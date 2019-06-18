Кто создал эти стены, в которых мы живем?

Почему-то индустриальная, промышленная история нашего города кажется многим лишь историей «Красной звезды», «Гидросилы», «Радия» и урановой шахты (еще не так давно кто-то бы назвал, скажем, «Пишмаш» или АРЗ, но их, по сути, уже нет). Почему-то многие забывают, что сами эти заводы кто-то строил! И вклад в историю – как промышленную, так и человеческую – таких некогда мощных предприятий, как «Кировоградтяжстрой», «Кировоградстрой», СМУ-5 и многих других, не меньший, чем флагманов индустрии. Сейчас хотелось бы поговорить, вспомнить об одном из таких важных предприятий, а именно о Кировоградском заводе железобетонных изделий, или «Стройдеталь», – в разное время он по-разному назывался.

Есть ли за что вспоминать? Смотрите сами – из конструкций, выпускаемых заводом, построены «Пишмаш», радиозавод, чугунолитейный завод на поселке Новом, кировоградский аэропорт, УТО, многие корпуса «Красной звезды» и Агрегатного завода. А перечислять все школы, садики, жилые дома места не хватит! Ну что, есть основания поговорить о предприятии, которому на днях исполняется 60 лет?

1 июля 1959 года был создан Кировоградский завод железобетонных изделий. И сейчас он находится на своем месте, на Новониколаевке.

Ты помнишь, как все начиналось

Конечно, на пустом месте ничего не создается. По большому счету, завод возник еще в далеком 1944-м. После освобождения Кировограда многое надо было восстанавливать. Если вы думаете, что речь о жилье или чем другом, то ошибаетесь. Все для фронта – нужно было оборонные объекты делать, ремонтировать технику и т.д. Так что на том месте между улицами Короленко, Севастопольской и Гайдара было создано военное подразделение – 174-й участок военно-строительных работ, командовал им майор Орехович, а работали раненые бойцы, демобилизованные и местные женщины.

Первое время трудились люди почти как в средневековье – вручную формовали кирпичи из глины, кузнец махал молотом, а подручный работал мехами, доски тоже вручную пилили пилами и строгали рубанком… Время было такое.

К 1948-му году все понимали, что так ничего нормальное не построишь. Участок перевели на гражданское положение и поставили перед ним на тот момент революционную задачу. Кирпича катастрофически не хватало, было решено наладить выпуск шлакоблоков – один блок заменяет 6 кирпичей. И таки наладили работу шлакоблочного цеха под руководством Бориса Бродского в 1948-м! Откуда брали сырье? Ездили по заводам, брали там шлак, из множества разрушенных зданий брали бой кирпича, на месте его перемалывали и заливали в деревянную опалубку. Металл для арматуры привозили из разрушенных зданий, весь покрученный, вручную, молотками и зубилами его выпрямляли. Сварочных аппаратов и в помине не было.

Из этих блоков сначала построили нормальные здания для самих себя, не прекращая работы, накрывали старые цеха новыми, более высокими стенами.

А потом пошли ремонтировать все вокруг – дома, заводы, плотину ГЭС… Но все равно нужен был полноценный бетон. Почти всё строили с деревянными перемычками над окнами, с деревянными балками. Понятно, с деревом масштабно ничего не построишь. До выпуска первого бетона прошло еще целых семь лет! Участок входил в состав даже не местного какого-то управления, а Черкасского совнархоза.

Каким же праздником, реальным праздником стал выпуск первого бетона! Это было 20 мая 1956 года. Первые машины с бетоном выехали на объекты с флагами, транспарантами и под оркестр, кажется. В общем, даже в составе черкасского объединения наши отличились. Выиграли переходящее Красное знамя, и было принято решение создать отдельное полноценное предприятие. 1 июля 1959-го, 60 лет назад, это и случилось. Завод вошел в состав треста «Кировоградстрой».

Первое время завод «нагрузили» сахарными заводами области – делали для них стройматериалы. Но стало понятно, что мощностей категорически не хватает. С 1961-го по 1963-й завод строил сам себя – новые цеха, новые мощности, объем выпускаемого бетона вырос вчетверо.

