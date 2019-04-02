Звездный Скрипка, звездный оркестр

Вот чем украинский шоумен и музыкант, лидер группы «ВВ» Олег Скрипка любит и умеет по-хорошему удивлять, так это своими музыкальными экспериментами. В прошлый раз артист приехал еще в Кировоград с электронным музыкальным проектом, а в минувшую среду дал потрясающий концерт в областной филармонии вместе с НАОНИ – Национальным академическим оркестром народных инструментов.

«Час іде собі та йде, і тут дивлюся – вже 33 роки виступаю на сцені. Але з нами сьогодні НАОНІ – а це 50 років на сцені!» – так размышлял Олег Скрипка под звук аплодисментов в зале. Как и 10, и 20 лет назад, он остается все таким же харизматичным, а его выступление превращается для зрителей в праздник. Вместе с НАОНИ праздник был возведен даже не в квадрат – в третью степень.

Для концертной программы был подобран потрясающий репертуар. В нем была французская песня Tombe la neige («Саме цю пісню я першою почув у своєму дитинстві, – рассказал Скрипка. – Може, через це мене й занесло саме до Франції»), «Щедрик» и еще одна украинская песня, которая легла в основу всемирно известного хита Джорджа Гершвина Summertime, – колыбельная «Ой ходить сон». Смелым экспериментом 10-летней давности стала украинская версия композиции «Беда» Владимира Высоцкого, которую Скрипка написал к памятному концерту великого артиста и поэта по просьбе его сына Никиты Высоцкого. Звучал и всемирно известный романс «Очи черные» – тоже в украинском переводе авторства самого Скрипки. «Автором цього романсу, що є однією з найпопулярніших пісень за 100 років, є український поет Євген Гребінка, – рассказал Олег. – Його перекладено більш ніж 20-ма мовами». И, конечно, звучали хиты самих «ВВ» – «День народження», «Весна», «Країна мрій» вперемежку с украинскими народными песнями.

Изюминка НАОНИ – совершенно неповторимое звучание и аранжировки. Этот оркестр разбивает вдребезги стереотипы об украинской народной музыке и народных инструментах. Изобретательные украинцы превращали в музыкальные инструменты такие, казалось бы, неподходящие для этого предметы, как лезвия для кос и стиральные доски – все они звучали на концерте, делая песни еще более колоритными. А сколько, оказывается, драйва можно извлечь из цыбмал! Бандура – скромный, казалось бы, инструмент – в руках искусного музыканта способна производить спецэффекты, которым позавидует любой ди-джей. Творчество НАОНИ в свое время было по достоинству оценено на Западе благодаря их знаменитому дуэту с ONUKA на «Евровидении» в 2017 году.

Совместный проект НАОНИ с Олегом Скрипкой впервые был презентован еще в феврале 2017 года в Днепре, посвящен он был теме Рождества. И вот уже два года артист и оркестр представляют эту программу (с разными вариациями и дополнениями) в регионах. До Кропивницкого были Киев, Полтава, Луцк и Ивано-Франковск, Одесса и Харьков и другие города. Однако, по словам Скрипки, именно в Кропивницком он увидел самый теплый прием. Уже с первой песни зал стал подпевать и награждать музыкантов аплодисментами. Скрипка в долгу не остался – он спускался со сцены в зрительный зал, прыгал на спинки кресел и приглашал зрителей петь вместе с ним.

Виктория Барбанова, фото Марины Здитовецкой, «УЦ».