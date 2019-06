«Kiss – это символ свободы»

«Это подвиг – людям, которым давно за 65, выступать на таком уровне, – поделился впечатлениями популярный телеведущий и блогер Андрей Богданович. – Дай Бог, чтобы в свои 65 я так жил». О чем это? О концерте легендарной группы Kiss, состоявшемся 16 июня в Киеве, на НСК «Олимпийский».

Почему «УЦ» решила написать об этом? Да потому, что этот концерт для нашей страны можно считать историческим. Все наши собеседники, побывавшие на нем, сошлись во мнении, что увидели монстров мирового рока в Украине в первый и, к сожалению, видимо, в последний раз. Расхождения возникли только в отношении возможных причин этого.

– Если мне не изменяет память, в сентябре прошлого года Kiss анонсировали прощальный тур и сказали, что поедут по странам, в которых вообще ни разу не были, – отметил Эдуард Гева, руководитель концертного агентства Edward Burn Gewa. – Действительно, у нас, в Украине, Kiss не были ни разу и вряд ли приедут снова в силу возраста: Джину Симмонсу уже 70 лет, Полу – 65. Тем не менее, на сцене они держались в лучших традициях жанра. Присутствовали все их коронные атрибуты – грим, световые эффекты, пиротехника, летающие тарелки.

– Kiss не приедет во второй раз потому, что на «Олимпийском» были полупустые трибуны, – поделился своим мнением руководитель информационного агентства CBN Вадим Мурованый. – Я не знаю, вышли ли украинские организаторы шоу хотя бы в «ноль». Перед концертом я смотрел видео их выступлений в других городах, чтобы понять, чего ожидать. Так вот – он мало чем отличался от предыдущих: те же невероятные спецэффекты, полеты над сценой, пушки и прочее. Отличался только антураж – трибуны были заполнены. В Праге, например, стадион был забит полностью. Выкладываются артисты, точно так же, но отношение несколько другое, когда ты выступаешь перед полным стадионом. Думаю, в нашей стране это вопрос того, что не каждый может позволить себе билет на великую команду.

Минимальная цена билета на Kiss составляла около 600 грн – за эти деньги можно было попасть в самый дальний ряд фанзоны. Если же хотелось увидеть больше, стоило увеличить концертный бюджет. Андрей Богданович приобрел два места на трибунах, и это обошлось ему более 100 долларов за билет.

– У меня есть несколько групп, на которые я бы точно пошел, если бы они приехали в Киев, – рассказал Богданович. – Это Bon Jovi, преданным фанатом которых я являюсь, это Aerosmith, Элис Купер, Оззи Осборн и, конечно же, Kiss. Все эти группы собирают на Западе стадионы. Как только я услышал, что они приезжают в Киев, сразу побежал за билетами. Для меня важно видеть моих героев вживую – вот он Пол Стэнли, вон он Симмонс – смотрит на меня и показывает в мою сторону рукой. Свои два билета я купил одним из первых – в платиновую зону, билет стоил 2900 гривен. При этом я впервые в своей жизни не только попал на Kiss, но еще и на обновленный НСК «Олимпийский».

Все наши собеседники сошлись во мнении, что Украина – не слишком рок-н-ролльная страна, однако Кропивницкий отправил на Kiss неплохую делегацию.

– Порадовало количество меломанов из Кропивницкого, – отметил Гева. – Было организовано как минимум два автобуса. Я с собой прихватил нескольких человек. И частным транспортом добирались довольно много наших. Так что кропивницкий десант был многочисленным – за сотню человек. По отзывам, довольны были все.

Мы попросили Эдуарда Бернардовича дать короткую оценку вклада Kiss в мировую музыку.

– Начинали они в 1973 году. В то время в США хорошо играющих, талантливых музыкантов было много, но именно Kiss нашли уникальные образы. Они стали основателями глэм-рока на пару с Элисом Купером – еще и основателями шок-рока. По их стопам шли такие коллективы, как Motely Crue, Skid Row и другие. Вообще Kiss оказали невероятное влияние на музыку в 80-х годах прошлого века. Фишка Kiss – все их участники являются поющими, и, несмотря на возраст, вокал у всех остается на отличном уровне. Редко в какой группе поет кто-то, кроме фронтмена. Еще нужно отметить, что Kiss были одними из немногих, кто понимал силу промоушена. Когда у них вышел первый альбом, весь заработанный гонорар они вбухали в промоушен – набрали жратвы, выпивки, пригласили девчонок – и позвали журналистов. И получили просто бешеный пиар. Хотя в то время сами ребята были совсем небогаты.

