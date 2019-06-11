СТС: в главной роли – все

Когда стало известно, что недавно созданный Современный театр сатиры взялся за новую пьесу, актриса Елена Франтасова, не раскрывая всех секретов будущей постановки, сказала: «На этот раз у меня проходная роль, не главная». Но стоило прийти на премьеру… То ли пьеса так выписана, то ли актеры так сыграли, но в главной роли были все четверо.

Немецкий драматург Франц Ксавер Крёц в 1968 году написал пьесу «Без меня меня женили». Так название звучит в русскоязычном варианте. Наши ребята в украиноязычной версии показали «Гнись – не гнись, а одружись». Это было легко, непринужденно, весело. Вечная тема любви раскрыта в спектакле через юмор, смех. Кстати, о смехе: режиссер СТС Роман Бутовский, сыгравший Даммерля, помощника по хозяйству Катарины Виммер (Елена Франтасова) так заразительно смеется, что не смеяться вместе с ним невозможно.

Александр Тесля, сыгравший Петера, сына Катарины, который не хочется жениться, а значит, осчастливить свою мать, был очень ярким. Органично «заигрывал» с залом, импровизировал, наполнял собой сцену. Впервые на сцену в качестве актрисы вышла Татьяна Ковальчук (Рози). До этого на сцене она пела, где и была замечена Бутовским. По мнению режиссера, Таня с поставленной задачей справилась, хотя волновалась. Кстати, волнение не было заметно. Неопытность – да, но опыт – дело наживное.

«Для меня очень важна камерность», – говорит Роман. Когда спектакли шли в библиотеке Маланюка, в зале которой нет сцены, присутствовали и камерность, и интерактивность, взаимодействие с залом. Новый спектакль был показан в актовом зале факультета искусств педуниверситета. Зритель, «участвовавший» в двух предыдущих постановках, опасался, что появится расстояние между залом и актерами. Но, к счастью, этого не случилось: ребята общались со зрителями, спускались со сцены, выходили через зал на сцену, ходили между рядами, что создавало эффект соучастия в происходящем.

Современный театр сатиры закроет свой первый сезон показом «Мужа моей жены» 14 июня. Еще один спектакль, который расслабляет и оставляет приятное послевкусие. Посвятите пятничный вечер театральному юмору.

Фото Марины Здитовецкой, «УЦ».