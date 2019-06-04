«Надо жить, растить, развиваться»

То ли профессия, то ли прожитые годы принуждают, но с каждым новым знакомством хочется знать о человеке как можно больше. Хочется слушать, сопереживать, удивляться, восхищаться, окунаться в прошлое, грустить о несбывшемся, радоваться мечтам визави. Так было и в этот раз.

Ирина Кинша – удивительная. Она так непосредственно и искренне радуется жизни, любит всех вокруг, упорно идет к своей мечте, что не рассказать о ней нельзя. Может, ее пример кому-то поможет, кого-то поддержит. Она звезд с неба не хватает, всего добивается упорством, трудом, ее сильно била жизнь, но она остается легкой и верящей.

Когда мы говорили, она несколько раз плакала – воспоминания затрагивали за живое. И в этом тоже ее «настоящесть». Захотелось опустить свои вопросы, чтобы это было не интервью, а исповедь «женщины, которая поет» и которая уверена, что «в сорок лет жизнь только начинается».

– Кинша – это фамилия моего отца, которого уже нет. Я ее себе вернула, хотя была замужем. Я горжусь своим отцом, его поступками. Он после себя оставил хороший след, его помнят односельчане. Он в Созоновке, моем родном, любимом селе, оставил колодец, который сохранили хорошие соседи. Его вода имеет живительную силу, потому что наполнена любовью.

Я окончила созоновскую школу, поступила в кооперативное училище на продавца, но рано влюбилась, вышла замуж. Муж сказал, что его жена работать не должна, и на третьем курсе я бросила учебу. А потом он меня бросил. И в сорок три года я снова пошла учиться.

Выбор учебного заведения был предопределен: я с детства любила петь. Есть песня, в которой поется: «Нам песня строить и жить помогает». Это про меня, это меня спасало неоднократно. Моя мама – Новикова Валентина Гавриловна – творческий человек. Она родом из России, в Украину приехала в плетеных тапочках, ее сразу же взяли в александрийское училище культуры, в котором сейчас учусь я. Мама училась на хореографа, и она генетически заложила в меня и моих детей тягу к творчеству, к искусству.

Я много работала. Чем только не занималась! Я горда тем, что прошла эту школу жизни. И сегодня мне кажется, что нигде не пропаду. Я разводила птицу – выращивала цыплят, у меня была «шиномонтажка», я занималась разведением крупного рогатого скота, продавала молоко и знаю, какой это адский труд. И жаль, что таких людей обижают ценой. Меня тяготил не физический труд, а то, что за его результаты платят копейки.

Я трижды была замужем. У меня трое детей от разных мужей. Я своих детей обожаю, горжусь ими. Они ладят между собой. Мы живем под одной крышей. И всем своим мужьям я благодарна за детей. И у меня появился еще один сын, которого я люблю не меньше родных, – зять. Моя средняя дочь вышла замуж и родила мне прекрасную внучку – Софию Великолепную.

Меня не покидает чувство, что я должна в этой жизни сделать что-то хорошее. С тем и живу, и пытаюсь сделать. Хочу петь. Всегда хотела и пела. Сначала дома, а потом дорожка привела меня в наш сельский Дом культуры, в хор «Нива». Меня приняли, я с удовольствием туда ходила. На рынке отстояла, цветы продала (я еще и цветами занималась, чтоб семью прокормить) – и в клуб, петь. Мне так нравилось. Постепенно дошло до того, что я начала солировать. Например, «Степом». Очень люблю эту песню.

Параллельно дома пела под «минусовку». Когда я пела, моя семья говорила, что студию мне построит – видимо, я им досаждала. Я обратилась к Ларисе Владимировне Гайдай, педагогу по вокалу музпеда, чтоб она меня послушала. Она сказала: «Пой!»

Знаете, в сорок лет жизнь только начинается. Я на своем опыте подтвердила эту фразу из фильма. В этом возрасте ты избавляешь себя от того, что тебе не нравится. Акцентируешься на хорошем, приятном, полезном, на том, что тебе нравится, чего ты хочешь. И я решила поучаствовать в «X-Факторе».

Увидела по телевизору объявление о кастинге. Так захотелось поучаствовать, а у меня рассада в теплицах готова к продаже. В общем, я успела на дополнительный кастинг в Киев. Я должна была это сделать, потому что это было моей мечтой. Им нужен не только вокал, но и история. Я подошла по двум факторам: пела прилично и история была: сын – герой.

