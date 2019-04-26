Вместо 5 тонн макулатуры – 300 новых деревьев

Беспрецедентный проект под названием «Новое дерево», о котором «УЦ» писала минувшей осенью, уже принес свои плоды. Вернее сказать, саженцы. Ученики кировоградских школ, которые на протяжении учебного года в рамках акции общественной организации «Перспектива молоді» собирали макулатуру, теперь сдали ее на переработку и на вырученные деньги приобрели декоративные деревья.

Сейчас активно продолжается высадка саженцев на территориях городских школ. Дети, которые еще недавно складывали в специально установленные боксы исписанные тетради и ненужные рефераты, принимают участие в процессе с особым энтузиазмом.

«У нас уничтожается большое количество зеленых насаждений. Мы запустили проект “Новое дерево”, чтобы город был зеленым и дышал. Откликнулось много школ областного центра. В целом мы собрали около пяти тонн макулатуры, и сейчас у нас 15 000 гривен. Этих денег хватит на 300 саженцев. Каждая школа сама определяет сорта деревьев и места для высадки на своей территории. Важно, что эти саженцы не пропадут, а будут политы, ухожены. Детям так понравился процесс, что они во время высадки давали деревьям имена классиков украинской литературы», – рассказывает глава общественной организации «Перспектива молоді» Дмитрий Бабак.

Самыми активными оказались школы № № 25, 16 и гимназии им.Шевченко. Они уже получили поощрения и знаки отличия Eco-friendly school. По словам общественного лидера, главы ОО «Перспектива міста» Артема Стрижакова, такие молодежные проекты будут поддерживаться и в дальнейшем.

«Молодежь объединяется с подрастающим поколением, чтобы озеленить Кировоград, – это достойная и важная инициатива для нашего города. Такое правильное дело полезно и для самих ребят, ведь именно им в дальнейшем развивать наш родной город, – говорит Стрижаков. – Проект “Новое дерево”, конечно же, продолжится и в новом учебном году, чтобы охватить как можно больше учебных заведений города и по максимуму озеленить их территории».