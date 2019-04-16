О достопримечательных местах

«У каждого из нас на свете есть места…» Помните эти слова песни из репертуара Игоря Талькова? Есть предложение поговорить о таких местах. Тем более что и повод нашелся: 18 апреля отмечается Международный день памятников и выдающихся мест.

Вокруг этого дня во всем мире объединились тысячи архитекторов, историков, археологов, искусствоведов, географов, антропологов, инженеров и градостроителей. Их деятельность направлена на сохранение памятников и достопримечательных мест, список которых есть в открытом доступе.

Но есть «у каждого из нас» места, которые мы считаем выдающимися по своим, личным мотивам, с чем-то связанные, что-то напоминающие, заслуживающие особого внимания. О них нам рассказали наши эксперты.

Виктория Талашкевич – о Новоукраинке:

– В Новоукраинке самое выдающееся место, по моему мнению, – это перекресток, который называют «сельхозтехника». Он находится в месте, где наша речка Черный Ташлык делает петлю, и таким образом по обе стороны от перекрестка есть два моста, с которых открывается чудесный вид на речку. Кроме того, на этом перекрестке стоит памятник трактору, возле которого любят фотографироваться туристы, а также именно тут, рядом, находятся развалины старинной усадьбы.

А недавно руководство объединенной территориальной общины установило на перекрестке первый в городе светофор – еще одна достопримечательность, но уже не для туристов, а для местных жителей.

Александр Михайлов – о Кропивницком:

– Одним из выдающихся мест родного города считаю здание спортклуба «Звезда», бывший рабочий театр Эльворти. В начале века – рабочий театр! Там ставились пьесы, выступали знаменитости, проводился чемпионат мира по французской борьбе, где выступали Поддубный и наш земляк Посунько. В годы революции театр становится штабом, позже из очага культуры сделали столовую, а со временем он стал тренировочным залом для рабочих. Культура не была нужна – сталь мышц и меньше мыслей…

А еще – выход из Городского сада, где стоял памятник Сталину. Позже его голову заменили на голову Хрущева. А ранее на этом месте был застрелен городской чиновник, ехавший в трамвае. Застрелили его с улицы, через окно трамвая. Похожий случай хорошо показан в фильме «Ликвидация».

Галина Шевченко – об Александровке:

– Думаю, не лише я, а й усі покоління мешканців Олександрівки видатним і, напевно, дорогим для себе місцем назвуть центральну площу. Чому? Для покоління моїх батьків це – місце зустрічі біля кінотеатру «Дружба». Перед кіносеансом тут завжди збиралися друзі, закохані, колеги… Таким це місце пам’ятає й моє покоління. До речі, кінозал тоді був вщерть заповнений. Та з роками кінотеатр виявився непотрібним. Згодом його переобладнали у дитячо-юнацьку школу. І вже покоління моїх дітей бігало сюди на заняття зі спортивних танців, дзюдо, а ввечері приходило на зустріч з однокласниками, друзями.

Центральна площа й зараз на всі свята збирає жителів, як кажуть, від малого до старого.

Владимир Нагорный – о Кропивницком:

– Пришлось задуматься… Место не столько выдающееся, сколько памятное лично для меня – это (приведу старое название) парк имени Ленина. Детство и юность – там. С родителями, с друзьями, с «коллегами по цеху» (собирателями/коллекционерами).

А памятники, скорее всего, – это пушки на Крепостных Валах. Мне их папа показал. Именно показал, приведя меня к ним в мои лет пять. С тех пор всегда, когда иду через Валы, осматриваю их снова и снова. Это единственный в своем роде и доступный в любое время суток серьезный артефакт из того времени, пусть даже эти пушки и не произвели ни одного выстрела. Но вот их пьедесталы – лафеты из могильных камней, на некоторых даже есть фрагменты слов, и от этого немножко грустно…

Михаил Бевзенко – о Гайвороне:

– Для меня это клуб железнодорожников. Это памятник архитектуры, это история Гайворона, на которой воспитано как минимум пять поколений. К сожалению, четыре года назад эта история сгорела, и до сих пор здание не отреставрировано, хотя деньги были выделены. А там был музей города, там было сосредоточение всех горожан. Там обсуждались проблемы, рождались идеи. Без его возрождения Гайворон умрет.

А еще у нас есть паровоз. Таких, узкоколейных, всего два в мире: в Голландии и в Гайвороне. Его пытались продать, украсть, сжечь, но он, слава Богу, стоит.