Кастинг я прошла, но запись со мной не получилась. Я не смогла спеть. Начинала и срывалась. Никогда не пела камерно, а там – жюри прямо перед тобой. Соседов меня подбадривал: «Вы так хорошо начали. Продолжайте!», а я не могу. В знак утешения Иван Дорн, у которого был день рождения и которому подарили цветы, преподнес мне розу. Было приятно, хотя и безрезультатно. Я ездила на кастинги еще и еще. Пока не получается. Но я когда-то выйду на большую сцену и спою для своих детей.

Сын-герой – это моя гордость, моя боль и радость. Мой Артем по контракту оказался в АТО, в донецком аэропорту. Выжил, хотя получил ранения. Ирпень, госпиталь. Ему изрешетило лицо, но он стал еще красивее: теперь он улыбается наискось, как Сильвестр Сталлоне. Я горжусь своим старшим сыном. И средней – Настей – горжусь. И младшим – Даниилом – тоже.

Я часто задаю себе вопрос: почему я не ужилась ни с одним из мужей – отцами моих детей? Кажется, мне попадаются слабые мужчины. Или, возможно, они сильные были, но я оказывалась еще сильнее. Они на полпути сдавались, а я шла до конца. Надо жить, что-то делать, растить, развиваться. Нельзя закрываться в своем мирке.

В сорок три года я сдала ВНО и поступила в александрийский колледж культуры. Меня приняли сразу на два факультета: хормейстерский и театральный. Но сложно совмещать – некоторые предметы совпадают – и я остановилась на хормейстерстве.

Совсем скоро я закончу обучение, но мне так хочется учиться дальше. Мечтаю создать женский вокальный коллектив. Чтоб поражали слушателей, чтоб заставляли сопереживать, подпевать, смеяться и плакать. Думаю, что я это сделаю.

Сейчас я – директор Дома культуры в Байраках. Созоновка и Байраки – рядом, но как-то надо добираться. Сначала я ездила на машине, потом от нее отказалась. Иногда езжу на велосипеде полями, иногда, извините, с трассы добираюсь. Меня это не смущает. Иногда просто иду пешком. Это полезно: за полгода я сбросила 27 килограммов.

Когда я пошла учиться в колледж, захотела показать потенциал людям, которые в меня поверили, доверили мне. И я решила организовать районный конкурс «Голос. Дети Кировоградского района». Я уверена, что абсолютно все дети талантливы. Нужен правильный и своевременный толчок. Особенно это важно для сельских детей. Вот я и устроила это шоу районного масштаба.

Как это было здорово! Почти девяносто талантливых ребят со всего Кировоградского района в возрасте от пяти до двадцати двух (все они для меня – дети) съехались в Байраки. Организации конкурса, подобного этому, меня научили в колледже. Но очень помогли районная администрация, руководство и методисты районного ДК. Я им надоедала, но они, увидев мое желание, пошли навстречу.

Написала Положение, его в районе утвердили, и почти девяносто детей приехали к нам на конкурс. Частично финансово мне помог Высокобайрацкий сельсовет. Но денег не хватало, и я взяла их из семейного бюджета. Родные меня поняли, ведь надо было каждому участнику вручить диплом, подарки финалистам, приз победителю. Все прошло на «ура». Мы так все организовали, что, думаю, нашли свой «бриллиантик». Главное, чтоб его поддержали в дальнейшем.

Никогда не позволю себе сделать человеку больно. Меня так било-колотило, я знаю, что такое «больно», поэтому никогда никому не причиню боль. Насекомые, птицы, животные и мы, люди, рождены для того, чтобы жить по правилам Творца. Ну купил ты дорогущий телефон и вдруг случайно его разбил. Многоэтажную дачу приобрел. А зачем она тебе? Сиди в ней и думай о смерти и о том, кому она, эта дача, достанется. А я хочу жить в своем сельском домике, чтобы радовать близких, чтоб увидеть, как моя София станет балериной (у нее есть данные), чтоб дарить окружающим добро и тепло.

Мне часто делали больно. Но я всем этим людям желаю добра. Люблю всех и прощаю всем. Я как-то попросила случайного прохожего сфотографировать меня на фоне рекламы салона «Золотий вік». Это потому, что я мечтаю о золотом обручальном кольце. Да, я до сих пор, пережив столько всего, не утратила надежду. Все может быть…