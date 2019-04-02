Не покупайте трактора по дешевке!

Фермер из Александровки Николай Компаниец повелся на дешевизну. Захотел обновить свой тракторный парк, купить новый трактор. Зашел в Интернет, начал выбирать среди сотен предложений. И повелся на одно соблазнительное объявление. Одна харьковская фирма предлагала интересующую его модель трактора МТЗ-892, да еще и вместе с комплектующими – прицеп, сеялка, культиватор, плуг, косилка, борона. И всего за 299 тысяч гривен. Чтобы вы понимали, другие дилеры, например, очень известная харьковская же фирма продает эту модель трактора за 510 тысяч. Почувствуйте разницу. Фермер не почувствовал.

Договор предусматривал лизинговую схему – по сути, рассрочку. Покупатель платит за технику частями. А для начала выплачивает 10 процентов от стоимости покупаемой техники.

Николай Сергеевич честно перечислил харьковчанам 30 тысяч гривен, 10% от стоимости трактора. И… всё. Ни денег, ни трактора он так и не получил. Деньги были заплачены еще в сентябре 2017 года.

Самое интересное обнаружилось не сразу. После внимательного изучения всех документов выяснилось, что харьковская фирма «Авто-энерджи» обязалась продать фермеру не трактор «Беларус», а автомобиль китайского производства! При оформлении ушлые ребята из фирмы-продавца навешали покупателю лапши на уши – мол, это все временно, на днях переоформим, все будет хорошо. Это «хорошо» тянется уже почти полтора года.

Естественно, фермер подал на недобросовестного продавца иск в суд, Маловисковский районный, Александровский район в их подчинении находится. Но воз и ныне там.

Истец не горит желанием засудить «продавцов» за фиктивную продажу. Просто хочет вернуть свои 30 тысяч и навсегда забыть о существовании такого рода торговцев. Но пока безуспешно. Неторопливая украинская Фемида в раздумьях. А харьковские бизнесмены отвечают несостоявшемуся покупателю: «А мы вообще тракторами не торгуем». Хотя сделка официальная, все документы есть, с реквизитами и всеми данными. Будьте осторожны, уважаемые читатели, с такими продавцами.

Соб. инф.