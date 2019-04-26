Харьков плюс Кропивницкий – это сила!

Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти существует (с таким названием и новыми формами обучения) в Кропивницком сравнительно недавно, но уже обзавелся солидными друзьями и парт­нерами по всей стране. Среди основных – легендарный национальный университет «Харьковский политехнический институт». Что не случайно и исторично – ведь первый технический вуз в наших краях, КИСМ, возник как филиал ХПИ. Несколько дней в институте имени Эльворти работала большая группа представителей харьковского вуза.

За три дня чего только не было проведено! Конференция по S.T.E.M. – по-простому говоря, образованию, приближенному к будущей работе ученика в науке, технике и других отраслях. Прошел познавательный квест для учеников старших классов и их родителей. Но журналисту «УЦ» больше всего понравилась лабораторно-экспериментальная S.T.E.M.-зона, которая действовала, по сути, во всем здании института. Харьковчане привезли множество интересных штук. Роботы, 3D-принтеры, какие-то ну очень умные устройства, разработанные учеными ХПИ, – от фантастически экономных устройств на солнечной энергии до действующей уменьшенной модели двигателя «Порше». Очень много было представлено устройств, приборов, простых вещей, сделанных в ХПИ своими руками, – они демонстрируют действие тех или иных законов природы. Порой они выглядят как чудо – деревянные детали сами поднимаются наверх по плоскостям, это связано с конфигурацией, смещенным центром тяжести, увеличением плеча момента силы, в общем, лучше самому увидеть.

Примечательно, что все приехавшие в Кропивницкий преподаватели и ученые как на подбор молодые, с горящими глазами!

Неужели они приезжали для того, чтобы отобрать потенциальных абитуриентов у наших вузов? Об этом и не только мы поговорили с первым проректором института Игорем Василенко, начальником Управления образования Городского совета Кропивницкого Ларисой Костенко и двумя харьковчанами, Сергеем Петровым, который является ответственным секретарем центральной приемной комиссии ХПИ, а также доцентом кафедры органического синтеза и нанотехнологий, и Сергеем Радогузом, заместителем ответственного секретаря университета, доцентом кафедры украиноведения, культурологии и истории науки.

– Вы по всем областям ездите, «вербуя» потенциальных абитуриентов?

– Нет, мы начали только в прошлом году, сначала с Харькова, потом Харьковская область, после – Донецкая и Луганская. Выезд в Кропивницкий для нас – абсолютно новый формат. Раньше мы дальше всего и дольше всего по времени выезжали в Краматорск, на один день. А у вас мы целых три дня. Получилось намного эффективнее в плане работы, без спешки.

– В мероприятиях задействованы и ученики, и учителя, и родители, – подключается к разговору Лариса Костенко. – У нас сейчас вообще в городе проходит месячник проф­ориентации, в его рамки прекрасно ложится это мероприятие. Нам очень понравился формат, предложенный гостями. У нас раньше были подобные мероприятия в рамках проекта «Новая украинская школа», но это было на местном уровне, а не всеукраинском. S.T.E.M.-фестивали проходили у нас и раньше, на базе государственной летной академии Украины и 5-й школы-гимназии. В школе работает постоянно действующая S.T.E.M.-зона, в планах – целая лаборатория.

– Мы у себя в Харькове два года назад о таком же задумались, о создании открытого образовательного пространства, и у нас уже работает постоянно такая лаборатория, – продолжает Сергей Радогуз. – Я тогда был секретарем Совета молодых ученых университета, нам много хотелось сделать. И мы нашли парт­неров – Арсенал научных идей при Малой академии наук Украины, ректорат выделил помещение. И у нас получилось. Раньше мы подобные вещи проводили отдельно на разных кафедрах, а теперь все происходит в одном месте.

– Как вам показался уровень потенциальных абитуриентов Кропивницкого?

– Превзошло все ожидания. Настолько позитивно со всеми общались! – говорит Сергей Петров. – Размер города не имеет значения. Значение имеют люди, которые работают. Ребята с горящими глазами. Вот я проводил у вас уроки с детьми в школе. Заходит класс, говорят: «А мы гуманитарии!», я химик, естественно, говорю – а давайте, я о химии вам расскажу? Закончился урок, так ребята не захотели идти на перерыв, просили продолжения!

Заходит следующий класс, сразу с порога: «Мы гуманитарии!» Ну а дальше по той же схеме! И это классно! Главная задача образования – раскрыть потенциал человека, помочь ему реализовать себя в любой интересной ему сфере. Талант есть в каждом человеке, ему надо помочь раскрыться. Но для этого надо показывать, что есть. Увы, инженерно-технические науки сейчас просто в крутом пике находятся. Непопулярно, хотя и востребовано. Надо поднимать. Но для этого дети должны видеть, что из себя представляет современное производство, современная наука.

– Пусть небольшие, но изменения происходят, – говорит Игорь Василенко. – И залог положительных изменений – внедрение в систему образования новых технологий и форм. Это и S.T.E.M.-технологии, и дуальная форма, которые вдохновляют студентов на овладение профессией. Мы видим это на опыте нашего института. Молодежь хочет учиться и работать, что и заложено в нашем принципе дуального образования. При поддержке наших коллег все у нас получится. Главное – не опускать руки.

– Согласны, – говорят харьковчане. – С радостью и удовольствием снова к вам приедем!