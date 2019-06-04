Девятый праздник и первый мурал

9 лет назад это был маленький праздник по случаю открытия детской площадки во дворах домов на улице Попова. Сегодня – масштабное мероприятие спортивных развлечений, которое собирает тысячи детей не только из микрорайона Космонавтов, но и со всего Кропивницкого.

Праздник проходил 1 июня, традиционно начавшись с открытия бесплатного мегапарка детских развлечений с батутами, огромными надувными горками и другими интересными аттракционами, которые занимали малышей в течение всего вечера. Неподалеку на сцене проходил концерт, на котором с зажигательными хитами и танцевальными номерами выступили солисты филармонии и известные хореографические коллективы города. Рядом расположили турник, на котором юные спортсмены поочередно тренировались перед главным событием праздника, – спортивными соревнованиями.

За девять лет это мероприятие стало уже доброй традицией, которую в этом году приятно дополнил яркий сюрприз – первый городской мурал. Как писала «УЦ», в его создании приняли активное участие Муниципальное бюро Стрижакова вместе со столичными художниками-муралистами. Стенопись «Казак Мамай на Луне» презентовали прямо во время праздника.

«Для нас было очень важно, чтобы первый городской мурал стал не просто красивым рисунком, а демонстрировал идентичность микрорайона Космонавтов и в то же время передавал национальную, патриотическую идею, – говорит общественный лидер Артем Стрижаков. – Судя по отзывам горожан, нам вместе с лучшими в стране художниками-муралистами удалось все это гармонично соединить. Уверен, что этот мурал станет отличным стартом для преображения городского пространства живым искусством».

Как отмечают в Муниципальном бюро, общий бюджет стенописи «Казак Мамай на Луне» – более 400 тысяч гривен. 150 тысяч проект должен получить от «общественного бюджета», поскольку в прошлом году победил в соответствующем конкурсе.

«Мурал был не столько сложным в плане исполнения, сколько в плане организации. И вот благодаря Муниципальному бюро Стрижакова, команда которого обеспечила нас абсолютно всем, все удалось воплотить на отлично. Подобного мурала нет больше нигде», – говорит арт-руководитель студии, создавшей мурал, Богдан Козаченко.

Такой подарок жители микрорайона Космонавтов приняли громкими аплодисментами, которые потом не утихали во время напряженных соревнований по подтягиванию. Участники состязаний – дети от 5 до 16 лет боролись за крутой смартфон. Лучший результат в этом году показала 9-летняя Мирослава Бизаева. Девочка подтянулась 31 раз и завоевала главный приз. По четыре призера в каждой возрастной категории получили в подарок разные гаджеты и медали.

«Спортивные соревнования – это стимул для роста и развития детей, которые учатся быть сильнее и побеждать. Конечно, в нашем городе не хватает инфраструктуры для занятий уличным спортом, поэтому мы подобными мероприятиями популяризируем такой простой и доступный вид спорта, как подтягивание, – говорит Артем Стрижаков. – У детей есть хорошая мотивация – получить смартфон за рекордное количество подтягиваний. С каждым годом результаты детей улучшаются, и мы ими искренне гордимся».

Елена Несен.