиной «УЦ» – Сергей Иванович Илючек, который 13 января отметил свое 70-летие.

– Скажи, пожалуйста, откуда у тебя появилось такое фанатичное увлечение спортом и кто были твои первые наставники?

– Этому увлечению способствовала сама послевоенная обстановка. Других развлечений у нас, детей войны, практически не было. Мы организовывались самостоятельно и гоняли мяч на пустырях и в скверах. Ну а поскольку я жил рядом с нынешним стадионом «Звезда», то все свободное время мы с друзьями проводили там. Вначале играли тряпичными и даже теннисными мячами. Когда же я впервые привез из Киева, где гостил у теток, настоящий кирзовый мяч – это был большой праздник.

Главной страстью тогда был футбол. Мы отчаянно болели за кировоградский «Трактор», и каждый игрок той команды был для нас кумиром. Фамилии Третьякова, Заходякина, Янкова, Галатенко, Рудинского, Артеменко, Писаревского, Глузгала и других игроков «Трактора» не сходили у нас с уст. Стадион заполнялся до отказа, и яблоку негде было упасть. Мы зачастую размещались на насыпи за воротами, поскольку мест на деревянных скамейках уже не было. Впрочем, наблюдать за поединками можно было и с крыши литейного цеха завода «Красная звезда», примыкавшего к главной кировоградской спортарене.

Вполне естественно, что многие хотели быть футболистами и записывались в секции ДЮСШ гороно. Я также не избежал этой участи и немного тренировался в группе Якова Глузгала. Поскольку был чуть повыше сверстников, тренер поставил меня в ворота.

А вот увлечение баскетболом появилось несколько позже. Учитель физкультуры 19-й мужской школы Алексей Лукич Пивень в сквере за 8-й женской школой (ныне здание УБОП) поставил примитивные деревянные баскетбольные щиты и, что самое главное, провел на площадку освещение. Так что баталии велись до поздней ночи. Вначале постигали азы игры самостоятельно, а когда появился навык, в 9-м классе я из футболиста переквалифицировался в баскетболисты. В единственной на тот момент ДЮСШ гороно мы тренировались у настоящего профессионала и отличного педагога Александра Владимировича Ритора. Не случайно многие ребята из нашей группы заиграли на серьезном уровне. Алик Глейзер и Анатолий Шелогон выступали в киевском «Строителе», Олег Персиянов играл за одесский «Водник», а Игорь Быков – за ленинградский «Спартак». Ну а Зоя Стасюк и Валентина Назаренко, также делавшие первые шаги под руководством Александра Ритора, и вовсе стали чемпионками Европы среди женщин в составе сборной СССР.

– Но ведь все это детские увлечения. А решение поступать в престижный Киевский национальный институт физической культуры ты принимал осознанно? И какие экзамены пришлось сдавать?

– К моменту окончания школы в 1952 году я уже не мыслил свою жизнь без спорта. Тогда без тренерской рекомендации поступить было очень сложно. Но мне повезло в том плане, что как раз в этот момент команда юношей 1935 года рождения готовилась к республиканскому турниру. Тренер Михаил Фурман привлек меня в свой коллектив и дал соответствующую рекомендацию.

Для того, чтобы стать студентом, помимо специальности необходимо было вложиться в норматив на дистанциях 100 и 800 метров, преодолеть вольным стилем без учета времени определенный отрезок в плавательном бассейне и выполнить гимнастические комбинации на кольцах и брусьях, а также подтянуться определенное количество раз на перекладине и продемонстрировать умение в лазании по канату. Как и у всех игровиков, проблемы были с гимнастикой. Но благодаря тому, что удачно выполнил выкрут на кольцах и не упал, я получил зачетную оценку. После спортивных испытаний экзамены по русскому языку (сочинение) и физике уже не выглядели такими страшными. Во всяком случае, стипендию в первом семестре я получал.

– Насколько сложно было совмещать учебу с тренировками и участием в соревнованиях и делали ли преподаватели какие-то поблажки?

– Даже такие звезды, как олимпийский чемпион Борис Шахлин и участник Олимпийских игр легкоатлет Леонид Бартеньев, учились и сдавали зачеты и экзамены наравне со всеми. Причем никакого налета «звездности» и заносчивости у них не было и в помине. А преподавали нам помимо цикла общеобразовательных предметов педагогику, психологию, анатомию и физиологию человека. Ну и, конечно, спортивные дисциплины. В летний период это в основном легкая атлетика. А зимой занимались плаванием, гимнастикой, лыжным и конькобежным спортом, хоккеем, тяжелой атлетикой, боксом, фехтованием, борьбой и другими видами спорта.

