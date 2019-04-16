А точно «БеZ обмежень»?

Закарпатско-киевский рок-коллектив «БеZ обмежень» вновь «зажег» Кропивницкий своими лучшими хитами – группа дала концерт при аншлаге в минувший вторник.

Несмотря на то, что музыканты привезли в город уже хорошо знакомую шоу-программу «Буду з тобою», они смогли удивить зрителей. Те, кто пришел на концерт заранее, могли продегустировать с десяток различных сортов элитного шампанского – прямо в холле филармонии! И можно было даже купить бутылочку этого напитка по чрезвычайно низкой цене (чем многие посетители не замедлили воспользоваться). Хороший такой аперитив перед основным блюдом – концертом.

Со сцены лидер «БеZ обмежень» Сергей Танчинец поведал, что данный тур проводится на бис. Программа «Буду з тобою» уже звучала в той же филармонии в прошлом году. В этот раз она была дополнена лучшими песнями из ранних альбомов. Насколько Кропивницкий любит творчество «БеZ обмежень», было заметно уже с первой песни – зал пел ее вместе с вокалистом. И последующие хиты тоже. Танчинец регулярно позволял зрителям допевать песни вместо себя. А в конце выступления, по традиции, на сцену были приглашены все дети, находящиеся в зале, – вместе с ними группа исполнила свой главный хит «Без неї ніяк». Ну а по завершении – селфи с Сергеем Танчинцом для каждого ребенка здесь же, на сцене.

Открытые для зрителей со сцены, за кулисами «БеZ обмежень», к сожалению, показали, что «обмеження» у группы все же есть. Фанаты (а особенно фанатки) ждали фотосессии в холле филармонии – традиционной части шоу для многих артистов. Но музыканты решили не выходить к поклонникам, сославшись на большую усталость и чрезвычайно плотный гастрольный график. До Кропивницкого группа отыграла 9 концертов за 9 дней – от Ровно до Кременчуга, и, честно признаться, на концерте было видно, что музыканты несколько вымотаны таким жестким графиком. Одному лишь гитаристу Андрею Радько, казалось, все нипочем – он приплясывал, жестикулировал и гримасничал в своей привычной манере, полностью отдаваясь музыке и играя не только пальцами рук, но и всем телом. Однако, как и Танчинец, к поклонникам не вышел – а они, надо сказать, любят этого зажигательного парня ничуть не менее, чем лидера группы.

«БеZ обмежень» ограничили себя не только от кропивницких поклонников, но и от журналистов – что, честно говоря, стало весьма неприятной неожиданностью. Два года назад автор имела очень теплую и приятную беседу с Сергеем Танчинцом во дворике филармонии, а позже была узнана на «Кропфесте-2018», где «БеZ обмежень» выступали в компании с «Бумбокс», Yurcash и другими украинскими рок-звездами. Не помогло…

Кстати, несколько странным нововведением на целом ряде последних концертов в областной филармонии стало наличие полицейской охраны – люди в форме стояли с обеих сторон сцены и сторожили все входы в здание, не пропуская никого. Попасть за кулисы, а уж тем более постучать в дверь гримерки к артисту возможности больше нет (а наш брат журналист ранее частенько пользовался ею, чтобы «поймать» артиста на пару слов, а потом написать хорошую статью для своих читателей). На вопрос, для чего нужна эта усиленная охрана, полицейский туманно объяснил, что недавно где-то произошел нехороший инцидент при участии поклонниц на концерте Олега Винника.

После нескольких подходов к представителям команды «БеZ обмежень» меня попросили подождать минут 15 все в том же дворике филармонии. Но в половине одиннадцатого группа «БеZ обмежень» полным составом быстро выбежала из филармонии, погрузилась в автобус и отбыла на следующий концерт.