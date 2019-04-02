Гордон, премия и тариф на воду

Областной совет дал согласие на то, чтобы коммунальное предприятие «Днепр-Кировоград» взяло в долг у Мирового банка еще 3,5 миллиона долларов. Как сказано в тексте решения, с целью обеспечения его, водовода, развития и, дословно, «повышения эффективности использования закрепленного за ним имущества» территориальных общин.

На заседании сессии в прошлый четверг также освободили одну из депутатов от выполнения обязанностей – по собственному желанию, утвердили нескольких руководителей учебных и медицинских учреждений региона, послушали форменный «донос» на тележурналиста Дмитрия Гордона и внесли изменения в положение об областной литературной премии имени Евгения Маланюка.

Напомним, с премией за прошлый год вышел скандал, в одной из номинаций ее чуть не получила, о ужас, автор книги на русском языке об истории некоего поэтического клуба, действовавшего на территории области в советские времена. Даже не так – получила, а потом, после поднявшейся волны возмущений и коллективных писем, забрали. Как минимум, согласно новому положению, претендующие на получение премии литературные произведения теперь должны быть написаны по-украински.

Прямо в сессионном зале получил продолжение еще один, более «свежий» скандал. Напомним, зампред облсовета, свободовец Игорь Степура, было дело, в соцсети пожелал известному журналисту Дмитрию Гордону смерти. Если коротко, за то, что тот не любит Степана Бандеру.

Гордон в ответ пообещал вырвать Степуре кадык при личной встрече, но, на всякий случай, заодно обратился в органы по поводу угроз. Степура, в свою очередь, «накатал заяву» в СБУ – о правонарушениях Гордона, состоящих в том, что журналист, дословно, «публично, систематически и целенаправленно выражает свое пренебрежение и агрессию в адрес национальных героев Украины, которые боролись за независимость Украины в ХХ веке». И потребовал начать в отношении Гордона уголовное производство по статье 111 УК Украины – о государственной измене. Это заявление Степура и зачитал с трибуны совета. На камеры и на всякий случай, очевидно, поскольку преследование потенциальных изменников в полномочия областого органа ну никак не входит.

И, наконец, о главном – коммунальных тарифах. Конкретно – цене на воду для абонентов ОКВП «Днепр-Кировоград», каковыми являются грубо половина жителей области. Напомним, с прошлого июля она выросла на четверть, а с начала 2019-го должна была вырасти еще на треть.

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных тарифов как раз сейчас рассматривает эти предложения. И когда она примет решение об установлении тарифа, там уже будет составляющая погашения «тела» кредита Всемирного банка размером почти в 44 с половиной миллиона долларов на реконструкцию сетей и насосных станций. Об этом депутатам сообщил директор водовода Роман Илык, обосновывая необходимость занять у банка еще денег. По его словам, собственно мероприятия, на которые брались предыдущие кредитные миллионы, еще не завершены.

– Они находятся в стадии реализации. В связи с тем, что были определенные проблемы при продвижении, скажем так, Министерством ЖКХ документов, договоров и подписании определенных документов для запуска самого кредита. Договор подписали в 2014 году, а тендеры начали только в 2016-м. Плюс Мировой банк, там тоже работают люди, и по нескольким тендерам у нас рассмотрение материалов, которые подавались для акцептирования, продолжалось по 6–7 месяцев, – в частности, сказал Илык.

За три с половиной заемных миллиона «сверху» ОКВП планирует построить новый водовод, который будет подавать воду к поселку Новому в черте Кропивницкого, и новую канализационную сеть, которая соединит поселок с городской системой. По мнению Илыка, так будет лучше, чем реконструировать действующее сегодня в Новом оборудование.

Как бы то ни было, он считает, что экономия в результате предполагаемой модернизации перекроет сумму тела кредита, которую необходимо заплатить в соответствии с договором, после 2020 года, и рост тарифов прекратится.

– Прекратится в части Мирового банка, – уточняет директор коммунального предприятия. – В части инфляции и поднятия минимальной заработной платы это не может зависеть от меня, как от менеджера.

Андрей Трубачев, «УЦ».