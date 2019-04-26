«У преступлений нет национальности»

В минувшую среду, 24 апреля, кировоградская община армян почтила память жертв геноцида 1915–1923 годов.

«Этот день – день памяти всех невинно убиенных в 1915 году, кто погиб в результате преступлений против человечности», – так прокомментировал эту трагическую дату глава Кировоградского общества армян Тигран Хачатрян.

В полдень представители армянской диаспоры собрались у памятного знака – Хачкара – для возложения цветов. Перед собравшимися со словами сочувствия и поддержки выступил секретарь Городского совета Кропивницкого Андрей Табалов. После короткого митинга люди прошли к памятнику жертвам еще одного геноцида – Голодомора, возложив цветы возле него.

«Так мы выражаем необходимость объединения против самых страшных преступлений на Земле – преступлений против человечности, – отметил Тигран Хачатрян. – Со времени геноцида прошло много лет, но такие преступления не имеют и не должны иметь срока давности. О них нужно напоминать, память всех невинно убиенных необходимо чтить. В Армении Голодомор не признан как акт геноцида, а в Украине нет официального признания геноцида армянского народа. Это все политические моменты, вокруг которых идет множество дискуссий. Но своими действиями мы, представители армянской диаспоры, хотим показать – у преступлений против человечности нет национальности. Оба наших народа потеряли в этих страшных событиях своих детей. Мы хотим, чтобы Армения приняла Голодомор, а Украина приняла геноцид армян, чтобы эти два преступления были обоюдно признаны нашими странами, признаны с целью никогда больше не допустить подобного. Только объединение народов, общее понимание может воспрепятствовать таким преступлениям в будущем».

Со времени геноцида, организованного властями Османской империи, прошло 104 года. Жертвами его стали около полутора миллиона армян. Причиной было вероисповедание: основной религией армянского народа является христианство, что в мусульманской Османской империи образца 1890–1910-х годов служило достаточным основанием для уничтожения и депортации. Сами армяне называют те события «Великим Преступлением». Именно геноцид начала ХХ века вызвал волну массовой эмиграции армян из своей страны и создание многочисленных диаспор.

В 1984 году геноцид армян был признан Международным Гаагским трибуналом, после чего большая часть стран Европы также признала эту трагическую страницу истории.