– А как жилось тогда киевскому студенту?

– Что и говорить, прожить в Киеве на 225 дореформенных рублей было непросто. Питались в основном конской колбасой, повидлом, «хрущевским» хлебом и сметаной. Конечно, помогали родственники. Но, впрочем, мы были настолько увлечены спортом, что порой забывали обо всем.

– И, тем не менее, баскетбол стоял на первом месте?

– Конечно. Особенно когда на втором курсе стал тренироваться у Александра Дмитриевича Леонова и Владимира Алексеевича Шаблинского – знаковых фигур для украинского баскетбола. Если ранее можно было где-то дать себе послабление, то с этого момента ничего подобного не было. В коллективе царила жесткая дисциплина. Тренировки проводились три раза в неделю, утренняя зарядка – ежедневно. А на стадионе им.Хрущева мы знали каждую ступеньку, поскольку совершали здесь громадное количество пробежек и прыжков.

И, наверное, закономерно, что именно команда нашего вуза стала прообразом будущего киевского «Строителя», где блистали мои институтские партнеры Николай Баглей (участник Олимпийских игр в составе сборной СССР), Виктор Ковянов, Борис Вдовиченко (будущий главный тренер «Строителя») и недавно ушедший из жизни Юрий Выставкин, который был отличным баскетболистом и впоследствии стал прекрасным спортивным журналистом. В 1954 году на Спартакиаде спортивных клубов институтов физической культуры СССР мы стали чемпионами, обыграв очень сильные команды из Москвы, Ленинграда, Баку.

– Наверное, была тогда возможность остаться в Киеве и попытаться выйти на более высокий профессиональный уровень?

– Безусловно, была. И несколько предприятий даже готовы были прислать запрос, но, поскольку мама в Кировограде оставалась одна, я принял решение вернуться домой. Конечно, по прошествии времени понимаешь, что в Киеве было больше возможностей реализовать себя, но время ведь не вернешь назад.

В общем, в 1956 году по распределению я был направлен в областное управление ДСО «Трудовые резервы», но через несколько месяцев, получив открепление, стал преподавателем факультета физвоспитания пединститута.

Надо сказать, что перед этим в Кировоград для развития массового спорта в области и подготовки квалифицированных специалистов целенаправленно приехала целая плеяда выпускников Киевского института физкультуры. Это Михаил Гасман, Виктор Ушаков, Борис Жураховский, Лев Самойленко, Александр Цыганенко, Михаил Чернов и другие. Так что кировоградское пед­училище физического воспитания было реорганизовано в факультет физвоспитания не случайно. Все студенты после первого курса пед­училища были зачислены на второй курс факультета. А на первый курс были набраны сильнейшие спорт­смены Кировоградщины.

Спортивной базы как таковой не было, и вместе с коллегами и студентами приходилось ее создавать. Первый декан факультета физвоспитания Федор Малюк объединил вокруг себя настоящих единомышленников, которые работали не покладая рук. И эти усилия не пропали даром. Большинство из наших учеников стало прекрасными педагогами, тренерами, спортивными организаторами.

Всех сейчас не вспомнишь, но достаточно назвать первого мастера спорта Кировоградщины по спортивной гимнастике Тамару Долженко (Гасман), заслуженного тренера СССР, Украины и России Эдуарда Нечая, доцента КГПУ им.В.Винниченко Николая Балана, Бориса Трегуба, который, работая в облоно, очень много сделал для развития физкультуры в школах области. Да и Александр Березан, Юрий Поворозко, Олег Новиков, Юрий Калашников, профессор Константин Мартышевский, Владимир Гринберг, Юрий Махно, профессор Валентин Язловецкий, Владимир Гурский, Юрий Горожанкин, Виктор Дубин, не нуждающиеся в особых представлениях, также были среди тех, кто закончил факультет физвос­питания только за то время, что мне довелось здесь работать.

Сейчас уже ученики Людмилы Коляды, Михаила Скорика, Василия Полтавского, Михаила Быкова, Ивана Лопаты, Людмилы Чекмаревой с теплотой вспоминают их уроки, а ведь эти авторитетные и заслуженные педагоги также были в числе первопроходцев факультета. Да и свою личную судьбу я связал с первой выпускницей ФФВ Тамарой Берладиной, более тридцати лет передававшей свои знания студентам машиностроительного техникума, с которой мы делили все горести и радости 41 год. И доброты, заботы, понимания сейчас, после ее ухода из жизни, мне очень не хватает.

