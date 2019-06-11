Фантастическая педагогика или педагогическая фантастика?

Среди тысяч кировоградских педагогов Владимир Аркадьевич Василенко – фигура, стоящая особняком. Был деканом и проректором в педагогическом институте – университете, пока не создал свой вуз – педагогическую академию. В 40 лет стал доктором педагогических наук, в 42 – профессором. Вся его жизнь посвящена изучению истории педагогики, хотя и практикой он много занимается. Издает книги, открывая нам малоизвестную сторону жизни известных людей, а именно – их педагогическую деятельность.

Лет 25 тому назад автор этих строк был на презентации книги Владимира Василенко о Махатме Ганди. Все знают о нем как известном политике, создателе философии ненасилия, зверски убитом врагами. А ведь Ганди был еще и создателем собственной системы педагогики, о чем в той своей книге «Педагогика правды и ненасилия» и рассказал нам Владимир Аркадьевич.

Потом были еще книги о Ганди, Рабиндранате Тагоре, Сухомлинском, издаваемые как у нас, так и в России. И вот свет увидела новая книга автора. Посвящена она знаменитейшему писателю Герберту Уэллсу и называется «Гонка между образованием и катастрофой».

Признаюсь честно, почти все изложенное в книге стало для многих откровением. Что люди знают об Уэллсе? То, что он написал легендарные книги «Машина времени», «Война миров», «Человек -невидимка». Кто-то еще вспомнит радиопостановку в Америке «Войны миров», более миллиона слушателей приняли ее за реальный репортаж и в панике бежали, баррикадировались в подвалах и т.д. Ну и совсем уже мало кто припомнит встречи Герберта Джорджа Уэллса с Лениным и Сталиным и его книгу «Россия во мгле».

А на самом деле Уэллс был еще и выдающимся педагогом, автором собственной теории! До того, как стать писателем, он преподавал в частных и государственных школах Британии, а также одном из колледжей Кембриджа. И вообще он написал почти сотню книг (а еще тысячи статей)! И большинство его книг были не фантастическими, а посвященными образованию, плюс книги по истории и книги предсказаний будущего. Да, он, к примеру, с точностью до месяцев предсказал Вторую мировую войну, создание Википедии и много еще удивительных событий. «Как было подсчитано, его предсказания сбываются с точностью в 80%, – говорит Владимир Василенко. – А многие из них касаются еще не наступивших времен».

Уэллс, конечно, бывал слишком категоричен. Призывал уничтожить всю систему образования в Британии. Призывал сжигать все учебники каждые десять лет, потому что они устаревают и уже не учат правдиво.

Вся его теория многогранна и в двух словах ее объяснить непросто. Последователи его теорию в гораздо более простом виде формулировали примерно так. Половина того, чему учат в школах, не нужна в дальнейшей жизни. Согласитесь, многим ли из вас сегодня приходится с помощью таблиц Брадиса извлекать котангенс угла в 12 градусов? Многим помогло знание всех участников пунических войн? И т.д. Уэллс призывал дать детям общее понимание картины мира и научить в нужный момент находить нужную информацию в нужном месте.

Считаю, что книга профессора Василенко обязательна к прочтению всеми до единого студентами педагогического университета. Кстати, немало текстов, переводов из произведений Уэллса на русском языке публикуются впервые! По политическим причинам в советское время они были запрещены, а потом о них просто забыли. Переводы выполнены самим Владимиром Василенко.