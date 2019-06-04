Очевидное и невероятное

Сейчас уже можно вздохнуть с облегчением и просто поздравить футбольный клуб «Александрия» с грандиозным успехом. До бронзового взлета александрийской команды только криворожский «Кривбасс» из представителей не областных центров дважды забирался на пьедестал.

В небольшом городе на Кировоградщине есть все составляющие для достижения поставленных футбольных целей. Есть амбициозный и по-настоящему любящий футбол президент клуба Сергей Кузьменко. Есть профессиональный клубный менеджмент, который президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм назвал одним из лучших в нашей стране. Есть прекрасная инфраструктура, что в нынешних условиях в нашем футболе огромное преимущество. Есть профессиональный тренерский состав и отличный резерв главной команды, о чем свидетельствует прошлогодняя бронза и нынешнее серебро молодежного состава «Александрии». И, наконец, есть Владимир Шаран и его дружина, которая продемонстрировала потрясающую стабильность и ни разу в ходе прошедшего чемпионата не опускалась ниже третьего места. Так что этот бронзовый взлет абсолютно закономерный, заслуженный и безоговорочный.

А ведь год назад скептики отправляли Владимира Шарана в отставку и говорили о системном кризисе в игре александрийцев. Но руководство клуба решило не рубить с плеча, а поддержало своего главного тренера. Напротив, были проведены серьезные зарубежные сборы и усилен состав классными исполнителями, такими, как Валерий Лучкевич и Кирилл Ковалец, которые вместе с Юрием Панькивом (втроем на фото) и другими старожилами сразу же произвели фурор в УПЛ и с первых туров ворвались в группу лидеров. И только признанные украинские гранды – «Шахтер» и киевское «Динамо» – смогли опередить наших земляков. И как скажет уже после церемонии награждения счастливый Владимир Шаран – сила этой команды в сплоченном дружном коллективе, который может «горы свернуть».

19 сентября впервые в своей истории александрийцы стартуют в групповом турнире Лиги Европы. Играть, ввиду жестких требований УЕФА к инфраструктуре и логистике, решили на «Арене Львов». А болельщикам из Александрии, которые захотят поддержать своих любимцев, президент клуба Сергей Кузьменко гарантировал всяческую помощь.