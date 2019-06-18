Небесплатная прививка, или Зачем нас обманывать?

Количество заболевших корью в Украине исчисляется уже десятками тысяч. Медики бьют тревогу, настаивая на вакцинации, которая стала бесплатной для всех возрастных групп, в том числе и взрослых. Тот, кто дорожит своим здоровьем, прививается. Решил это сделать и кропивничанин Олег Петренко. Он рассказал «УЦ» о своем пути к прививке. Почитайте – пригодится.

– Так как моя семья – за прививки и я езжу за границу на работу, а тут еще участились случаи заболевания корью, и государство сказало, что привиться можно бесплатно, вакцины есть в достаточном количестве… В общем, все причины и факторы сошлись, и я решил привиться от кори.

С чего начать? С семейного доктора, с которым я заключил договор, согласно медреформе. Она работает в первой поликлинике (как мы привыкли называть). Сказал, что хочу привиться от кори, на что врач ответила, что сначала надо сдать кровь на иммунитет. То есть узнать: если у меня есть иммунитет от кори (болел, прививался в детстве), то повторная прививка мне не нужна.

Ок, я готов сдать кровь на анализ. Но доктор сказала, что вакцин нет. Не то чтобы вовсе нет. Есть семь штук, но для участников АТО, медиков и еще каких-то категорий населения. Перед тем как сдать кровь, я прошелся по аптекам: вдруг мне все-таки понадобится вакцина. Ни в одной из аптек, которые обошел (а их было немало), я не нашел нужного (или не нужного – я тогда не знал) мне препарата.

Со слов своего доктора понял, что я один из немногих, а может быть, первый, кто лично и добровольно захотел привиться от кори. Она так удивилась… Но, спасибо ей, сказала, что все узнает, уточнит и расскажет алгоритм моих действий. Оказалось, что надо сдать кровь, из которой потом сделают сыворотку, а потом все определят. Доктор подсказала, что я могу это сделать в коммерческой лаборатории.

Этот анализ в коммерческой лаборатории стоит 250-400 гривен. Но я же верю МОЗ, я ж хочу это сделать бесплатно, как мне гарантирует государство. А еще это может сделать областная вирусология (есть такая структура на улице Пушкина). Но моя доктор не знала, как это делается практически, и обещала все узнать.

Я же пошел в городскую вирусологию, которая находится через дорогу от первой поликлиники. Оттуда меня все-таки отправили в областную: это рядом, но чуть ниже по улице. Там меня встретили, как Колумба, открывающего Америку. Они были приятно удивлены и были готовы взять у меня кровь. И тут возник вопрос: куда платить? Мне, спасибо сотрудникам, распечатали бланк заявления, которое я подписал. С ним я пошел в соседнее здание – городскую вирусологию, где, что меня порадовало, был терминал. Там я карточкой заплатил 48 гривен. Это была моя первая плата за анонсированную государством бесплатную прививку от кори.

Затем мне объяснили, что в областной вирусологии делают только анализ, но не забор крови. Взять с меня кровь должны в поликлинике, сделать какую-то сыворотку, которую они могут принять только от специальных рассыльных. Я записался на прием к своему врачу и спросил, как быть. Она снова оказалась в тупике: поликлиника, где работает доктор, должна взять кровь, сделать сыворотку, которую кто-то, специально обученный, доставит в вирусологию, находящуюся в квартале от поликлиники. Она не знала, как это осуществить, и я предложил (в шутку, конечно же) отправить свои анализы «Новой почтой».

У меня есть вопрос к МОЗ: а нельзя ли на месте сдать кровь? В этой самой вирусологии, где потом определяют, нужна ли мне прививка? Это так бы упростило весь процесс. Словом, моя доктор решила посоветоваться с коллегами и потом сказать мне, что дальше делать. Посоветовалась и сказала.

Я сдал кровь в первой поликлинике, там же сделали сыворотку, и – представьте! – нашлись рассыльные, которые все это доставили в помещение, находящееся через дорогу…

Неделя ожидания. Мне выдали очень серьезный сертификат, подтверждающий, что у меня есть иммунитет от кори и прививка мне не нужна. Я не считаю деньги, потраченные на перчатки и шприцы для забора крови, которые я заплатил. Но я прикинул: если бы мне надо было все-таки привиться, вакцина, которой нигде нет (а она, если помните, бесплатная), стоит примерно 600-700 гривен.

Вот такой бесплатный анализ, бесплатная вакцина. Если бы мне было показано, я бы купил, конечно. Но зачем нас так обманывать?