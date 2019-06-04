Гроші на культуру – перемоги в Європі

Вихованці колективу комунальної музичної школи з Кропивницького беруть одразу кілька перших і призових місць на міжнародному конкурсі в одній з культурних столиць Західної Європи. У місті проходить перший сольний концерт представниці оперного подружжя, втримати яке від виїзду до більш перспективних місць мерія намагається безпрецедентними кроками.

Ще – капітальні ремонти пам’яток і закладів, які чекали десятиліттями, та гроші на те, чого роками не було. Звідки взялося, розповідає начальниця управління культури і туризму міськради Анна Назарець. У структурі працює з 2004-го, очолює вісім років, за них «пережила» вже двох керівників міста, одного голову та одного в.о.

– Тоді були такі часи – почалася війна, і все, чим займалося управління культури, це похорони наших військових. Дуже боляче проводити такі заходи. Залишилось лише 10 загальнодержавних свят, – згадує вона.

Будівництво

Та й до того назвати галузь пріоритетною навряд чи можна було.

– У деяких каденціях навіть «віджимали» у нас заклади культури – ДК «Компанійця», кінотеатр «Зоряний». Це ні для кого не секрет, – зазначає Назарець.

На початок каденції теперішньої історичне приміщення музичної школи №1, яке побудував Яків Паученко, руйнувалося, вікна були заклеєні плівкою. Після участі тоді ще нового міського голови Андрія Райковича у виїзному засіданні на об’єкті було прийняте рішення та зрештою виділені кошти на перекриття даху, заміну системи опалення, вікон… Школа чекає внутрішнього ремонту.

– Вперше за багато років на це почали виділяти кошти, – констатує очільниця управління культури. – Відновили другий корпус музичної школи, де ще в 2014-2015 роках прорвало опалення, і половина приміщення просто рухнула. Зараз у проєкті ремонт четвертої музичної школи, третя входить у роботи. На реконструкцію актової зали в другій музичній школі виділені кошти. Це капітальні ремонти, розпорядник – управління капітального будівництва. У музеї Карпенко-Карого на вулиці Тобілевича огороджують територію, щоб можна було вирівняти майданчик й облаштувати одну з локацій для проведення «Вересневих самоцвітів».

У філософію впорядкування культурної інфраструктури вписуються й майбутні зміни в художньому салоні, який розташовано в приміщенні на Гоголя. Він належить міськраді.

– Віддали комунальному закладу,тому що пріоритетним є розвиток туризму, – пояснює Назарець. – Приміщення підходить для туристично-інформаційного центру, відповідає офіційним вимогам. Хочемо розповсюджувати там сувенірну продукцію не китайську, а власних товаровиробників, сувеніри, книги місцевих краєзнавців, які пропагують саме наше місто. Спілка художників залишається в співпраці, поки будуватиметься туристично-інформаційний центр, у них буде виставкова площа в Центрі надання адміністративних послуг.

На імідж

Не будівництвом єдиним: віднедавна для музичних шкіл з міського бюджету щорічно виділяється близько 100 тисяч гривень на оновлення «парку».

– Позитивні зміни є, бо є програма розвитку, – каже директор музичної школи №2 Валентина Ревенко. – Ми маємо можливість отримувати інструменти. Два роки тому купили цифрове піаніно, щоб виходити на вулицю та грати людям. Минулого року купили саксофон і дві гітари. І так на кожну школу.

У закладі, який вона очолює, є три колективи зі званням зразкових – духовий оркестр «Сурми Єлисавета», хор «Веселка» для молодших і хор «Согласіє» для старших вихованців. Саме останній після десяти призових років на обласному «Паростку», гран-прі в Києві, виступу на хоровій асамблеї при київській консерваторії та участі в міжнародному конкурсі в польському Сопоті, минулоріч запросили на «Зірки Парижу». На проїзд і проживання дітей місто виділило біля 400 тисяч гривень.

– Було 35 дітей, учасники хору – скрипалі, віолончелісти, вокалісти, – каже Ревенко. – Вони співають у хорі, грають в ансамблях і виступають як солісти. Оскільки були й сольні номінації, ми не могли не дати дітям можливості випробувати себе. Камерне тріо «Віола» отримало приз журі.

На наступний рік «Согласіє» запросили до Відня. Директриса музшколи згадує, що востаннє коштом міського бюджету їздив до Австрії хор третьої музичної школи більше десяти років тому – у 2007-му…

– За великим рахунком, благодійники, багаті люди, мають ці колективи взяти та опікуватися, – вважає вона. – Так, як вони опікуються спортивними командами. Ми готові. Ми даємо годинний концерт, будь-ласка, де хочеш – на вулиці, у приміщенні. Та немає таких до нас пропозицій – начебто ми є, робимо свою роботу кваліфіковано, але начебто нас нема. Добре, що є керівництво, яке розуміє, що це велика праця, це стосується дітей, це наше майбутнє… Нам цього року 45, мені дуже хочеться, щоб нам подарували рояль. На базі нашої школи, оскільки ми знаходимось із музичним коледжем в одному приміщенні, ми проводимо всеукраїнські конкурси. Уже 24 конкурси «Провесінь», які збирають до 500 учасників, пройшли. Але ж усьому приходить свій час, наш настроювач сказав робити щось, бо там все – дека тріснула… Потрібен рояль, бо тут грають діти з області та з України. Треба працювати на імідж.

На все потроху

Але імідж – то більше для «чужих». Для «своїх» – підтримка. В останні роки в місті з’явилися власна програма підтримки книговидання та власні галузеві премії – літературна, для художників, фотохудожників і журналістів.

– Ми за кошти міського бюджету на конкурсній основі розглядаємо та друкуємо книжки місцевих авторів, розповсюджуємо серед бібліотек і загальноосвітніх закладів, шкіл, говоримо про те, що в нас є, – розповідає «начкульт» Анна Назарець. – У бібліотеках відновили передплату періодики. Ходять переважно пенсіонери, які хочуть почитати журнали, отримати доступ до Інтернету, поспілкуватися з донькою, сином по скайпу… Їх вчать, була підтримка з міського бюджету по закупівлі комп’ютерів. На книговидання – 200-250 тисяч, на періодику – 80 тисяч. Це не багато, але раніше не було взагалі нічого. 80-90% нашого фінансування йшло на утримання закладів культури – заробітна плата, енергоносії, все.

Чиновниця також анонсувала створення двох нових мистецьких колективів до цьогорічного Дня міста – це будуть молодіжний жіночий камерний хор і ансамбль народної музики. Виділені кошти на пошиття нових костюмів для міського професійного духового оркестру, закуплене нове обладнання, нові інструменти – перший транш склав 250 тисяч гривень.

– Взагалі такого випадку не пам’ятаю, нашим солістам духового оркестру, Анастасії та Олександру Безаям, надали квартиру, – наголошує Назарець. – Я звернулася до міського голови – наші молоді солісти хочуть виїжджати, їх потрібно зацікавити, а чим? Дай роботу, житло, достойну заробітну плату… Є плани з наступного року зробити духовий оркестр гастролюючим, керівник проводить роботу, щоб він міг надавати платні послуги. Хочемо взяти участь у статусному конкурсі. Для того, щоб мати змогу побачити, хто кращий, хто що може, і щоб потім нас могли запрошувати на гастролі, чому ні? Якщо дивитись взагалі на перспективи культури, її необхідно підтримувати, розвивати та підносити на високий конкурентний рівень.

Володимир Ханін.