Вторые Европейские – первый взгляд

Итак, в июне ваш корреспондент планирует отправиться в Минск, на вторые Европейские игры. Получив официальное подтверждение своей аккредитации, решил разобраться сам и познакомить читателей «УЦ», что же это за соревнования такие и в чем их отличие от настоящих Олимпийских игр?

Аккредитация и лицензии

Процесс аккредитации на Европейские игры осуществляется лично. На Олимпийские игры устанавливается определенная квота для журналистов, которая связана с количеством спортсменов от конкретной страны.

На Европейские Игры, как, кстати, и на недавнюю юношескую Олимпиаду, журналисты самостоятельно заполняют все требуемые документы и ожидают подтверждения. Ждать, в том числе и утверждения спецслужб Беларуси, довелось почти пять месяцев. Всего же желание поработать на II Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, изъявили около 40 представителей масс-медиа нашей страны, получившие поддержку НОК Украины. Ожидается, что освещать события в Минске будут более 1 тысячи представителей СМИ из разных стран.

Что же касается спортсменов, то здесь почти все так же, как на Олимпиадах, и право выступить в Минске добывается на специальных квалификационных турнирах или при выполнении нормативов, установленных Европейским олимпийским комитетом, международными и национальными спортивными федерациями видов спорта, которые представлены на II Европейских играх.

Национальные олимпийские комитеты, чьи спортсмены не выполнили отборочные нормативы, вправе претендовать на квоты, выделяемые ЕОК. Каждый из них может получить право заявить минимум по три атлета на участие в соревнованиях среди мужчин и среди женщин.

На данный момент, по информации НОК Украины, в активе наших спортсменов 148 лицензий. В Минске мы уже гарантированно будем представлены в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт (шоссе, трек), настольный теннис, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, пулевая стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика. Всего же на ЕИ более 4 тысяч атлетов из 50 стран Старого Света разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.

От Баку до Минска

Европейские игры – это континентальные соревнования, проходящие при содействии Международного олимпийского комитета. С 1951 года проводятся Панамериканские и Азиатские игры, с 1963-го – Тихо­океанские, с 1965-го – Африканские. А вот Европа долгое время не имела таких соревнований.

И только в апреле 2011 года Европейский олимпийский комитет выступил с предложением провести Европейские игры, включающие все основные олимпийские виды спорта. Эту инициативу поддержал тогдашний президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. В итоге 84 процента Национальных олимпийских комитетов Европы проголосовало за учреждение Европейских игр. Тогда же было запланировано проведение первых Европейских игр в июне 2015 года. Кстати, Минск рассматривался в качестве столицы первых Европейских игр, но в итоге выбор был сделан в пользу Баку.

В столицу Азербайджана приехали 5 730 атлетов из 50 стран. Спорт­смены соревновались в 20 видах спорта и разыграли 253 комплекта медалей. Украина была представлена 243 спортсменами в 19 видах спорта. Украинцы в столице Азербайджана завоевали 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых медали и стали 6-ми по количеству наград, а также 8-ми в общекомандном зачете из 50-ти стран Европы.

По официальным данным, Европейские игры обошлись азербайджанской столице в 1,174 млрд манат (1,12 млрд долларов). Независимые источники считают, что эта сумма сильно занижена и не отражает затрат на возведение спортивных объектов. Реальная сумма, по некоторым данным, может достигать 5–9 миллиардов долларов.

На церемонии открытия Евроигр в Баку, стоившей организаторам примерно 95–100 миллионов долларов, выступила Леди Гага. За исполнение единственной песни Imagine, по данным СМИ, было уплачено два миллиона долларов.

В общем, те Игры получились очень дорогими и крайне неоднозначными по спортивной составляющей. Да еще и не очень объективное судейство с приоритетами в пользу хозяев подпортило впечатление. Игры в Баку не собрали большую телеаудиторию в Европе, а известных спортсменов в числе гостей было совсем немного.

После этого стали даже поговаривать, что проведение вторых Европейских игр нецелесообразно. Тем не менее, в Европейском олимпийском комитете решили продолжать начатое.

16 мая 2015 года было принято решение о проведении II Европейских игр 2019 года в Нидерландах. Но голландцы не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов с ЕОК и отказались, и старты решили отдать России. Однако из-за допингового скандала в России в канун Олимпиады-2016 МОК отказал в поддержке проведения в России основных спортивных мероприятий. Таким образом, на заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которая прошла в столице Беларуси 21 октября 2016 года, местом проведения II Европейских игр был избран Минск.

Основные моменты, за которые боролись белорусы, — повышение статуса соревнований, дележка денег за телетрансляции и отсутствие взноса за право проведения игр. Азербайджан в свое время заплатил 25 миллионов долларов, Беларусь обошлась без этого.

