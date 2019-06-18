Дети присели на травку

Есть хорошее дело – летом на каникулах школьникам дать возможность подзаработать на общественных работах на благо города. Много лет у нас такое практикуется. Здорово. Только одно непонятно – кто и как подбирает подросткам вид работ. В Кропивницком это прополка травы и уборка мусора. «В межах можливостей підлітків» – так официально это называется.

Пришлось на днях наблюдать, как десятки юношей и девушек выщипывают, выскабливают траву между плитками на Дворцовой, возле памятника первому трамваю Елисаветграда. Кто на корточках, кто просто усевшись на плитку. Наверное, городу крайне необходимо, чтобы той микроскопической поросли между плитками не было в этом месте.

Знаете, есть такой горький анекдот. Наши школьники на уроках трудового обучения делают табуретки, а китайские школьники – «Айфоны». И это анекдот не о китайских подделках, а о другом. Кстати, у нас пацаны уже даже и табуретки не делают, дерево сейчас дорогое. Выпиливают лобзиками рамочки для фото и т.п. Интересно, знают ли китайские школьники, что такое лобзик?

Если есть задумка отбить у детей всякое желание к физическому труду, то лучшего средства, чем то, что у нас практикуется, нет. Щипать траву между плиткой в одном месте, притом, что дети видят точно такую же траву в любом другом месте города, на тысячах гектаров… Как может школьник оценить, понять полезность своего труда, если отойдя сто метров от своего «рабочего места», он увидит такую же траву, которую никто никогда выщипывать не будет, потому что она никому не мешает на самом деле!

На оплату работы школьников в летнее время из городского бюджета выделено 240 тысяч гривен. Понятно, кто такие журналисты и общественность всякая, чтобы с ней просто посоветоваться (бесплатно, опрос на сайте горсовета или в «Фейсбуке» устроили бы), где бы полезнее всего детям поработать летом. «В межах можливостей підлітків», конечно же. Люди, ау! Да для того, чтобы просто собрать весь крупный мусор на Лесопарковой, пластик всякий, всё лето все до единого школьника города могут проработать! По 4 положенных часа в день! И еще на следующий год останется!

Плюс к этому делу пригласить активистов-экологов, они не только рядом с подростками поработают, но еще могут и познавательную беседу провести, рассказать о вреде того же пластика для природы и т.д.

Почему же тогда дети скоблят клочок Дворцовой?!

Без всяких опросов любой горожанин набросает вам еще десяток мест, где труд школьников был бы реально полезен, нужен, востребован. Любой горожанин, кроме чиновника, конечно. У них свое видение.

Дети, конечно, заработают свои 1000-1500 гривен. А вдобавок еще и отвращение к работе своими руками, бессмысленной и беспощадной. А потом будем удивляться, почему они все идут учиться на юристов-экономистов, когда крановщиков и токарей не хватает.

Фото Павла Волошина, “УЦ”.