Ну и, конечно, не могу не вспомнить Валю Загуту, Нину Пунду, Майю Пузакову, сестер Прокопенко, Тамилу Бондарь, Лилию Журину (Гурскую), Сталину Дрюк, Аллу Ширяеву, Валентину Штейникову (Андрющенко), Тамару Чучукину (Евстафьеву), Валентину Лыгу, Раису Швец, с которыми делали первые шаги в кировоградском баскетболе. Вместе мы набирались опыта и участвовали в 1-й Спартакиаде Украины.

– И все же, почему через шесть лет ты принял решение перейти на работу в только созданный филиал Харьковского политехнического института?

– Здесь появилась возможность в большей степени сконцентрировать свои усилия на тренерской работе, к которой я всегда тяготел. Да и перспектива улучшения жилищных условий сыграла определенную роль. К тому же кафедру физвоспитания филиала ХПИ, а позже КИСМа возглавил первый декан ФФВ КГПИ им.А.С.Пушкина Федор Малюк. А начинать с нуля при отличных перспективах нам было не привыкать.

В КИСМе мы имели возможность принимать на учебу лучших выпускников ДЮСШ Кировоградщины. Мы старались заботиться о талантливых спортсменах и создавать им надлежащие условия. И воспитанники тренеров Александра Ритора и Леонида Вязовского (Кировоград), Анатолия Новикова (Александрия), Николая Добрянского (Знаменка) охотно поступали в наш вуз. Конечно, иногда приходилось помогать своим подопечным, если возникали проблемы в учебе, но системой это не было. Скорее преподаватели, понимая, что спортсмены сочетают учебу с тренировками и отстаивают честь вуза, были не столь требовательны. В результате сочетания всех этих факторов удалось создать конкурентоспособные женскую и мужскую команды. Большего удалось добиться с девочками, которые были одними из лучших не только в области, но и в Украине.

Нашим наивысшим достижением было седьмое место на Спартакиаде вузов Украины. Приятно вспомнить совместную работу с Таней Алексашиной, Надей Верлан, Ирой Селивановой, Валей Котовой, Катей Герасименко, Валей Полугаевой, Ирой Перегудовой, Таней Романюк, Олей Комащенко, Наташей Бабич, Светланой Поляковой и многими другими девочками, которые были преданы любимой игре и сражались на площадке изо всех сил.

Ну а наши дуэли с соперниками с факультета физвоспитания, которыми руководил Виктор Дубин, практически всегда проходили при переполненных трибунах и отличались острой и бескомпромиссной борьбой. В чем-то были сильнее мы, в ряде случаев сильнее оказывались они, но в любом случае выигрывал баскетбол. Интересно, что со всеми своими друзьями-соперниками мы всегда находились в прекрасных отношениях и все свои эмоции выплескивали во время матчей. Мы вместе с Виктором Дубиным, Анисимом Гахом, Семеном Медовым, Леонидом Вязовским и другими коллегами делали одно общее дело и всегда старались помогать друг другу.

– Как тебе удавалось совмещать преподавательскую и тренерскую работу с судейской деятельностью?

– Мне приходилось обслуживать матчи чемпионата Украины и другие соревнования различного уровня. Посчастливилось возглавлять областной судейский корпус. Горжусь тем, что вторым в области, после Александра Ритора, стал арбитром республиканской категории. Всегда старался быть предельно объективным, строго придерживался правил, и зачастую мой арбитраж не вызывал нареканий у самых авторитетных специалистов.

– В 1978 году ты практически отошел от тренерской деятельности и стал преподавателем в Кировоградском музыкальном училище. С чем это было связано?

– Постепенно интерес к баскетболу в КИСМе стал ослабевать, да и 17 лет, проведенных на «электрическом» тренерском стуле, сказались на состоянии здоровья. Когда стало понятно, что не смогу работать столь же эффективно, как до этого, и, главное, получать удовлетворение от своего труда, принял решение уйти. Пришлось в очередной раз перестраиваться с учетом специфики учебного заведения. И если до сегодняшнего дня не отправился на отдых, значит, работаю неплохо.

И в конце я хотел бы поблагодарить всех, кто поздравил меня с юбилеем. Приятно осознавать, что твой труд не пропал даром, и друзья, воспитанники, коллеги все еще помнят те славные дни, когда мы были молодыми и стремились только к победе.