По официальной информации, проведение II Европейских игр обойдется Беларуси в 30–40 миллионов долларов. Часть расходов возьмут на себя международные организации. ЕОК оплачивает перелет спортсменов и тренеров, а также проживание и питание европейской олимпийской семьи, за свой счет организует зону гостеприимства ЕОК. Безвизовый режим начнёт действовать за 10 дней до старта соревнований и продлится еще 10 дней после их окончания. Чтобы посетить Беларусь в эти дни, понадобятся билет, страховка и паспорт,

Логотип, слоган, талисман

Логотипом Игр объявлена «папараць-кветка» – растение, играющее важную роль в культуре славян. Слоганом Игр были выбраны слова Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»), что удачно указывает также на национальный домен Белоруссии и официальное международное сокращение – BY. Белорусским эквивалентом слогана названа фраза «Час яскравых перамог». Талисманом Игр стал лисенок Лесик. По задумке организаторов, именно он воплощает яркие особенности культуры и истории Беларуси. Лесик одет в шорты и майку, на нем бейсболка с надписью — слоганом II Европейских игр. Его цвета соответствуют духу соревнований: черный символизирует решительность, желтый — жизнерадостность, зеленый — развитие, синий — несокрушимость, а красный — энергичность. Впервые в Беларуси была применена технология Motion capture (метод анимации персонажей и объектов), благодаря которой виртуальный Лесик стал соведущим праздника и даже заговорил!

Что, где и почем?

В программу соревнований были включены 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный.

Путевки на Олимпийские игры в Токио планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе.

В выборе видов позиция организаторов была проста: если не получается привезти топ-спортсменов, то отказывались от этих дисциплин. По этой причине в Минске не будет водных видов спорта. Не будет и игровых видов. Планирование такого рода соревнований требует минимум 6-8 лет. У Беларуси такого времени не было.

Соревнования примут стадион «Динамо» и «Минск-Арена». Состязания также будут проводиться на гребном канале в Заславле, во Дворце тенниса, в спорткомплексе «Уручье», спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club, спортивно-стрелковом комплексе им. маршала Тимошенко, в СОК «Олимпийский», в спортивно-стрелковом комплексе Sporting Club, и Palova Arena у Дворца спорта.

Церемония открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике пройдут на стадионе «Динамо», который был введен в эксплуатацию после реконструкции 21 июня 2018 года. Стоимость реконструкции стадиона «Динамо» оценивают в 150 миллионов долларов.

Все объекты построены не специально для Европиады, а за счет средств государственной инвестиционной программы.

Возле спортивных арен, где будут проходить состязания, разместятся 11 фанзон.

Одним из участников культурной программы станет Белорусская федерация скейтбординга. Включение скейтбординга в культурную программу II Европейских игр 2019 года достаточно символично, ведь день открытия ЕИ – 21 июня – совпадает с Международным днем скейтбординга. Именно в этот день начнет свою работу специализированная площадка в фан-зоне Игр на ул. Октябрьская, где будет установлен настоящий скейтпарк. В течение 10 дней в нем будут проводиться различные мастер-классы, показательные выступления, культурно-массовые мероприятия. Именно там скейтеры смогут продемонстрировать свое мастерство и пообщаться с единомышленниками из других государств.

В Минске спортсменов, как и во время чемпионата по хоккею 2014 года, разместят в комплексе «Студенческая деревня», способном принять около восьми тысяч человек. Каждая квартира имеет 2 спальни и 1 санузел. В зданиях имеется небольшое кафе, тренажерный зал, медпункт, прачечная.

ВИП-гости, аккредитованные участники игр – всего около 2,8 тыс. человек – разместятся в гостиницах соответствующего класса. Для болельщиков и туристов будет доступно почти 10 тыс. мест, не считая сдаваемых в аренду квартир.

Кроме того, для гостей Беларуси будут предоставлены места проживания в Минской области. Ее гостиницы, мотели, санатории и агроусадьбы смогут вместить 18,2 тыс. человек. При необходимости задействуют общежития высших учебных заведений, которые будут работать по принципу хостелов. Если не брать в расчет комплекс «Студенческая деревня», в 84 таких общежития смогут заселиться 41 тыс. туристов.

Планируется, что перед началом Игр будет проведена эстафета «Пламя мира», в которой примут участие не только знаменитые спортсмены, но и медиа-персоны.

Маршрут эстафеты «Пламя мира», которая побывает в 55 населенных пунктах на территории 8 стран (Италия, Словакия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Польша и Беларусь), стартует 3 мая в Риме (Италия). В эстафете примут участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня. Ровно через 50 дней (21 июня) путь эстафеты завершится на центральной арене II Европейских игр 2019 года – Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Кто может выступить на открытии Европейских игр в Минске, на которое собираются потратить менее одного миллиона долларов, – пока загадка. Загадкой остается для меня и сама Беларусь, куда поеду впервые. Хочется увидеть и оценить собственно страну, о которой ходят самые разнообразные и противоречивые мнения. Так что отсчет дней до поездки уже пошел…