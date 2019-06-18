Тополь: без вины виноватый?

Несколько дней назад на официальной страничке в соцсети «Фейсбук» и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун была размещена неожиданная информация: тополиный пух не является аллергеном.

«Багато хто хоче знищити в місті всі тополі, аби не було тополиного пуху, який, мовляв, викликає алергію. Чи це дієвий спосіб боротьби з алергією? Ні. Дієво зменшувати симптоматику алергії, якщо вона є. А щоб була менша поширеність алергії, слід боротися з тютюнопалінням, забрудненням повітря зваженими часточками, пліснявими будинками та бур’янами, і садити хвойні дерева та бавитися з тваринами. Насправді, тополиний пух не викликає алергію. Він може потрапляти в очі чи до носа, але він — лише механічний подразник, а не алерген. А загострення алергії викликає цвітіння диких злаків, як то тимофіївки, яке в часі збігається з дозріванням насіння тополі. Саме пилок злаків розноситься вітром і викликає алергію», – говорится в сообщении от 14 июня. В этом же сообщении утверждается, что тополя могут вызывать аллергию, но вовсе не с помощью вездесущего пуха, а из-за пыльцы мужских деревьев, летающей в период их цветения (приходящийся на ранне-весеннее время): «Але це все одно не означає, що слід знищувати тополі. Алергія, зазвичай, розвивається на кілька алергенів — приміром, пилок тополі, берези, полуницю, чи молоко або арахіс. Можна уявити, що всі тополі та берези в місті щезли, але всі алергени в будь-якому разі зникнути не можуть».

Так стоит ли жестоко бороться с «пушистыми» женскими тополями в городах? Мы обратились к экспертам.

– Тополь – эффективный очиститель воздуха, – отметил в комментарии «УЦ» Виктор Гончаров, агроном и активист местного самоуправления. – Пух – это не цветы, как многие думают, а семена. Такие же опушенные семена у обычного одуванчика, например, и никакой аллергии от них нет. Да, этот пух раздражает нос и рот, если попадает туда. Может ли он вызывать аллергию? Возможно. Но я бы уделил внимание другому аспекту. Тополя активно сажали в городах в послевоенное время, так как они очень быстро растут. Средний срок жизни тополя – 25 лет, после этого он становится аварийным, его необходимо заменять другими деревьями. Кроме того, тополя всех видов нужно регулярно обрезать. Высадка тополей – это экстренная мера, по достижении старости их следует заменить другими, долгоживущими растениями. Но у нас в Кропивницком этого не делали. Причины две. Первая – это кризис 90-х годов, тогда просто было не до тополей. Вторая – безграмотность городских властей в данном вопросе. Большая часть деревьев нуждается в замене, и наилучшая замена тополю, по моему мнению, – это остролистный и татарский клены. Они превосходно растут в нашем климате, хорошо очищают воздух, поддаются формовке кроны и просто красиво выглядят. Другая хорошая альтернатива тополю – липа. Однако саженцы этого дерева после высадки в грунт нуждаются в регулярном поливе, за ними нужно ухаживать в течение нескольких лет, пока сформируется полноценная корневая система.

В общем, тополь, хоть и является одним из лучших очистителей воздуха, не слишком удобен для города – но это вовсе не из-за пуха. В то же время мнения медиков относительно аллергических свойств тополиного пуха разделились.

– У меня около десятка пациентов с аллергией на тополиный пух, – отмечает врач-терапевт Елена Заднепряная. – Люди действительно страдают в сезон от пуха тополей, у них наблюдается аллергический ринит, слезотечение. Серьезных реакций, слава Богу, нет. В основном это контактная аллергия. Насчет диких злаков – мы с вами живем в городской среде, а не в сельской местности, и тополиный пух в начале лета присутствует в нашей жизни больше, чем дикие злаки.

– Я с уважением отношусь к Ульяне Супрун и с интересом читаю ее посты, – отмечает заведующая коммунальным некоммерческим учреждением «Амбулатория общей практики – семейной медицины» (поселок Горный) Светлана Васецкая. – Они всегда несут много важной и полезной информации. Но информация о тополином пухе вызвала у меня двоякое отношение. Все время врачи считали тополиный пух аллергеном, это чрезвычайно распространенное мнение, которое раньше не подвергали сомнению. Данный вопрос явно требует разъяснения.

А как вы считаете, дорогие наши читатели, стоит ли оставить на улицах Кропивницкого тополя?