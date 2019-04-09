Воровство – массовое, «посадки» – единичные

На днях пресс-служба ПАО «Кировоградоблэнерго» распространила фактически сенсационную новость: злоумышленников – двух братьев, занимающихся воровством металлических уголков на опорах линий электропередач (ЛЭП) в Кировоградском районе, – не только установили, но и осудили, дав реальные сроки заключения! Впрочем, это практически все, что можно записать в актив государственной политики по борьбе с такого рода правонарушениями…

«УЦ» регулярно сообщает о все новых случаях воровства корпоративного, коммунального или частного металла. Последний случай крупного хищения труб канализационного коллектора произошел в январе этого года. Тогда злоумышленники выкопали (по версии полиции – нашли) несколько сотен метров чугунных труб между Завадовкой и Кущевкой. Но кто и куда дел ворованное – неизвестно. Единственное, что можно услышать в комментариях людей в погонах: «Ведуться слідчі дії, проводяться заходи оперативного реагування». Что помешало раскрыть это преступление по горячим следам, мы не знаем, знаем только, что следов было оставлено великое множество. Тайну следствия не захотела открывать и служба охраны ОКПП «Днепр – Кировоград», мотивируя тем, что не имеет права проводить следственные действия.

Зато нам рассказали, как работает в таких случаях служба защиты экономики ПАО «Кировоградобл­энерго». По информации начальника службы Александра Цуркана, в случае с осужденными братьями сработал целый комплекс мероприятий, в том числе и активная работа специалистов «Облэнерго» с общественностью и следователями патрульной полиции района. Совместными действиями удалось установить, что срезанные с опор ЛЭП уголки (речь идет о профилях размером 63 на 63 мм и больше) преступники сдавали в пункты приема металлолома, причем не где-то далеко и тайно, а в самом областном центре. В одном пункте приема ворованного, расположенном в районе улицы Жадова, было «опознано» и изъя­то две тонны уголков, а в другом пункте, на Балашовке, – две с половиной тонны критически важных для функционирования ЛЭП металлоконструкций!

Всего «братья-акробаты» были уличены в 43-х эпизодах воровства уголков, которые им были необходимы для поддержания наркотической зависимости. Смущает работоспособность и неуловимость наркоманов, но это частный случай, который только подтверждает правило – воровством металлоконструкций у нас занимаются системно, и бороться со злом тоже нужно системно!

Директор по вопросам защиты экономики «Кировоградоблэнерго» Олег Сыченко приводит такой пример. Благодаря действиям специалистов предприятия удалось помочь полиции Первомайского района Николаевской области «вычислить» банду оборотней в погонах, занимающихся грабежом дальнобойщиков в нескольких районах Кировоградщины и попутно – воровством технологического масла из трансформаторов: «У минулому році завдяки нашій інформації у Первомайському районі затримали групу з п’яти осіб, яка складалася з діючого та колишніх працівників правоохоронних органів, що скоювали розбої на трасі Одеса – Київ. Ми передали цю інформацію в Службу внутрішньої безпеки поліції». Такое сотрудничество принесло ощутимые результаты – вот уже полгода коллеги-энергетики из соседней области сообщают, что о воровстве трансформаторного масла больше не слышно.

В этой связи приходится констатировать, что главный вопрос, способствующий воровству металлов, а именно – контроль за пунктами приема того же металлолома – до сих пор так и не решен. Именно благодаря неконтролируемой деятельности сети приемок металлолома, которые стимулируют металлосдатчиков, стали возможны дичайшие случаи вредительства, иначе и не скажешь.

Олег Сыченко напомнил, что два года назад в результате разукомплектования опор ЛЭП возле Светловодска большая часть населения области на длительное время осталась без водоснабжения. Особенно досталось Светловодску, Александрии, Знаменке и Кропивницкому. Злоумышленников нашли, дошло дело и до суда, но наш «самый гуманный» определил им всего-навсего условный срок наказания. Еще тяжелее последствия могли бы наступить и в случае с воровством в Александрийском районе, где одна опора из-за разукомплектования, то есть срезания уголков, вообще висела на проводах. Это могло обернуться отсутствием электроснабжения для половины Украины с самыми непредсказуемыми последствиями!

На наш взгляд, это диверсия в чистом виде, но пока это дело до сих пор находится в суде, и ожидать более сурового наказания для диверсантов, чем по части 1 ст. 185 Уголовного кодекса, не приходится. А это, можно сказать, общественное порицание.

Вот и выходит, что успехи на фронте борьбы с «металлистами» вроде бы и есть, но без кардинальных мер по наведению жесточайшего порядка в работе приемных пунктов и изменения законодательства в сторону усиления ответственности наши победы будут эпизодическими.