Премьера: без попкорна не обойтись

Наш любимый театр Кропивницкого готов порадовать очередной премьерой. Есть основания полагать, что он не только порадует, но и удивит, поразит, восхитит, не оставит равнодушным ни одного зрителя. В принципе, так было всегда, но ожидаемый показ спектакля «Попкорн, или Куда мы катимся» – это нечто совершенно новое. Об особенностях спектакля «УЦ» рассказал режиссер-постановщик, главный режиссер театра Евгений Курман:

– По традиции очередной театральный сезон мы закрываем премьерой. Мы ощутили в себе дополнительные силы для того, чтобы поставить спектакль в неакадемическом жанре, обратиться к стилистике и проблематике современности. Спектакль включает в себя различные телевизионные и киномотивы, где-то он даже напоминает стилистику Тарантино.

Мы сейчас активно репетируем, до премьеры осталось не так много времени. Мы вышли на сценические репетиции, готов современный, киношный звуковой ряд. Словом, мы средствами театра попытаемся сделать поп-культурный продукт.

В спектакле задействованы наши ведущие актеры. Зрители увидят Александра Ярошенко, который давно не был в главных ролях, Галину Романюк, Алексея Дорошева. В яркой роли будет наша молодая актриса Лена Табак, а также Ира Лыкова, Оксана Заславская, Гена Баронин, Илья Литвиненко. То есть хорошая команда.

Я надеюсь, что к нам придут и оценят спектакль не только заядлые театралы, но и молодежь. У нас будут различные аллюзии из узнаваемых кинохитов. На классику молодые люди ходят, мягко говоря, вяло. Поэтому мы попытаемся поговорить с ними на их языке. Пусть это не будет в точности их язык, но он будет более понятен молодежи.

Премьерные показы состоятся 22 и 23 июня. Позаботьтесь о приобретении билетов заблаговременно. И попкорн не берите – театр все-таки. Попкорн будет на сцене.