По словам Вадима Мурованого и Андрея Богдановича, Kiss и сейчас используют свой бренд с максимальной эффективностью:

– Продавались такие себе ВИП-пакеты по цене в 2 тысячи долларов, – рассказал Богданович. – В этот пакет входит сам концерт с хорошими местами в платиновой зоне плюс вас проведут за кулисы по всем гримеркам, сфотографируют с самими музыкантами, вы пожмете им руки и получите персональный автограф.

– Была бы у меня финансовая возможность – обязательно бы купил такой пакет, – признался Мурованый.

О самом концерте наши собеседники рассказывали много и эмоционально – что понятно: Kiss является одной из самых зрелищных групп. Мы лишь приведем несколько цитат, чтобы читатель смог ощутить след царившей на концерте атмосферы.

Андрей Богданович: – Мы гадали: кто из украинских исполнителей будет на разогреве? Оказалось, неожиданно – это был товарищ, делавший граффити под музыку. А потом сцену завесили большим полотном с надписью Kiss. Покрывало падает – и артисты уже стоят на сцене, звучит Detroit rock city. Мы с женой оказались прямо возле факелов – пиротехнику расположили недалеко от платиновой трибуны. И это был шок, потому что начинается концерт, и вся эта пиротехника вокруг тебя начинает гореть. Во-вторых – и так жарко! Это все периодически вспыхивало, становилось еще жарче, огонь застилал все, но рот и глаза мы не закрывали. Очень яркая часть шоу – это когда Джин Симмонс изрыгал пламя изо рта и его соло в песне God of the Thunder, во время которого он раскусил капсулу и стал плеваться «кровью». Перед тем как исполнить I was made for loving you, Пол Стэнли перелетел на тросах через полстадиона на звуковую сцену и исполнял ее там. Но самая феерия началась в конце, когда они уже вышли на бис. Это была Rock’n’roll all Night, во время нее в платиновую зону пустили огромные воздушные шары, а потом из пушек выстрелили маленькими красными и белыми бумажечками, которые превратились просто в снежную лавину. Мы ничего не видели, находились будто внутри фейерверка. Я потом еще часа два доставал эти бумажечки из всевозможных мест на теле.

Вадим Мурованый: – Над сценой были расположены три платформы – на них музыканты должны были опускаться на сцену. По крайней мере, на видео с предыдущих концертов они это делали. Но в Киеве – увы… Занавес упал, музыканты уже стояли на сцене. Очень круто выглядели спецэффекты – фейерверки и искры из гитар, а в конце был Пол Стэнли, разбивающий гитару, – это просто кайф! Надо сказать, что в фанзоне тепло от факелов тоже хорошо ощущалось, а когда выстрелили пушки, вообще ничего не было видно. Звук был просто шикарным. До такой степени качественное шоу я вряд ли еще где-то от кого-то видел.

Музыка Kiss у нас воспринимается по-особенному, поскольку не так давно, в эпоху позднего СССР, этот коллектив был запрещен. «Дети СС» – так трактовали название чиновники от культуры. Тем сильнее была тяга советских подростков к ярким образам участников группы.

– Kiss – это дух, символ свободы, – говорит Вадим Мурованый. – Каждый из музыкантов имел свой уникальный образ – демон, инопланетянин, звездное дитя, кот. Иметь индивидуальность в советское время – это был вызов, сродни объявлению войны. Нас ведь пытались сделать одинаковыми. Я до сих пор не забуду глаза своей учительницы, когда она пришла к нам домой и увидела в моей комнате плакат.

– В советское время чего только не запрещали! – отмечает Эдуард Гева. – Мое знакомство с Kiss состоялось благодаря приятелю Паше Рыбникову – он записал передачу с радио «Голос Америки», и это был обзор нового альбома Kiss под названием Destroyer. Этот альбом в моем личном рейтинге до сих пор – лучший.

– По-моему, это справедливо, – резюмирует Андрей Богданович. – Коммунистический режим запрещал Kiss. Теперь под запретом коммунизм, а Kiss – они бессмертны.