Завод вышел на панель

Выпущенная в 1964-м первая панель для крупнопанельного домостроения стала событием для всего Кировограда! Да и по всей стране это было в новинку, несмотря на то, что Хрущев горячо продвигал идеи массового панельного строительства. Как раз в середине шестидесятых по всему СССР начали появляться районы «Черемушки» с новыми типовыми домами. Хотя у нас в основном хрущевки еще строили из кирпича, но панели завода разлетались по строительствам школ, садиков, заводов и фабрик. Вскоре их стало не хватать. В 1972-м началась очередная реконструкция завода, хотя нет, к тому времени он уже назывался комбинат «Стройдеталь». В три смены, круглосуточно люди строили сами свой же новый завод – наращивали колонны, углубляли камеры пропарки, готовили новые балки длиной 18 метров.

А в 1974-м на базе комбината «Стройдеталь» было создано уже объединение «Кировограджелезобетон», были переданы в подчинение профильные заводы в Александрии и Светловодске. Партией и правительством была поставлена задача – освоить выпуск крупных блоков домостроения для домов серии 87. Их разработали в Киеве, хотя они были почти полной копией московской серии ИИ-29. Даже если вы далеки от строительства, все равно отлично знаете, о чем идет речь. Что серия ИИ-29, что 87 – это та самая девятиэтажка, в одной из квартир которой, вполне может быть, вы сейчас читаете эту газету.

Освоение этого блока далось предприятию очень нелегко. Вместо объемных каркасов в 500-1200 килограммов арматурщикам и формовщикам пришлось делать перемычки весом 5-25 килограммов. Вместо ригелей в 3 кубометра приходилось делать в 0,3 куба. Кроме просто очень увеличившегося объема работ из-за «мелкоты», рабочие стали получать меньшую зарплату – она рассчитывалась как раз исходя из выпущенных кубометров изделий. Но ничего, справились. О выпуске первых блоков делало репортаж республиканское телевидение.

Уважаемые жильцы улиц Пацаева, Волкова, Полтавской, поселка Нового! Просто на 5 секунд призадумайтесь о тех, благодаря кому вы живете в своих домах. Ваши улицы почти полностью выстроены из материалов, произведенных на заводе, о котором идет речь.

А еще Знаменка, Побугское, Липняжка, Комсомольск Полтавской области…

Но все равно этого было мало. Минстрой СССР поставил объединению задачу – освоить конструкции серии ИИ-04. Это сразу комплекс деталей – стеновые панели, плиты перекрытия, колонны, ригели. В общем, был создан очередной цех.

Много славных людей стояло у руля предприятия в разные годы: Иван Киливник, Алексей Чуб, Сергей Топалов, Виталий Мельничук, Николай Матьяшев, Владимир Пархоменко, Эдуард Крючков, Иван Курмак, Виктор Олейник, Валентин Шелест. К сожалению, большинства уже нет…

Что было дальше…

В 1988-м году было выпущено продукции на 13 с половиной миллионов рублей. Уже в начале девяностых все изменилось. Друг автора жил рядом, помнится, как большинство жителей округи, сокращая путь, лезли в щели в заборах завода и часть дороги до улицы Короленко шли по его пустующей территории. Большая часть домов в окрестностях построена на украденном, точнее, отданном за бутылку рабочими цементе.

Кстати, перед заводом еще ставились задачи, и он готов был их выполнять! Но. Цемент на предприятие поставлялся из Кривого Рога. При недельной потребности в 6-8 вагонов оттуда приходило по два в неделю, а то и… ни одного. Системный кризис надвигался на страну, хотя до развала еще оставалось немало времени!

А потом… Предприятие до сих пор живо. На нем фасуют в мешки цемент, привезенный вагонами. Что-то производят. Конечно, нет былого величия. Конкурентов в производстве жб-изделий по городу хватает. Хотя что сейчас за изделия! Секции для бетонных наборных заборов… Это вам не многотонные сложные панели. Но, наверное, все еще впереди. А пока всех, все те тысячи тех, кто причастен к судьбе завода ЖБИ, «Стройдетали», «Кировограджелезобетона», поздравляем с юбилеем их предприятия! Все было не зря!

P.S. Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи ветерана предприятия Бориса Полищука.